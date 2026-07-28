La campaña de Fiestas Patrias y el mes de julio, en particular, es una temporada que genera gran expectativa siendo la segunda fecha más importante del calendario comercial en el año, solo después de diciembre.

La gratificación de julio, que otorga una mayor liquidez a muchos hogares; los Cybers, la confianza del consumidor; y, este año, el Mundial de fútbol 2026 –cuya recta final se dio este mes, acompañada por una mayor actividad promocional ante la ausencia del invierno–, han sido los ingredientes que impulsan la campaña, coinciden los gremios de retail y centros comerciales.

centros comerciales

José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), comenta que la campaña se perfila positiva. Es más, señala que durante julio ya se observa un crecimiento de 8% en el flujo de visitantes a los ‘malls’. Para el ejecutivo, las vacaciones escolares y los feriados también están sumando a ello.

Es por ello que, a nivel de movimiento económico, el sector retail superará los S/4.600 millones, un crecimiento de entre 3% y 5% respecto a la campaña del año anterior, proyecta Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Desde su lado, Ripley también avizora un crecimiento importante a doble dígito, no solo por Fiestas Patrias, sino por las campañas de Cyber Wow y el regreso de la campaña del Mundial de fútbol a mitad de año (recordemos que el Mundial 2022 se celebró en noviembre y diciembre), refiere Jorge Caballero, gerente comercial de Duros y Hogar en Ripley Perú.

Este evento deportivo, agrega el ejecutivo, genera demanda de productos y categorías específicas, inclusive si Perú no participa. Es por esa razón que en sus tiendas han visto mucha demanda de televisores, un movimiento propio del Mundial. También, han notado mayor demanda de productos de conectividad y movilidad, como smartphones – que crecen de manera relevante este año– y laptops. Así también, se observa una tendencia muy marcada en los productos de tecnología para el cuidado personal de cabello y la piel.

Los padres de familia también pueden comprar ropa para sus hijos (Foto: Magnific)

Promociones más intensas

En medio de una campaña de invierno casi inexistente ante un clima más cálido de lo habitual ligado al fenómeno de El Niño, las fuertes promociones están impulsando la venta de ropa de invierno como casacas, chompas, calzado cerrado y botas, con descuentos de hasta 60%.

“Las tiendas han adelantado sus liquidaciones para acelerar la salida de estos inventarios”, señala el vocero de Accep.

Passalacqua señala que los descuentos en el retail oscilan entre el 40% y el 50% mientras que para los últimos días de agosto la cifra ascendería al 60%, cuando las marcas realicen la liquidación final de los productos de la temporada invernal.

Explica que estas promociones se concentrarán en los rubros de moda, calzado y artículos deportivos. No obstante, el mayor dinamismo en las ventas durante la campaña también se daría en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, impulsados por las promociones comerciales.

Mientras que, del otro lado, se están moviendo los productos de mejoramiento del hogar, ventiladores, materiales para pisos y techos, alimentos, bebidas y ropa ligera, ya que el clima se parece más a una temporada de verano, por lo que algunas categorías han ganado espacio frente a los productos tradicionales de invierno.

/ MANUEL MELGAR

¿Hay impacto en el margen de ganancia ante la intensa actividad promocional para terminar el stock? De acuerdo a Contreras, sí, debido a que los productos de invierno normalmente tienen mayores márgenes que los artículos de verano. “Las tiendas han tenido que adelantar sus descuentos y vender con márgenes menores para acelerar la rotación de los inventarios”, asegura. Una decisión que considera necesaria y saludable para liberar stock, sostener las ventas en una temporada con temperaturas atípicas y prepararse para las siguientes campañas del año.

En cuanto al ticket promedio, desde Accep señalan que la intensidad promocional y descuentos en productos de invierno pudo moderar el valor del ticket. Por su parte, el gremio de retail considera que el ticket promedio de compra podría incrementarse entre 9% y 17% respecto a la campaña de 2025, ubicándose entre S/ 350 y S/ 600, impulsado por las gratificaciones y las facilidades de financiamiento que ofrecerán las empresas.

Ripley, desde su lado, observa que los tickets promedio permanecen muy similares a los del año pasado, aunque con algunos matices. Los productos de electrónica (televisores y línea blanca) suelen mejorar sus precios año a año, pero existe la migración de tecnología. Con mucha frecuencia, los clientes buscan mejores productos por el mismo valor. En el mundo de decoración, los precios se mantienen muy similares.

No ocurre lo mismo con la tecnología, ya que hoy se percibe un incremento en los tickets, especialmente en teléfonos y computadoras debido al alza en los costos de los procesadores, chips y memorias.

Hoy se percibe un incremento en los tickets, especialmente en teléfonos y computadoras debido al alza en los costos de los procesadores, chips y memorias. / JADE GAO

Por el lado de las pymes, la campaña de Fiestas Patrias constituye una de las más importantes del año para miles de empresas, en especial para las pequeñas y medianas. Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, indica que para este año las expectativas son moderadamente optimistas.

“Si bien las gratificaciones, las campañas comerciales y una recuperación gradual de la confianza podrían favorecer el consumo, persisten factores que generan cautela, como la evolución del fenómeno de El Niño, la incertidumbre económica y el comportamiento de la demanda durante los próximos meses”, reflexiona. Pese a ello, se estima un crecimiento frente al año anterior, pero posiblemente a un ritmo más moderado.

Impacto de El Niño

Para Passalacqua, el fenómeno de El Niño podría afectar el desempeño del sector durante el segundo semestre, especialmente en las regiones del norte del país por posibles interrupciones logísticas y cambios en los patrones de consumo.

Precisó que las categorías más vulnerables a este evento serían moda y textiles, alimentos perecederos y electrodomésticos de gran volumen, donde las empresas podrían verse obligadas a intensificar las liquidaciones para reducir sus inventarios de invierno, lo que presionaría aún más sus márgenes. Frente a ello, las empresas retail, asegura, están fortaleciendo sus planes de contingencia y programación anticipada de importaciones, así como descentralizar inventarios.

Las mypes confeccionistas se ven impactadas por El Niño, según la CCL. (Foto: GEC)

Por el lado de las mypes, muchas de ellas están adelantando parte de su producción y asegurando inventarios para reducir el riesgo de desabastecimiento por si se presentan interrupciones logísticas. “Si el fenómeno de El Niño alcanza una intensidad similar o superior a la registrada en 2017, el impacto podría ser significativo para actividades como el comercio, el transporte, el turismo, la agricultura y la manufactura”, anota.

De cara a la campaña de Fiestas Patrias, muchas están adelantando compras, fortaleciendo sus inventarios estratégicos, ajustando su producción y reforzando sus canales digitales para asegurar la atención de sus clientes aun cuando existan dificultades de movilidad.

Si bien una parte importante del stock de las mypes podría venderse mediante promociones, campañas especiales y estrategias comerciales dirigidas a acelerar la rotación de productos, Ojeda precisa que esto dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas durante las próximas semanas. “Las empresas, especialmente las pymes, suelen reaccionar con rapidez frente a cambios en el mercado, ajustando sus estrategias comerciales, fortaleciendo sus canales digitales y procurando mantener una adecuada liquidez para afrontar las siguientes temporadas“, remarca

Hacia el cierre del año, Accep proyecta que el sector mantenga una evolución positiva. “El principal desafío será la adaptación de los inventarios y las campañas comerciales a un clima atípico. Los retailers ya están reaccionando con promociones anticipadas, una mayor rotación de productos de invierno y una oferta más amplia de oferta para climas más cálidos”, señala Contreras.

La capacidad de las empresas para ajustar rápidamente su oferta será clave- añade el ejecutivo- para mantener el crecimiento durante las campañas del segundo semestre y, así, llegar en mejores condiciones a la temporada de fin de año.

Para el cierre del 2026, Accep estima que las ventas brutas del sector alcancen aproximadamente unos S/ 40 mil millones, un crecimiento de 3% respecto al 2025.

Por su parte, Ripley pronostica un segundo semestre con un crecimiento más contenido. Esto en vista de que la demanda de televisores se adelantó al segundo trimestre del año por el Mundial, y porque no se tendrán factores externos como el desembolso de retiros previsionales, como sucedió en el cuarto trimestre del año pasado.

Efecto Mundial

Para los centros comerciales, el Mundial tuvo un impacto positivo, dado que los partidos generaron mayor afluencia hacia restaurantes y cafeterías, y esto se reflejó en un aumento en la venta de productos deportivos. Es más, el gremio de retail sostiene que el Mundial 2026 ha sido uno de los principales impulsores del consumo durante el segundo trimestre y aportó dos puntos porcentuales en el crecimiento del sector.