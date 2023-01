“Estamos viviendo una coyuntura política y económica sumamente crítica. Dentro de ese contexto, las cajas municipales que somos el brazo financiero de los microempresarios del país, registramos que solo el 50% de nuestros clientes en el sur están cumpliendo con sus pagos”, sostiene Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

Dicho escenario se da luego de una campaña navideña que no cumplió con las expectativas.

“Había la esperanza entre las mypes de recuperar, en diciembre –la campaña más grande– todo lo que habían perdido durante el 2022. Muchos empresarios se endeudaron para incrementar sus inventarios. Lamentablemente, hay quienes se han quedado con su mercadería”, recalca Solis.

Adicionalmente, las constantes protestas motivaron el cierre de un número importante de oficinas de las cajas municipales en la zona sur. En consecuencia, se registró un descenso en nuevas colocaciones y captación de depósitos.

Es así que en el sistema microfinanciero existe hoy la incertidumbre frente a las salidas a la crisis y lo prolongado que pueda ser este escenario.

La situación de las cajas

John Sarmiento, gerente de servicios corporativos de la FEPCMAC, recalca que además de los problemas en los pagos, las colocaciones de las cajas en la macroregión sur en el último mes se han recortado a un 40% frente a un mes habitual.

“Cerca del 80% de las oficinas que tienen las cajas municipales se encuentran en regiones. Y de dicho total, el 70% está en la zona sur. La lógica de las oficinas es que desde ahí salga nuestra fuerza de ventas hacia los comercios, pero los comercios están cerrados. El impacto será fuerte para diciembre, pero será aún mayor para enero”, asevera.

Será esta semana que, según señala Sarmiento, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicará el reporte correspondiente a diciembre. Este consolidará el impacto preliminar sobre el sistema.

Caja Arequipa, que cuenta con la mayor participación en el sistema de cajas municipales, mantuvo 25 oficinas cerradas en los últimos meses. Según confirmó José Málaga, presidente del directorio de dicha caja, ello implicó cerca de 350 analistas paralizados que no han podido acercarse al cliente ofrecer nuevos créditos o realizar cobranzas.

“El 60% de nuestra cartera se concentra en las regiones del sur. Nos preocupa el estrago que dejarán estos eventos porque habrá un impacto en la morosidad” José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa.

Al respecto, el gerente central de Negocios de Caja Arequipa, Wilber Dongo, explicó que la morosidad de la cartera de créditos ha tenido un incremento de 50%. “Nuestra morosidad al 18 de diciembre estaba en 4%. Ahora está en 6%. Es un incremento fuerte. Hay mayor morosidad y nos queda la duda de cómo será en los meses próximos”, detalla.

Cabe precisar que, según datos de la FEPCMAC, la morosidad para todo el sistema de cajas municipales a noviembre es de 5,86% en promedio.

A su turno, Caja Ica estima que ha dejado de colocar cerca de S/11 millones en créditos durante la primera quincena de enero, lo que significaría una disminución del 18% frente a un mes regular.

Edmundo Hernández, presidente del directorio de la referida caja, adelantó también que se ha perdido oportunidad de captar, en promedio, cerca de S/7 millones en depósitos en diciembre. “Las agencias redujeron el cumplimiento de su meta, producto de la desaceleración de colocaciones de crédito, aperturas de cuentas, y de retiros de las zonas donde estuvieron o están vigentes estas paralizaciones, bloqueos de carreteras y actos vandálicos”, cuenta.

Soluciones tomadas

Las cajas municipales sostuvieron la semana pasada una reunión con la SBS. Durante la cita, se hizo un repaso de la situación financiera, y se plantearon soluciones complementarias a las ya tomadas.

Esto debido a que, mediante oficio múltiple publicado el 22 de diciembre, la SBS estableció medidas de excepción que podrían aplicarse a créditos deudores. Se permitieron reprogramaciones de créditos minoristas por dos meses para clientes con categoría crediticia normal o con problemas potenciales. Además, la entidad definió que al momento de la reprogramación, los créditos no deben presentar un atraso mayor a 30 días en el pago de la cuota.

Dichas reprogramaciones pueden darse, incluso, de manera unilateral por parte de la empresa del sistema financiero, considerando los posibles problemas para contactar a los clientes que podrían generarse en las zonas afectadas por los referidos conflictos. Y, en caso el cliente no se encuentre de acuerdo con la decisión, puede solicitar dejar sin efecto la modificación contractual.

No obstante, Dongo de Caja Arequipa, sostiene que el problema que está sucediendo con las reprogramaciones es que los clientes prefieren no aceptarlas. “La medida ayudó, pero el público que ha pasado la experiencia de la pandemia no lo mira como un apoyo. Esperan que una reprogramación no implique un alza en su cuota. En buena cuenta, buscan una condonación y ello tiene un efecto en las entidades financieras”, menciona.

Dado que el escenario de protestas haría que el impacto pueda prolongarse, Día1 pudo conocer que las cajas solicitaron en dicha reunión a la SBS ampliar el plazo para reprogramar créditos por 60 días.

Además, se le planteó a la entidad retomar algunas medidas tomadas en el 2020 en el marco de la pandemia, como congelar la calificación crediticia a aquellos deudores que presenten un incumplimiento mayor a los 30 días.

Sobre ello, la SBS señaló a este suplemento lo siguiente:

Estamos evaluando permanentemente la situación y no se descarta tomar medidas complementarias al oficio múltiple

En esa línea, Guido Bayro, presidente de Caja Cusco, indica que una campaña de reprogramación de dos meses resulta insuficiente para el contexto actual. ”Tengamos en cuenta que solo en el turismo, cuando se suspenden las reservas por parte de los turistas, estas no se recuperan en dos meses. Se habla de que el turismo todavía se recuperará en seis meses”, agrega.

La principal preocupación hoy radica, además, en las próximas campañas que serán claves para el sector microfinanciero. En febrero cobra mayor fuerza la campaña escolar y, para fines de marzo, la campaña del Día de la Madre.

Bayro indica que actualmente la perspectiva sobre ambas no es la más óptima. “El sistema de microfinanzas trabaja por campaña. Esperemos que la campaña escolar no se vea afectada. En este momento, no sabemos cuál será la demanda de créditos”, explica. Para Caja Cusco, las colocaciones en campaña escolar representan un sexto del total de colocaciones en el año.

Otras soluciones

La FEPCMAC ha planteado la necesidad de un apalancamiento a las mypes por S/1.000 millones, con lo cual las cajas municipales podrían colocar S/10.000 millones. La federación proyecta, con dicha medida, beneficiar a 2 millones de microempresarios. “Sería una asignación de recursos del Gobierno Central a Gobierno Municipal. Se asignaría como fortalecimiento patrimonial del municipio a su caja municipal, tal cual ya lo hacen hoy algunos municipios”, explica Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

Asevera, además, que dichos créditos se entregarían bajo una tasa por debajo del promedio del mercado. “Estaría oscilando entre 8% y 12% cuando las tasas están superando el 24%”, agrega. En paralelo, se ha planteado una compra de cartera que permita otorgar periodos de gracia para los deudores.

“Esta semana deberíamos tener una nueva reunión con el Ejecutivo para exponer estas propuestas. Hay necesidad de fortalecer el patrimonio de las cajas”, sostiene Sarmiento.

Mibanco: el 23% de su portafolio está en el sur

Para Mibanco, institución que también opera en el sector microfinanzas, la zona sur del país representa parte importante de su cartera de créditos orientados a la microempresa. Así lo comentó Luis Almandoz Luna, gerente general Adjunto de Gestión de Negocios de Mibanco.

“La zona sur representa 23% de todo el portafolio de Mibanco. Con la coyuntura actual, estamos cerrando aproximadamente 30 agencias por día en esta zona del país (Puno, Cusco y Arequipa en mayor proporción) para cuidar a nuestros colaboradores. Sin embargo, seguimos atendiendo a nuestros clientes gracias al modelo híbrido que tenemos”, cuenta a Día1.

La institución cerró el año 2022 desembolsando más de S/ 15.400 millones, lo cual representa un 30% más frente al 2021. En diciembre, Mibanco proyectaba tener un mejor nivel de colocaciones ante la campaña navideña –la más importante del año–.

“Ahora que la situación política y social está en un momento complicado en todo el país, estamos teniendo un primer mes del año complejo y duro, el cual esperamos se pueda recuperar en las siguientes semanas”, comenta Almandoz.

Es por ello que Mibanco también advierte un escenario de incumplimiento con el compromiso de deuda por parte de los clientes. “Nuestro objetivo es estar cerca de los clientes y brindarles todas las facilidades de manera proactiva para que ellos puedan continuar con sus negocios y del mismo modo, cumpliendo con sus pagos. Por ello, estamos ofreciendo planes de reprogramación y refinanciamiento de créditos”, detalla.

Pese a la coyuntura, Mibanco se muestra optimista frente a las próximas campañas clave para el sector microempresario. “Es probable que [la demanda por financiamiento] sea mayor debido a que se trata de las campañas más importantes del primer semestre del año y los empresarios están enfocados en la recuperación de su economía. Para ello, esperemos que la coyuntura política y social se estabilice en favor de todos los peruanos”, refiere.