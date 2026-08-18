La marca mantiene la expectativa de crecer alrededor de 30% al cierre del 2026. Jessica Butrich, fundadora y directora creativa, señala que el desempeño del negocio en lo que va del año se encuentra alineado con sus proyecciones y que las dos nuevas tiendas, la colaboración con Disney y el crecimiento de Everyday Butrich –línea que amplía el uso de la marca hacia productos más versátiles y cotidianos– se encuentran entre los factores que impulsan ese resultado.

Tras un período de expansión acelerada, Butrich considera que la compañía entra ahora en una etapa de maduración, en la que el objetivo es consolidar ese avance, fortalecer sus procesos y preparar la organización para sostener el crecimiento de manera rentable y eficiente, antes de emprender una expansión internacional más amplia.

En cuanto a la gestión del negocio, Butrich señala que uno de los principales cambios ha sido la profesionalización de la organización. La compañía ha creado áreas con responsabilidades definidas y mayor autonomía en la toma de decisiones. A ello se suma el fortalecimiento del área de producción, que considera fundamental para acompañar la expansión comercial de la marca.

“En una categoría tan compleja como el calzado, aumentar la capacidad productiva y hacer más eficientes los procesos es fundamental para poder seguir creciendo. Al final, si no somos capaces de producir más y mejor, no podremos sostener la expansión comercial”, explica.

En ese proceso de crecimiento, Butrich señala que uno de los desafíos es encontrar un equilibrio entre aumentar las ventas y preservar el posicionamiento de la marca. Explica que existe un debate constante entre las áreas Comercial y Marketing sobre cómo impulsar el crecimiento y maximizar la rentabilidad sin comprometer el valor y el prestigio de la firma.

La apertura de nuevos puntos de venta también forma parte de la búsqueda de una mayor escala para el negocio. Butrich explica que la compañía cuenta con una fábrica propia donde diseña y produce sus zapatos, por lo que aumentar el volumen resulta clave para aprovechar su capacidad productiva. “La escasez genera valor, pero el volumen nos hace rentables”, afirma. La ejecutiva añade que el objetivo es mantener la exclusividad de la marca y, al mismo tiempo, alcanzar un volumen que permita que la operación y la fábrica sean eficientes.

Una tienda más antes de mirar al exterior

Actualmente, Butrich opera cuatro tiendas en Lima: La Mar, Jockey Plaza, El Polo y Real Plaza Salaverry. Para el 2027, la compañía evalúa sumar un nuevo local en la capital. “Con ese proyecto terminaríamos de consolidar nuestra presencia en Lima antes de enfocar nuestros esfuerzos en la expansión internacional”, sostiene Butrich.

En provincias, en cambio, la estrategia continúa apoyándose en los ‘pop-up stores’ (tiendas temporales). La compañía considera que este formato resulta rentable para acercarse a consumidoras de las principales ciudades del país y, al mismo tiempo, funciona como mecanismo para probar mercados antes de comprometer una inversión permanente.

En cuanto a la expansión internacional, después de probar distintos modelos fuera del Perú, Butrich busca replicar la fórmula que utiliza en el mercado local con operación propia, tiendas físicas y venta directa.

La prioridad será Latinoamérica y, una vez consolidada esa presencia regional, evaluará avanzar hacia Estados Unidos. “Nuestro objetivo no es solo exportar productos, sino construir una marca relevante y cercana en cada país donde estemos presentes”, afirma.

La plataforma digital gana terreno

Aunque prepara nuevas tiendas, el crecimiento no depende únicamente del canal físico. La marca opera dos plataformas de comercio electrónico, una para Perú y otra para el mercado internacional, y ventas mediante WhatsApp.

El canal digital, que agrupa el e-commerce y las ventas por WhatsApp, ya constituye el segundo punto de venta más importante de Butrich en términos de facturación, solo por detrás de la tienda con mejor desempeño.

“De cara a los próximos años, esperamos que el canal digital continúe ganando participación y se convierta en nuestro principal motor de ventas”, señala Butrich.

Para conseguirlo, la empresa refuerza el equipo dedicado al e-commerce e incorpora nuevas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y escalar la operación con mayor eficiencia.

El otro motor que empieza a ganar peso es Everyday Butrich, que ya representa aproximadamente el 23% de la facturación de Butrich en lo que va del 2026.

El objetivo de la compañía es que Everyday se convierta en la base de su pirámide de producto y en la puerta de entrada de nuevas clientas a la marca. Butrich identifica que parte de sus clientas se aproxima inicialmente a la firma mediante productos más versátiles y luego incorpora piezas de colecciones específicas.

“Everyday nos ha demostrado que es posible crecer, atraer nuevas consumidoras y acompañarlas en todo su recorrido dentro de la marca, manteniendo intacto el ADN creativo que nos caracteriza”, comenta.

En cuanto a la diversificación del portafolio, Butrich identifica oportunidades para extenderse hacia nuevas categorías de productos de cuero y no descarta, a futuro, ingresar a categorías vinculadas al hogar o retomar su línea de ropa, siempre que la propuesta mantenga coherencia con la identidad de la compañía.

En tanto, el ticket promedio de compra bordea actualmente los S/ 750. La empresa identifica tres grandes perfiles dentro de su base de consumidoras: la coleccionista, que sigue los lanzamientos y busca piezas particulares; la ‘fashionista’, que utiliza la moda como expresión personal; y una clienta práctica, más orientada a productos versátiles para el uso cotidiano.

Producción, almacenes e inteligencia artificial

Entre el cierre del 2026 y el 2027, Butrich concentra sus inversiones en fortalecer la estructura interna y preparar la operación para una mayor escala. La empresa está modernizando su planta de producción para optimizar procesos y aumentar su capacidad, además de ampliar su almacén para acompañar el crecimiento del negocio y mejorar su capacidad logística.

Asimismo, Butrich incorpora herramientas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en distintas áreas de la compañía para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y elevar la productividad de los equipos.

Según la empresaria, el consumidor peruano muestra una mayor valoración por el diseño de autor, la calidad y los productos hechos en el país, mientras el ingreso de propuestas internacionales eleva los estándares del sector. La fundadora observa también a un consumidor más informado, que compara alternativas y presta mayor atención al diseño, la calidad y la autenticidad de las marcas.

Para Butrich, el desafío consiste precisamente en crecer dentro de ese escenario sin diluir aquello que le permitió diferenciarse. La compañía apuesta por una mayor escala, nuevos canales y eventualmente nuevos mercados, pero mantiene como eje el equilibrio entre volumen y posicionamiento.