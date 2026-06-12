Por Fiorella Gil Mena

El mercado peruano se ha consolidado como una de las plazas más importantes para Cabify a nivel mundial. La compañía de movilidad aseguró que Perú figura hoy entre sus operaciones más rentables, impulsada principalmente por el crecimiento de su unidad corporativa y por la expansión hacia nuevas verticales de negocio.

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