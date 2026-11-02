icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Pía Palacios Mc Bride, Directora IPE Arequipa, analiza cómo el callar también es decidir
María Pía Palacios Mc Bride, Directora IPE Arequipa, analiza cómo el callar también es decidir
Por Maria Pía Palacios

El próximo 4 de noviembre, Capitalismo Consciente Perú presentará los resultados de las mesas redondas que, entre abril y agosto, reunieron a empresarios, académicos, líderes sociales y jóvenes de todo el país. La pregunta fue incómoda a propósito: ¿qué estamos haciendo, o dejando de hacer, los empresarios frente al deterioro de la democracia? La respuesta más repetida fue también la más autocrítica: tenemos que involucrarnos más.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?