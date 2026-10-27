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Resumen

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El calor no ha frenado el consumo de café en Lima, pero la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte el abastecimiento llevó a Cafeína a tomar previsiones. | Foto: Jesus Saucedo
El calor no ha frenado el consumo de café en Lima, pero la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte el abastecimiento llevó a Cafeína a tomar previsiones. | Foto: Jesus Saucedo
Por Fiorella Gil Mena

El calor no ha frenado el consumo de café en Lima, pero la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte el abastecimiento llevó a Cafeína a tomar previsiones. La cadena adelantó sus compras de granos para asegurar el stock hasta abril de 2027, mientras busca sostener el crecimiento de sus ventas y ampliar su presencia en la capital.

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