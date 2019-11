Hace menos de dos semanas, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que establece el control previo de las operaciones de concentración empresarial (control de fusiones y adquisiciones), que entrará en vigencia en los próximos nueve meses. Al respecto, Roberto MacLean, experto en fusiones y adquisiciones y socio de Miranda & Amado Abogados, señala que no cree que esta disposición vaya a desacelerar el mercado para el próximo año. Lo que sí considera es que la dinámica podría cambiar.

“Quizá en algunos casos las operaciones se darán en dos etapas: la firma del contrato y el cierre de la compra. Va a cambiar la dinámica pero no creo que desacelere”, sostuvo el especialista durante CADE 2019 en Paracas.

El hecho de que las ventas se realicen en dos fases, ¿podría dilatar las transacciones? De acuerdo a MacLean, las compras que no pasan por el umbral, que no tengan observaciones de competencia, no tendrán problemas y podrían resolverse en dos o tres meses. Mientras que las que sí, pueden tardar entre seis y ocho meses, de acuerdo a cuántos problemas presenten estas transacciones

El especialista detalla también que esta medida podría tener un efecto en los montos. “Sí pensaría que si soy una empresa grande, con una gran porción del mercado, si quiero comprar a mi competencia voy a estar dispuesto a pagarle más que un fondo de inversión o lo que podría ofrecer una empresa que recién entre. Mientras que el siguiente comprador (la siguiente opción), en ciertos sectores, podría no pagar ese monto, por lo que el valor de la transacción podría ser menores. Eso está por verse”, refiere a El Comercio.

Hacia finales de este 2019, MacLean indica que ha sido un año bastante activo para las transacciones, muchas lograron cerrarse y otras se preparan para el otro año. Una de las más sonadas fue la de Intradevco por parte de Alicorp (grupo Romero).

¿El menor crecimiento económico puede ser la causa de esta actividad? El especialista afirma que cuando la economía se pone más difícil, cuando los empresarios ven que viene una coyuntura compleja, genera que las empresas finalmente vendan.