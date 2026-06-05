Cajas y financieras: Conoce qué entidades son las preferidas por los peruanos, ¿qué atributos son los más importantes hoy en día?
Arellano Consultoría para Crecer remarca que en el segmento de cajas y financieras, la recordación espontánea de los usuarios es fundamental. Así también, la confianza. Los clientes de estas entidades valoran, sobre todo, la rapidez y eficiencia.
Aunque el sector de cajas y financieras es altamente transaccional, donde los consumidores valoran, sobre todo, el cobro de intereses bajos por créditos y préstamos, el último Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría revela un atributo que ha cobrado especial relevancia: la accesibilidad y la eficiencia en la atención; dos cualidades que se establecen como oportunidades de desarrollo y fidelización para estas compañías.
En Lima, los usuarios consideran clave que se les brinde un servicio de calidad y una buena asesoría; y en provincias, se valora aun más que los productos se adecúen a las necesidades de cada cliente.
“La simplicidad es un atributo altamente relevante para el segmento. La facilidad y la rapidez son súper importantes. No olvidemos que quien está en microfinanzas –comerciantes, pequeños negocios– requiere inmediatez, pues su dinero rota mucho”, analiza Jorge Rubiños, gerente comercial de la consultora.
El fortalecimiento de estos atributos ya es un hecho para las diversas entidades de esta categoría, con importantes avances en los últimos años. Mientras que Caja Arequipa lidera en recordación, frecuencia de uso y preferencia, en recordación espontánea –indicador clave del rubro– le siguen, en orden, Caja Huancayo, Caja Piura y Caja Cusco.
“Hoy contamos con una App cada vez más simple, rápida e intuitiva, y seguimos fortaleciendo soluciones a través de canales como WhatsApp”, indica Luis Gallegos Almonte, gerente Central de Negocios de Caja Arequipa.
En tanto, Carlos Tamayo, gerente Central de Administración y Operaciones de Caja Cusco –cuya recordación espontánea subió un 11%–, destaca que la entidad ha fortalecido su estrategia multicanal, para que sus clientes realicen operaciones dónde y cuándo lo requieran.
Caja Piura, por su lado, cuenta hoy con 230 puntos de atención, con manejo de efectivo en todas las regiones. “Poner al cliente en el centro de las decisiones ya no es un eslogan, sino una rigurosa necesidad operativa”, puntualiza Juan Valdivieso, gerente de negocio de la entidad.
Casos destacados
Mayor recordación y preferencia
Compartamos banco
Aunque dejó de ser financiera en el 2025, diversos usuarios aún mencionan a esta entidad en dicha categoría. Así, su recordación espontánea creció un 12% en el Estudio de Marcas 2026 en comparación con el año anterior.
El escenario de InFinance XP
En el estudio destaca la preferencia y frecuencia de uso de Financiera Oh –hoy InFinance XP–, previo al cambio de marca. Según Rubiños, el desafío de InRetail e IFS será sostener dicho posicionamiento.