—Caja Arequipa tiene la meta de alcanzar los S/10.000 millones en créditos al 2024. ¿De qué dependerá ello?

El plan sigue en pie pese a los avatares del país. En el Perú, la inclusión financiera aún es baja. Estamos hablando del 52% de personas que han sido incluidas a nivel nacional. Con ese mercado todavía insatisfecho, las posibilidades de crecimiento son amplias. La limitación está en la conectividad geográfica. Y también, a nivel de institución, tienes necesidad de recursos para el crecimiento. Para crecer, crezco con recurso propio y con lo que puedo fondear. Pero el fondeo tiene un límite. En general, el sistema de cajas requiere fortalecimiento patrimonial con un socio potente.

—¿Están en dicha búsqueda?

Ir más allá de los S/10.000 millones en créditos dependerá de que consigamos ese socio que estamos buscando. Es el trabajo del Directorio. Tenemos un mandato de la Junta General de Accionistas por hasta el 20% de las acciones. Para los 38 años de la Caja, nos vemos con un socio que nos traiga más capacidades. Que nos ponga en otra liga y que tenga nuestro mismo propósito social.

"La sostenibilidad es transversal a la organización y todo lo que hacemos tiene un impacto. Y si no lo tuviera, ¿para qué lo haces? Ese es nuestro filtro"

—La cartera está consolidada en el sur. ¿Qué está haciendo Caja Arequipa para desconcentrarla?

La consolidación en el sur es un hecho. Te pongo un ejemplo: uno de cada tres arequipeños ahorra en Caja Arequipa. En Arequipa se brinda con anís Nájar, se come chocolate La Ibérica y se ahorra en Caja Arequipa. Con 37 años de historia -porque no somos una empresa centenaria como La Ibérica-, ya nos hemos convertido en una “lovemark”. Eso hace que la consolidación [en el sur] sea natural. Entonces nuestras oportunidades estuvieron en Lima, donde ya crecimos mucho, y luego es Norte y Oriente. Hoy tenemos presencia en todas las regiones del Perú y hemos abierto la oficina 210.

—¿No se moderará su expansión física ante la tendencia de digitalización?

No, porque todavía necesitas la presencia física en el modelo microfinanciero. La presencia del analista todavía es importante. La tecnología te da un analista más productivo, pero no lo sustituye. Porque inclusión financiera tiene una pata de capacitación que no se logra hacer desde el celular. Cuando ya lo incluiste, por supuesto que puedes atenderlo por celular. Pero el acto de acercarse al cliente requiere todavía al analista como parte del modelo.

"Nosotros trabajamos con niños de colegios. Tenemos 1.600 voluntarios en los colegios de Perú enseñando estos conceptos para que el día que sea grande, pueda ser incluido fácilmente. El ahorro puede impactar en el bienestar y ayuda a salir de la línea de pobreza"

—¿Cómo están esperando la campaña de créditos para la segunda mitad del año?

Nosotros esperamos una segunda mitad del año mejor que la primera, sin duda. Porque acuérdate que la campaña de navidad es la más fuerte. En las zonas más conflictivas, como Puno, vemos una recuperación franca desde junio.

—Sufrieron la quema de agencias en dicha región. ¿Lograron ya ponerlas en funcionamiento?

Sí. Nuestro compromiso es con el cliente. Es el que está enojado y está protestando, pero nosotros no hacemos política. Nosotros brindamos oportunidades a la gente.

Cajas municipales. (Foto: GEC) / MANUEL MELGAR

"Independientemente de lo enojado que esté con los sucesos políticos, nosotros debemos estar ahí. Se trata de una región muy comerciante. Puno vive de la agricultura y del comercio, nosotros apoyamos al comerciante que se quiere reactivar. Sí vemos una reactivación de zonas conflictivas y bajando las reprogramaciones"

—¿En qué magnitud se ha dado la reprogramación?

Hemos llegado a tener una cartera reprogramada de S/1.000 millones, pero eso ha comenzado a bajar debido al programa Impulsa Perú. A diferencia de Reactiva Perú, en Impulsa debes presentarle a Cofide el cliente al cual tú vas a beneficiar. Y Cofide aprueba la lista. Es una reprogramación con nombre y apellido. Impulsa es más complicado, pero te garantiza que estás yendo al segmento que quieres ir. Hemos entrado al programa con casi S/200 millones, que nos ayudó a bajar esa cartera reprogramada.

"El data análisis te permite ser fino. Nosotros tenemos modelos de riesgo crediticio que permite identificar qué clientes caerán en incumplimiento. Debemos utilizar el data análisis para empezar a ayudar, pero ayudar bien"

—Respecto a la cartera, ¿cuál es la situación actual de la morosidad?

Nosotros estamos en 4,2%, con una morosidad muy estable. Tenemos una cobertura para cartera emproblemada de 200%. Somos la entidad del sistema financiero que tiene la mayor cobertura. Tampoco preveemos un deterioro de la mora.

—¿Cuándo lanzarán su producto de tarjeta de crédito?

Hacia fines [de año]. En términos de software, ya está resuelto. El tema es el enfoque, capacitar a nuestro personal. El desenfoque estratégico puede ser muy malo en las microfinanzas. A diferencia de otras instituciones microfinancieras, para nosotros la tarjeta de crédito es un producto que acompaña a nuestro cliente. Aquel microempresario que irá por primera vez a China a traer su contenedor, requiere una tarjeta para subirse al avión. No es una tarjeta de consumo, sino una que acompañe al cliente.

El dato El doble propósito del producto de depósito a plazo Caja Arequipa ofrece hoy una tasa de interés para depósitos de 8%. Dicha tasa tenderá a descender en la medida que el BCR reduzca su tasa de interés clave, según comentó Palacios. Sin embargo, Caja Arequipa busca explicar al cliente el doble propósito que tiene su producto. "La captación, además de darte una buena tasa, te explique cómo tu dinero puede generar inclusión financiera, sacar a gente de la pobreza. Es un doble propósito: tú te llevas una buena tasa de interés y nosotros podemos cumplir nuestro propósito estratégico de inclusión financiera", asevera María Pía Palacios.

—De cara a la inclusión financiera, ¿cómo diseñan sus productos y cuáles han sido los más exitosos?

De las 52 instituciones financieras, nosotros somos la cuarta que aporta a la inclusión financiera. Además, hacemos un seguimiento al cliente para que no tenga problemas con su crédito. Diseñamos productos en base a necesidades. Hoy tenemos 27.000 mujeres que han accedido al crédito Supérate Mujer. Con créditos de S/3.000 en promedio y amarrados a programas de capacitación financiera y también de habilidades blandas. Por otro lado, en temas medioambientales, estamos financiando células fotovoltaicas para tener energía solar en casa. Diseñamos productos en función a la necesidad de nuestros clientes. Y ahí es vital la información que nos traen los analistas.

—¿Y cómo la Caja está repotenciando su gobierno corporativo?

El gobierno corporativo en Caja Arequipa sí funciona. Porque sabes que la municipalidad es dueña de la Caja, pero no decide sobre nada. Solo decide sobre sus directores, aprueba los estados financieros y aprueba el dividendo. El directorio tiene 4 independientes y 3 de la municipalidad. La mayoría la tienen los independientes, que son designados por 4 entidades distintas. Un buen gobierno corporativo depende de la calidad de los directores que los designantes deciden.

"Lo que ha ido pasando con el tiempo es que el regulador ha ido cambiando las reglas de juego para mejorar el perfil de los directores. Ya no se puede hacer un manejo político del directorio de las cajas, porque el directorio debe cumplir ciertos estándares"

—Desde el Congreso, se ha planteado proyectos de ley para regular el tiempo de permanencia de los directores en las Cajas. El pretexto era generar rotación y evitar corrupción. ¿Qué impactos podría tener sobre la gestión de las Cajas una normativa de este tipo?

Creo que no entienden bien. Un director demora en aprender. Un proceso de inducción de un director en una empresa financiera, por lo menos de la envergadura de Caja Arequipa, no baja de seis meses. Y cuando tienes un director bien afiatado, es año y medio. Porque debes conocer la cultura de la institución. A veces no vienen del sector microfinanciero. Como presidenta, este año he potenciado mis procesos de inducción de directorio. Porque tengo que hacer un ‘brainwashing’ de propósito estratégico claro. Estamos en el negocio de bienestar y de inclusión.