—Caja Cusco ingresó al mercado de valores con la emisión de certificados de depósitos y bonos subordinados. ¿Cuál fue la magnitud de la demanda?

Hemos emitido bonos subordinados por S/ 20 millones y han tenido una respuesta formidable entre nuestros principales clientes. Se cubrió en dos horas, eso demuestra que hay mucho interés. Paralelamente, hemos entrado al mercado de valores al emitir certificados de depósito. Era una primera emisión por S/20 millones, pero la demanda era de S/50 millones. Entonces, tuvimos que ampliar S/10 millones más para lograr colocar S/ 30 millones a una tasa muy competitiva, tanto para el inversionista como para nosotros.

—¿Van a seguir aprovechando este momento de mercado con más emisiones?

En 60 días haremos una segunda emisión de bonos por S/ 30 millones. Es bueno aclarar que esta emisión de bonos subordinados es la primera experiencia que existe de este tipo entre todas las cajas que operan en el mercado peruano. Eso hace que el inversionista confíe en Caja Cusco.

Presidente del Directorio de Caja Cusco, Luis Fernando Vergara. (Foto: Difusión)

—¿Cómo aprovechará la institución el haber obtenido este fondeo?

La estrategia de Caja Cusco como negocio es crecer en un 9% en colocaciones y 9% en captaciones. También queremos incrementar la digitalización de la empresa a través de nuestra ‘app’ Wayki, una billetera desde la que se realizan hoy el 60% de nuestras operaciones. Tenemos otros proyectos como el proyecto MAPI, que es un sistema automatizado de evaluación con inteligencia artificial.

—¿Cómo lo aplicarán?

Buscamos que nos permita digitalizar la prospección del crédito, la solicitud y hasta el desembolso. Obviamente, evaluación de por medio. En general, estamos en un cambio de ‘core’. Después de 15 años estamos modernizando el ‘core’ financiero de la empresa. Es un proyecto que va a durar 3 años.

—¿Y qué tan avanzado está el proyecto MAPI?

Tiene un 70% de avance y este año concluirá.

Sobre Proyecto MAPI 1. Con MAPI app el Analista de Créditos puede monitorear a detalle los principales KPIs que miden el cumplimiento de sus metas, así mismo tienen funciones predictivas que lo alertan y le facilitan el contacto con los clientes de su cartera, potenciando así sus gestiones de recuperación y colocación. 2. Los Analistas de Créditos pueden registrar y prospectar clientes desde el campo. 3. La prospección de clientes es mas completa pues se creó un interfaz que integra diferentes fuentes de información con lo cual el Analista de Créditos tiene toda la información que necesita. 4. Se pueda realizar simulaciones de créditos y calendarios de manera personalizada en base a los productos y campañas que se adaptan a la necesidad del cliente. 5. Se pueda registrar y aprobar solicitudes de crédito las cuales pueden ser desembolsadas por el canal tradicional (ventanilla) así como por el canal digital (Wayki App)

—¿Cuántos clientes sumó la caja en el 2024?

Hemos captado más de 30.000 nuevos clientes. Si tú ves la cartera de Caja Cusco, es una cartera muy importante, porque el 51% de nuestros clientes son mujeres emprendedoras y el 43% son clientes exclusivos que trabajan con Caja Cusco. Además, son clientes exclusivos desde hace 20 años, lo que significa que Caja Cusco es una entidad que no solo cumple las expectativas del cliente, sino que cada vez le va dando nuevas herramientas al cliente para que siga creciendo como negocio.

—Como institución, el portafolio está muy concentrado en el sur. ¿Qué estrategia siguen para diversificar la cartera?

La estrategia es, primero, estar más cerca al cliente, cumplir sus expectativas. Luego, para diversificar el negocio, creemos que en el norte y especialmente el nororiente podemos hacer muy buenos negocios. Hemos analizado todo el entorno de los principales competidores, del sector financiero, y hay mucho por cubrir y trabajar allí.

—¿Caja Cusco aprovechará el buen momento reinvirtiendo utilidades o haciendo aportes de capital?

En realidad, por norma, nosotros damos un porcentaje de las utilidades al propietario, que es la municipalidad provincial. El resto de utilidades se reinvierten al 100% en la misma caja municipal. Eso hacemos todos los años. La expectativa para el próximo año es que esto mejore, que se pueda invertir más en la misma caja. Y justamente ese es un trabajo que hay que hacer a nivel de la Junta General.

—¿Se incluirá a un socio inversionista este año?

Estamos muy bien. Estamos en pleno proceso de evaluación, nos están evaluando también. Y consideramos que vamos a terminar con al menos un socio este año.

—Wayki App hoy funciona como billetera y permite pagos incluso con QR. ¿Qué buscarán agregar en los próximos meses?

Queremos que nos permita tener cuentas corrientes. Hoy se van incrementando operaciones en la ‘app’; puedes desembolsar, puedes solicitar un crédito, puedes hacer transferencias entre tus cuentas, pagos de tus tarjetas de crédito de cualquier banco y es interoperable.

—La Federación de Cajas Municipales mencionó que existen agencias en el país que están siendo extorsionadas. ¿Es el caso de Cajas Cusco?

No tenemos una experiencia de ese tipo, a Dios gracias, en Caja Cusco. Sí hemos visto el caso a nivel federación. Hemos analizado casos de cajas con presencia en el norte que están teniendo estos inconvenientes de extorsión, situación que nos preocupa. De hecho, eso hizo que repensemos como Caja Cusco nuestra expansión. Nuestro enfoque era al 100% en el norte y ahora estamos mirando norte y el nororiente. Es muy importante que no exista este tipo de extorsiones y amenazas, porque eso hace que la caja tenga no solo sobrecostos en seguridad, sino que se crea incertidumbre en los clientes, en los colaboradores, en la empresa.

La institución espera crecimiento de 9% en colocaciones este año. (Foto: Difusión)

—¿Han tomado medidas preventivas?

Sí. Estamos pendientes de toda la información proveniente de nuestras agencias. Buscando salvaguardar a nuestros colaboradores, en algunos casos se ha dispuesto que asistan a trabajar sin ningún logo de la institución. El tema es muy delicado.

—Este mes marca el fin de la campaña por el Día de la Madre. ¿Qué resultados han tenido?

Muy buenos. Hemos salido de una campaña muy exitosa, que era la campaña escolar. Cumplimos todos nuestros objetivos y metas, y en la campaña del Día de la Madre, hasta el momento, también estamos cumpliendo todas nuestras metas. En lo que va del año, Caja Cusco ha sido la caja más rentable del sistema, y la perspectiva para cerrar el segundo trimestre del año es la misma. Yo creo que está ayudando mucho la recuperación del turismo en Cusco y está ayudando mucho que algunos actores económicos se vienen activando. Hay consumo, la gente confía en que puede gastar, porque sus ingresos también van a ser estables.