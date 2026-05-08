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Resumen

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El negocio corporativo de Cabify ha arrancado bastante bien este año. Renato Cáceres, Head of B2B para Cabify Perú, comenta que en el primer trimestre este negocio ha crecido 30% frente al año previo y un 20% en número de viajes. Es más, asegura que en marzo la ‘app’ de movilidad alcanzó una facturación histórica para Cabify Empresas.

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