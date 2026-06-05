En Lima, los usuarios consideran clave que se les brinde un servicio de calidad y una buena asesoría; y en provincias, se valora aun más que los productos se adecúen a las necesidades de cada cliente.

“La simplicidad es un atributo altamente relevante para el segmento. La facilidad y la rapidez son súper importantes. No olvidemos que quien está en microfinanzas –comerciantes, pequeños negocios– requiere inmediatez, pues su dinero rota mucho”, analiza Jorge Rubiños, gerente comercial de la consultora.

El fortalecimiento de estos atributos ya es un hecho para las diversas entidades de esta categoría, con importantes avances en los últimos años. Mientras que Caja Arequipa lidera en recordación, frecuencia de uso y preferencia, en recordación espontánea –indicador clave del rubro– le siguen, en orden, Caja Huancayo, Caja Piura y Caja Cusco.

“Hoy contamos con una App cada vez más simple, rápida e intuitiva, y seguimos fortaleciendo soluciones a través de canales como WhatsApp”, indica Luis Gallegos Almonte, gerente Central de Negocios de Caja Arequipa.

Caja Arequipa.

En tanto, Carlos Tamayo, gerente Central de Administración y Operaciones de Caja Cusco –cuya recordación espontánea subió un 11%–, destaca que la entidad ha fortalecido su estrategia multicanal, para que sus clientes realicen operaciones dónde y cuándo lo requieran.

Caja Piura, por su lado, cuenta hoy con 230 puntos de atención, con manejo de efectivo en todas las regiones. “Poner al cliente en el centro de las decisiones ya no es un eslogan, sino una rigurosa necesidad operativa”, puntualiza Juan Valdivieso, gerente de negocio de la entidad.