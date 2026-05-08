Esto no es gratuito, ya que también responde a la consolidación de la propuesta de viajes corporativos, a una estrategia para entrar a nuevos segmentos y a la valoración que hoy en día tienen estos viajes para las empresas y sus colaboradores, lo que se refleja en el Barómetro de Movilidad Corporativa en Perú 2026.

El reporte muestra que el 38% de los colaboradores interpreta este servicio como una inversión en el bienestar laboral por parte de su empresa. Además, un 28% de los encuestados considera que tener este tipo de traslados genera una reducción de estrés logístico que les permite enfocarse en los objetivos laborales.

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Así también, el 31% de los colaboradores encuestados utiliza los viajes corporativos como una extensión de su espacio de trabajo, esto es, para atender alguna reunión, llamada o resolver algún tema laboral usando su celular o su laptop. Para ello, Cáceres apunta que se enfocan mucho en la seguridad como parte de sus propuesta de valor.

En base al barómetro, han identificado que un viaje corporativo suele tomar unos 35 minutos, en promedio, con traslados que pueden tomar 10 km en Lima. Los miércoles y jueves entre las 10 a.m. y 11 a.m. son los horarios en el que se da mayor movimiento laboral.

Las zonas donde se realizan estos viajes son, sobre todo, distritos como San Isidro, Miraflores y Surco. También viajes al aeropuerto, donde las reservas son una herramienta al alza; solo durante el último año frente al 2024 han aumentado 52%, también por un mayor foco en brindar un mejor servicio y experiencia de reserva para estos viajes, y por brindar soluciones diferentes como las rutas agrupadas en el segmento corporativo. Un servicio muy utilizado en sectores intensivos en personal, como empresas aeroportuarias o contact centers, explica Cáceres.

Expansión de servicios

Como parte de su estrategia de crecimiento han impulsado dos aspectos centrales. Una de ellas es su expansión geográfica dentro de Lima Metropolitana. “Teníamos presencia en San Isidro, Surco, Barranco, pero poca en otras zonas como Lurín, Callao y Huachipa, donde también se concentran gran cantidad de empresas y fábricas. Pusimos mucho foco allí desde el año pasado dando un buen nivel de servicio”, refiere el ejecutivo.

Con ello, no solo han aumentado el número de viajes llegado a más empresas, sino que también esto les permitió ir más allá de los sectores banca o ‘consulting’, muy concentrados en el centro empresarial, e ingresar a los sectores ‘retail’, manufactura y logística, en los distritos periféricos. Hoy en día han sumado más de 15 empresas grandes que operan en estas zonas. A nivel de precios, estos trayectos, por la distancia, suelen ser entre 10% y 15% más elevados que en las zonas céntricas.

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Este año también están lanzando el servicio Executive, servicios corporativos en autos más modernos, de mejor gama, con menos de tres años de antigüedad y con conductores más profesionales. Y también incorporan en mayor medida el servicio de vans. “Hay una gran oportunidad en las zonas periféricas de Lima. Para el mismo servicio de rutas agrupadas se necesitan vans para acercar a los colaboradores de estas empresas a sus lugares de trabajo”, indica.

“Estamos creciendo al llegar principalmente a empresas grandes a las que antes no llegábamos, adecuamos nuestros procesos para ello. Ahora trabajamos con 3.100 empresas y estimo que serán 3.200 este año”, proyecta.

Al notar este crecimiento, también han visto oportunidades para atender a empresas pequeñas y medianas, algo que ya ha hecho la compañía en España, detalla Cáceres. “En Perú no lo veo este año, pero sí en el 2027″, adelanta. Para atender a esta nueva demanda, cuenta, tienen que adecuar algunos servicios con tecnología y el uso de la IA, para tener capacidad de respuesta a la que será una nueva masividad.