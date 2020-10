Conforme a los criterios de Saber más

Las medidas de aislamiento y restricciones de movilidad por el efecto de la pandemia del COVID-19 redujeron el número de viajes de taxis en la capital durante los primeros meses de cuarentena. Y los taxis por aplicativo, por supuesto, no fueron la excepción. Hoy, los aplicativos de taxi se recuperan y ya bordean casi el 50% de la demanda pre pandemia, pero con más de una novedad en esta nueva etapa para la movilidad urbana.

En diálogo con Día1, Jorge Romero, country manager de Cabify Perú, cuenta sobre los cambios en el uso de taxi por aplicativo entre los limeños y el despunte del servicio economy de Cabify dentro de las zonas periféricas, donde los viajes se han empezado a dinamizar mucho más en esta coyuntura. Además de la expectativa frente una campaña navideña diferente.

-¿A qué niveles llegó Cabify durante los meses de confinamiento más restringido y cuál es la situación actual tras más de 7 meses de crisis sanitaria?

Iniciando la pandemia fuimos casi inexistentes, al menos entre los 15 a 20 primeros días. Luego - cuando hubo menos restricciones - las cifras fluctuaron entre 10% a 13%. Hoy, hemos recuperado bastante, ya bordeamos casi el 50% de la demanda que teníamos antes de la pandemia. Ahora solo nos enfocamos en recuperar y crecer, expandirnos no está en nuestros planes.

-¿Para cuándo estiman volver a los niveles de demanda que tenían antes de la pandemia?

Es un poco difícil decir cuándo volveremos a los niveles pre pandemia porque ahora hacemos muchos esfuerzos -entre ellos el servicio de envíos, que son nichos donde tenemos crecimiento - acorde a las necesidades de los usuarios. El objetivo es acelerar el proceso de alcanzar la facturación que teníamos antes del COVID-19. Haciendo una estimación, en cuatro a cinco meses deberíamos volver (a los números de antes).

Cabify afirma que los distritos como Ventanilla, San Juan de Lurigancho y alrededores son los que mostraron la menor caída en viajes a través del aplicativo, en comparación con distritos ubicados en la zona empresarial de la ciudad.

-¿Qué cambios han visto en la demanda de taxis por aplicativo durante el tiempo de confinamiento?

Las personas buscan cuidarse y para ello están mirando otras alternativas de movilidad lejos del transporte público, que puede ser un punto de contagio, y es ahí donde aparecemos las aplicaciones de taxi. Hoy, Cabify toma mucha importancia en las zonas periféricas, distritos donde antes se realizaban el 10% de los viajes y que en estos meses pasaron a representar el 58% de los viajes y de nuestros ingresos .

La cobertura en esta parte de la ciudad es bastante buena, pero podemos mejorarla porque no es como en las zonas céntricas o empresariales; sin embargo, estamos manejando muy buenos tiempos de espera, superando el 70% de la efectividad de la cobertura. Buscamos que llegue al 85% en los próximos tres meses.

-¿Cómo ha cambiado su propuesta de valor en cuanto a precios y comisiones ante estos cambios?

Trasladamos nuestra propuesta de valor y de bioseguridad a precios competitivos y comisiones atractivas en estas zonas, donde se tiene que bajar los precios (viajes desde S/5 con el servicio economy) para poder solucionar el problema de movilidad. El servicio economy, precisamente, es ahora el más usado dentro del aplicativo y representa el 60% de todos los viajes a través de Cabify. En cuanto a las comisiones, como las tarifas son más bajas, estas también son menores, por lo que estas comisiones para el socio conductor van desde 15%.

-¿Qué valora más este perfil de usuario que utiliza más el servicio Economy?

Los factores que más influyen a la demanda de Economy son la disponibilidad de unidades. Recordemos que si el tiempo de espera es de más de 6 minutos , tu producto podrá ser sustituido por cualquier otro competidor. Para Cabify se trata de dar más por menos, brindar seguridad y calidad a un precio competitivo.

-Y en el caso de las zonas empresariales, ¿la demanda en esos distritos se ha logrado recuperar pese a que muchas empresas se mantienen en ‘home office’ o en retorno gradual?

Por el lado de las zonas empresariales, no se están recuperando tan rápido porque en general los usuarios de aquí [de estos distritos] están utilizando otros medios para transportarse como bicicletas, auto particular o aún permanecen en teletrabajo. En estas zonas de la capital ha disminuido bastante el uso de los aplicativos: de lo que concentraban un 65% [de los viajes], ahora representa el 25% de lo que era antes.

Mapa de evolución y nueva demanda de aplicativos de movilidad en tres zonas de Lima. Estudio elaborado por Cabify.

-¿Las ‘horas punta’ se han modificado en estos meses?

Las 'horas punta’ están condicionadas a los toques de queda. Vimos un ligero movimiento en ellas, durante la mañana ahora suele ser muy temprano y por la tarde se adelantó con horas próximas a las 5 p.m. o 6 p.m. , de lo que antes era 8 p.m.

DEMANDA DE VIAJES EN NAVIDAD

-Ya iniciando el último trimestre del año, ¿Cuál es la expectativa que tiene para una campaña navideña diferente?

La estacionalidad navideña siempre ha sido muy buena, pero hoy estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Históricamente, aproximándonos a las fiestas - incluso hasta 18 días antes - era una pugna por tener más vehículos ante el incremento de la demanda. Hoy, en una situación COVID-19, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado. Creemos que habrá una tendencia similar pero no tan pronunciada por los temas de confinamiento y cuidado . No obstante, confiamos en que la parte de envíos [a través de autos y motos] será muy interesante porque las compras [navideñas] de todas maneras se darán y nosotros tenemos una solución para atenderlas.

Jorge Romero, country manager de Cabify Perú, comenta que en una situación COVID-19, no saben cómo va a reaccionar el mercado en la campaña navideña pero que sí creen que habrá una tendencia similar pero no tan pronunciada. La apuesta es al servicio de envíos.

-¿En cuánto podría incrementarse esta nueva línea de negocios [de envíos de paquetes por autos y motos]?

Creemos que los envíos podrían duplicarse los envíos frente a un mes habitual.

-¿Cómo recibe la llegada de Didi, la gigante china que anunció en su llegada que entraba con una agresiva estrategia de precios bajos, similar a Uber?

Didi llegó con estrategias claras cuando entró a Latinoamérica. enfocadas en precio y es una estrategia válida, así como la de otros competidores, pero nosotros consideramos que nuestra estrategia es más sostenible. La seguridad y calidad del servicio siempre nos podrá diferenciar de la competencia y nos permitirá hacer una propuesta de valor sobre el tiempo.

-En estos meses de crisis sanitaria, ¿hubo avances en la mesa de trabajo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para la regulación hacia este rubro?

Lo último que hemos hecho es un estudio sobre el impacto económico y legislativo que podría tener una regulación que no responda a la realidad que hoy ya se está viviendo con los aplicativos [de movilidad]. En ese sentido, esperamos que la ATU vea este estudio para que pueda tomar medidas y juicios para una buena reglamentación.

-¿Han mantenido conversaciones con ellos sobre el tema?

Sí, hay un diálogo, pero nunca habíamos puesto [sobre la mesa] algo tan concreto como un estudio y esto es un gran paso.

Los viajes por aplicativos de taxi se mantienen en 35% de total que se realiza en Lima Metropolitana; sin embargo, este es un número que va en alza. (Foto: Cabify)

DATOS:

Cabify afirma que los distritos como Ventanilla, San Juan de Lurigancho y alrededores son los que mostraron la menor caída en comparación con distritos ubicados en la zona empresarial de la ciudad.

Mencionan también que el surgimiento de nuevas zonas de alta demanda de la movilidad mediante plataformas digitales también implica un nuevo reto para garantizar la bioseguridad en sus viajes. Hoy tenemos más del 95% de sus trayectos cuentan con todas las medidas de protección.

