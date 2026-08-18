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Resumen

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Después de ampliar su presencia física en Lima con las aperturas en los centros comerciales El Polo y Real Plaza Salaverry, Butrich entra en una nueva etapa en la que busca consolidar la operación construida en los últimos años y preparar la empresa para una expansión de mayor escala. El plan contempla una tienda adicional en Lima durante el 2027, el fortalecimiento del comercio electrónico y una mayor capacidad productiva, mientras la compañía proyecta su expansión internacional bajo un modelo de operación propia, tiendas físicas y venta directa.

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