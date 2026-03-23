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Resumen

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Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la camisea y la fragilidad de nuestra seguridad energética.
Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la camisea y la fragilidad de nuestra seguridad energética.
Por Juan Pablo Noziglia

El Perú suele presentarse como un país con abundantes recursos energéticos, y en buena medida lo es. Camisea ha sido uno de los proyectos más relevantes de América Latina en las últimas décadas: hoy provee cerca del 40% de la generación eléctrica nacional y abastece buena parte del consumo industrial y urbano de la costa.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.