La campaña tiene proyecciones positivas por el Mundial, la gratificación, feriados y descuentos. Se estima que pueda crecer entre 3% y 5% frente al año pasado; no obstante, hay optimismo moderado por El Niño y por la ausencia del invierno. (Foto: Germán Falcón)
La campaña tiene proyecciones positivas por el Mundial, la gratificación, feriados y descuentos. Se estima que pueda crecer entre 3% y 5% frente al año pasado; no obstante, hay optimismo moderado por El Niño y por la ausencia del invierno. (Foto: Germán Falcón)
/ GERMAN FALCON
Por Claudia Inga Martínez

La campaña de Fiestas Patrias y el mes de julio, en particular, es una temporada que genera gran expectativa siendo la segunda fecha más importante del calendario comercial en el año, solo después de diciembre.

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