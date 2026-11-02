El próximo 4 de noviembre, Capitalismo Consciente Perú presentará los resultados de las mesas redondas que, entre abril y agosto, reunieron a empresarios, académicos, líderes sociales y jóvenes de todo el país. La pregunta fue incómoda a propósito: ¿qué estamos haciendo, o dejando de hacer, los empresarios frente al deterioro de la democracia? La respuesta más repetida fue también la más autocrítica: tenemos que involucrarnos más.

Las cifras no dejan espacio para la comodidad. Según el Barómetro de las Américas 2026, solo el 18% de peruanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y apenas el 7% confía en el Congreso. Pero el Barómetro de Confianza de Edelman 2026 muestra algo que no podemos ignorar: las empresas son la institución más confiable del país, con 57%. Y el 73% de peruanos espera que tiendan puentes entre quienes hoy desconfían entre sí. Esa confianza no es un patrimonio. Es un préstamo. Y se pierde rápido cuando quien la recibe decide mirar hacia otro lado.

La voz de los territorios es clara: el silencio empresarial no ha sido una omisión involuntaria, sino una decisión. Cómoda y prudente en apariencia, pero con consecuencias. Dejó al Estado sin contrapesos, a la ciudadanía sin interlocutores creíbles y al propio sector privado sin defensa frente a quienes lo cuestionan. El poder no admite vacíos.

¿Qué hacer? Primero, empezar por casa: no hay autoridad para exigir integridad al Estado si no la practicamos en nuestras empresas y gremios. Segundo, pronunciarnos con evidencia, sin polarizar, pero sin callar. Tercero, salir de Lima y conocer el país que decimos liderar. Y cuarto, ayudar a que el Estado funcione, sin pretender reemplazarlo, alrededor de una agenda mínima: que ningún niño pase hambre, que haya agua, que la escuela pública funcione y que podamos enfrentar al fenómeno del Niño y los incendios forestales de una manera eficiente y eficaz.

El Perú no se arreglará cuando haya confianza, sino cuando empecemos a ser todos más confiables. Esa tarea empieza por nosotros.