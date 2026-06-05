Por Paola Villar S.

Aunque el sector de cajas y financieras es altamente transaccional, donde los consumidores valoran, sobre todo, el cobro de intereses bajos por créditos y préstamos, el último Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría revela un atributo que ha cobrado especial relevancia: la accesibilidad y la eficiencia en la atención; dos cualidades que se establecen como oportunidades de desarrollo y fidelización para estas compañías.

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