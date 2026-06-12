El mercado peruano se ha consolidado como una de las plazas más importantes para Cabify a nivel mundial. La compañía de movilidad aseguró que Perú figura hoy entre sus operaciones más rentables, impulsada principalmente por el crecimiento de su unidad corporativa y por la expansión hacia nuevas verticales de negocio.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú, conversó con Día1 y señaló que el segmento empresarial se ha convertido en el principal motor de la rentabilidad de la compañía.

“Cabify Perú se ha convertido en una de las operaciones más rentables de la compañía a nivel global. Esto viene principalmente a causa de nuestro segmento corporativo. Somos líderes absolutos del mercado y tenemos casi 3.000 clientes corporativos operando con nosotros”, afirmó durante el Día1 Summit, que se realizó en mayo.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú | Foto: Joel Alonzo

La firma cerró el primer trimestre del 2026 con un crecimiento cercano al 40% en su negocio corporativo, mientras que el segmento de usuarios particulares también registró un avance de doble dígito.

Según Mendoza, la empresa ha logrado captar a algunas de las organizaciones más grandes del país y actualmente desarrolla soluciones personalizadas para el traslado de trabajadores.

Apuestas y estrategias de Cabify

Una de las apuestas más recientes de Cabify es el desarrollo de servicios de transporte agrupado para empresas, una modalidad que permite recoger a varios colaboradores en sus domicilios y trasladarlos de manera eficiente hacia sus centros de trabajo.

La solución ya viene siendo utilizada por compañías de diversos sectores, entre ellos call centers, firmas logísticas y aerolíneas. “Ese mercado es gigante. Muchas empresas requieren mover a sus trabajadores para que lleguen todos a cierta hora a un lugar y salgan también de ese lugar todos a la misma hora”, explicó Mendoza.

La tecnología de la plataforma permite diseñar rutas optimizadas y garantizar la puntualidad de los pasajeros, un aspecto clave para industrias que operan bajo estrictos horarios de turnos.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú | Foto: Joel Alonzo

Además de la movilidad corporativa, Cabify está fortaleciendo otras líneas de negocio con alto potencial de crecimiento. Entre ellas destaca su servicio de logística de última milla, orientado a empresas de retail e industria que requieren soluciones de reparto.

“Tenemos la vertical de logística de última milla, que está creciendo de forma importante en Perú. Aún es pequeña, pero crece a ritmos muy acelerados”, indicó el ejecutivo.

La compañía también ha comenzado a desarrollar Cabify Ads, una plataforma publicitaria integrada en la aplicación que permite a las marcas impactar a los usuarios durante todo el recorrido.

Actualmente ya cuenta con clientes de consumo masivo y servicios financieros. “Las marcas pueden acceder a espacios publicitarios privilegiados durante toda la experiencia de viaje del usuario. Lo más importante son las capacidades de segmentación que tiene la tecnología de Cabify”, señaló Mendoza.

Gracias a la información generada por la plataforma, las campañas pueden dirigirse a públicos específicos según frecuencia de uso, ubicación geográfica o incluso características de sus medios de pago.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú | Foto: Joel Alonzo

Otra de las estrategias de crecimiento de la empresa está vinculada al fortalecimiento de su ecosistema de alianzas. Por un lado, Cabify trabaja con bancos y entidades financieras que ofrecen beneficios exclusivos a sus clientes mediante descuentos subsidiados en viajes. Por otro, impulsa su programa de fidelización Cabify Club. Entre sus principales socios destacan Latam Pass y PedidosYa.

“Tenemos una alianza con Latam Pass mediante la cual nuestros usuarios acumulan millas por cada viaje realizado en Cabify. También contamos con beneficios exclusivos junto a PedidosYa”, comentó el ejecutivo.

Oportunidad de crecimiento hacia el 2030

Pese al crecimiento que registra la movilidad por aplicativo en el país, Mendoza consideró que el mercado peruano aún tiene un amplio potencial de desarrollo. De acuerdo con sus estimaciones, Lima concentra actualmente cerca de 600.000 viajes diarios realizados mediante aplicaciones, una cifra que todavía representa una porción reducida del total de desplazamientos urbanos.

“La oportunidad es enorme. Más allá de provincias, la propia ciudad de Lima tiene un potencial increíble para seguir creciendo”, sostuvo.

De cara a los próximos años, la compañía buscará fortalecer tanto su presencia en el segmento corporativo como en el mercado de usuarios particulares, apoyándose en atributos como la seguridad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

“Las empresas buscan cada vez más proveedores sostenibles. Somos 100% neutros en carbono desde 2018 y compensamos el total de nuestras emisiones. Eso es parte de lo que queremos construir para ganar más cuota de mercado en ambos segmentos”, concluyó Mendoza.