- ¿Cómo ha sido este 2023 para Redondos? Ya falta poco para acabar el año y viene una campaña importante que es la navideña.

El 2023 para Redondos ha sido año bastante retador, pero no por ello ha dejado de ser un buen año, Debemos tener un crecimiento de alrededor de 6% y proyectamos cerrar el año con una facturación de S/2.700 millones. Y no ha dejado de ser un año muy retador porque nuestra industria no está ajena a todo el movimiento mundial con los precios de los insumos, como el maíz y la soya, y esto ha traído un impacto importante en los costos, que hemos ido sorteando con eficiencias y mucho producto de valor agregado. Además al inicio del año estuvimos amenazados por la gripe aviar, pero felizmente somos una industria bastante preparada con sistemas de vigilancia y bioseguridad, así que ya está controlado.

- ¿Esto ha tenido repercusiones que duran hasta ahora?

El sector lo ha superado. Si de algo se caracteriza el sector avícola es que es muy activo, muy proactivo. Se ha logrado estabilizar y controlar todos estos problemas que vienen de afuera. La industria ha recuperado su producción, veníamos muy golpeados desde la pandemia.

Foto: ReneS / Flickr

¿Cómo se está dando la campaña navideña y qué expectativas tiene?

La campaña navideña es sumamente importante a nivel de consumo. Con el pavo como la estrella, vemos también un crecimiento importante en otras opciones como los pollipavos y cerdos. Siempre esperamos esta campaña con expectativa, representa alrededor de 5% o 6% más en ventas.

- Si bien el pavo sigue siendo el preferido, van ganando terreno otras alternativas para la cena navideña.

El pavo sigue siendo el icono de la Navidad, pero hay muchos consumidores que optan por el pollipavo, dirigido a familias pequeñas, o por los cortes de cerdo.

Redondos planea vender medio millón de pavos esta Navidad. (Foto: Pexels)

- ¿Por preferencia de consumo o también por el precio?

En función del tamaño de las familias, por preferencias y, claro, el precio está asociado también al tamaño y los kilos que tiene un pavo. Si eres una familia pequeña sería un gasto muy grande comprar un pavo, por lo que la opción de un pollipavo se ajuste más a sus preferencias.

- ¿Cuántos pavos colocará Redondos durante la campaña navideña?

Medio millón de pavos, los cuales vendemos en cadenas de supermercados y con una venta institucional bastante potente.

- ¿Cuántos pavos se colocan a través de vales y cuántos a través del punto de venta?

Los vales, vendidos previamente a las empresas, representan un 80% del total de las colocaciones. Y el otro 20% es lo que se vende en las tiendas al consumidor.

- ¿Se ha recuperado la venta de vales que se tenía antes de la pandemia?

Todavía no estamos a nivel prepandemia, pero se ha venido recuperando porque hay que recordar que esta venta institucional es una venta en la que las empresas compran vales para dárselos a sus trabajadores, así que depende mucho de la recuperación económica y de cómo estas empresas se recuperan. Hoy ya estamos alcanzando los números que teníamos en la prepandemia. La industria de pavos viene en una franca recuperación.

- ¿Qué nivel de esa recuperación podría alcanzar a finales del 2023?

Si lo comparamos con prepandemia, te diría que vamos a estar prácticamente en los niveles de prepandemia como sector, como Redondos ya lo recuperamos al 100%.

- ¿Qué tuvo que realizar Redondos para mitigar las condiciones adversas este año?

Hemos trabajado mucho en eficiencias operativas, en incrementar nuestro nivel de tecnología en todo el proceso productivo, tratar de mitigar los costos altos de la materia prima con lo que se tuvo un proceso de producción más eficiente. Hemos trabajado muy fuerte en mitigar gran parte de lo que han sido los precios de los insumos de la materia prima. Pero eso es algo que lo venimos haciendo regularmente, no es un tema solo de hoy.

"Somos los líderes en la producción [de carne de cerdo], tenemos cerca del 30% de participación en este mercado".

- ¿Ha habido un foco específico por invertir en tecnología?, ¿cuánto se ha invertido?

Dos años antes de la pandemia hicimos inversiones importantes, de alrededor de US$80 millones para incrementar nuestras capacidades y modernizar nuestras plantas con tecnología de punta. Hicimos inversiones en plantas de incubación, en planta de alimentos balanceado, en granjas de cerdos, dentro de sus procesos productivos. La planta de incubación de pollos bebés es la más moderna de la región y tiene una producción de 12 millones de pollos al mes. En ella invertimos entre US$35 millones. Esto nos ha permitido enfrentar mejor todo el 2020 y luego la recuperación. Además, también invertimos en la compra de Salchichería Alemana, una empresa de embutidos con más de 100 años de tradición, para generar valor agregado a nuestras materias primas.

- ¿Cuándo se dio esta compra?

A finales del 2018. Y el 2019 iniciamos con la reconversión tecnológica de Salchichería Alemana, pero nos vino la pandemia, así que el relanzamiento recién lo estamos haciendo ahora y tenemos mucha expectativa de los resultados. Son productos de muy buena calidad, con tradición alemana y que pasaron a ser parte de nuestro portafolio de productos. En las próximas semanas se hará el relanzamiento, antes de fin de año.

- ¿Este relanzamiento está pensado para que complemente su oferta en campaña navideña?

Sí, Salchichería Alemana, por tradición, tiene una serie de productos que se venden en fiestas navideñas: unos jamones especiales para estas fechas, tiene un grupo de consumidores que buscan estos productos navideños.

- ¿Cuál es el objetivo?¿Hacia dónde apuntan a llegar en participación de mercado en el sector de embutidos?

Salchichería Alemana tiene productos de calidad top y va dirigido a un segmento de marca Premium. Lo que buscamos en este segmento es que el consumidor vuelva a tener esta opción, de alta calidad, que ya los conoce, con una oferta de mucho valor a precios correctos. Y eso lo podemos hacer porque somos productores de la materia prima. Redondos es el principal productor de cerdos del país, lideramos este mercado por lo que tener una marca de embutidos era un paso natural.

“Este año vamos a relanzar Salchichería Alemana, una marca de embutidos de más de 100 años de tradición, que compramos antes de la pandemia”.

- ¿Cuál es el ‘market share’ de Redondos en la línea de cerdos?

Somos los líderes en la producción y en participación estamos cerca al 30% del mercado.

- ¿Cuánto aporta esta línea de cerdos en la facturación de Redondos?

Representa alrededor de un 25% de la facturación de la compañía.

- ¿Este año qué desafíos y sobrecostos hubo en la producción del cerdo?

La producción del cerdo se vio afectado con la inflación de los costos de la materia prima. No ha sido ajeno al incremento de precio del maíz, la soya (que se convierte en alimento balanceado del pollo y el cerdo) por la inflación mundial de la materia prima, los fletes. Nuestra industria, avícola y porcina, se abastece principalmente de materia prima de afuera, Estos insumos aumentaron en cerca del 70%, lo que es muy difícil de trasladar al consumidor. El productor tiene que tratar de ver cómo absorbe gran parte de esa subida.

- ¿Se pudo absorber la mayor parte de ese sobrecosto?

Una parte se trasladó, otra parte se absorbe con eficiencias, Pero hay que ser conscientes de que hoy producir un kilo de pollo, pavo o cerdo cuesta más de lo que costaba prepandemia.

- ¿Cuánto más cuesta hoy?

El incremento de los costos llegó a ser alrededor de un 70%, ahora que han ido bajando un poco los precios internacionales y estamos con un costo de alrededor de 30% a 35% más que antes de la pandemia.

- ¿Consideras que es posible que estos costes puedan reducirse en los próximos años?

Lo veo bastante difícil porque depende mucho de los precios del maíz y la soya, que con los costos de hoy sería muy arriesgado decir que esto va a regresar al prepandemia. Si vemos las proyecciones de los precios de los macro insumos, no se ve ninguna tendencia a seguir bajando.

Jorge Belevan, gerente general de Redondos. (Foto: Britanie Arroyo) / GESAC > BRITANIE ARROYO

- El próximo año, ante la llegada del Fenómeno de El Niño, la logística se verá desafiada, ¿tienen preparado un plan de contingencia para continuar su distribución y acceso a sus granjas?

Sí, tenemos todo un plan para enfrentar fenómenos como El Niño en todos los aspectos, para el abastecimiento a nuestras instalaciones como para la salida de nuestros productos hacia los mercados y al consumidor. Tenemos un plan muy potente en todas las zonas donde tenemos nuestras unidades productivas. Tenemos plantas de alimentos balanceado ubicadas estratégicamente por si se bloquea una vía, otra pueda seguir abasteciendo; al igual que con las granjas. Tenemos rutas alternativas, maquinaria en todas las zonas, hemos mapeado zonas de riesgo, entre otras para a actuar inmediatamente, por si hay algún bloqueo. Es un plan que se ha venido perfeccionando, somos una empresa que tiene 50 años, Estamos preparados.

- A lo largo de estos años, han desarrollado una mayor diversificación en el portafolio. ¿qué objetivos se están trazando en adelante?

Lo que estamos buscando es acercarnos más a los consumidores a través de productos de valor agregado, de entender sus necesidades y ofrecerles productos que les van a facilitar la vida a nuestros intermediarios y clientes. También llegar con una oferta adecuada para los restaurantes, hoteles, food service, asegurando calidad, nos ha permitido tener su preferencia. Vamos a seguir trabajando en eficiencias de nuestro ciclo productivo e incorporando tecnología para para ser cada vez más eficientes porque hacia adelante lo que busca Redondos es ser una empresa global, queremos internacionalizar a Redondos y para lograrlo tenemos que trabajar mucho internamente para lograr costos competitivos, de calidad y convertirnos en una empresa que pueda llegar a diferentes mercados del mundo en el futuro.

- ¿Para cuándo tienen previsto el salto internacional y qué mercados miran?

Estamos trabajando en eso. Hay algunos mercados en el Asia, en Europa, en la propia región a los que podríamos llegar con nuestra oferta de productos a través de las cadenas de restaurantes internacionales que atendemos. Es una buena opción también para crecer y estamos trabajando en ello.

- ¿Empezarían a hacerlo a través de las cadenas de restaurantes?

Es una alternativa.

"Tenemos claro que somos una compañía que va a seguir creciendo de manera orgánica, pero con la posibilidad abierta de un crecimiento inorgánico".

- ¿Y hacerlo también a través de productos más enfocados al consumo masivo en cadenas de supermercados?

Justo estamos haciendo ese trabajo, estamos buscando cuáles son esos mercados donde la oferta de los productos peruanos sería atractiva. Entrar con las cadenas de restaurantes puede ser interesante para productos de valor agregado, pero para lo que es la carne de pollo o la carne de cerdo, la idea es llegar a los mercados donde nuestra oferta pueda ser atractiva, mercados del Asia, de Europa, donde podamos tener una oferta que les sea interesante. Estoy seguro que podemos ofrecer una propuesta interesante.

- ¿El próximo año podríamos ver el ingreso a alguno de estos mercados?

Yo pienso que en los próximos tres años vamos a estar trabajando en esto y esperaría que hacia el 2026 y 2027.

- ¿El consumidor hoy en día tiene como principal factor de decisión de compra al precio? ¿ahora más que antes?

Sí, el precio es muy relevante a la hora de tomar una decisión. Somos un país que ha bajado su velocidad de crecimiento, lo que finalmente se siente en los bolsillos de los consumidores.

- ¿Cuánto representa el canal tradicional para Redondos?

Somos la empresa líder abasteciendo el mercado tradicional en Lima, el canal representa cerca del 70% de las ventas. Y el otro 30% es el canal moderno y los restaurantes.

- ¿Dónde ve a Redondos en los próximos tres a cinco años?

Dentro de tres a cinco años vemos a la compañía totalmente competitiva a nivel de la industria, pero ya no solo en el Perú sino a nivel de la industria regional y de la industria mundial, haciendo llegar nuestros productos a otros mercados fuera de nuestras fronteras.

- Así como adquirieron Salchichería Alemana, ¿tiene en mente otra empresa que quieran comprar?

Hay algunas que se presentan como oportunidad, otras que las tenemos en nuestro plan de crecimiento. Tenemos claro que somos una compañía que va a seguir creciendo de manera orgánica, pero con la posibilidad abierta de un crecimiento inorgánico. Siempre estamos en constante evaluación, viendo nuevos mercados.

. Nos comentaron que algunas empresas se habían acercado a Redondos con la intención de comprarlos y/o asociarse, ¿ha sido así?, ¿les interesa?

No hay nada como un inicio de compra o alguna cosa formal, lo que sí hay es algo que está pasando en todas las industrias que, así como nosotros estamos interesados en mirar otras empresas, hay empresas que pueden estar interesados en mirarnos a nosotros y eso va a ser algo constante. No solamente hablamos de empresas peruanas, sino de empresas de fuera. Empresas de Brasil, Estados Unidos y otro país han estado viendo oportunidades en el Perú, Son las reglas de juego hoy en día en el mercado.

"Hay una tendencia de grandes grupos mundiales [de alimentación] que están ingresando a nuevos mercados, americanas, brasileras, como RG o JBS de Brasil que han comprando en Asia, Europa, en todos lados. Entonces, mañana más tarde puede ocurrir que compramos a alguien o que nos compran a nosotros".

- ¿A modo de sondeo del mercado?

No sabría decirlo, lo que sí está pasando en esta industria es que hay una tendencia de grandes grupos mundiales que están ingresando a nuevos mercados, lo estamos viendo todos los días con empresas muy grandes americanas, brasileras, como RG o JBS de Brasil que han comprando compañías en Asia, Europa, en todos lados. Entonces, mañana más tarde puede ocurrir que nosotros compramos a alguien o que nos compran a nosotros. En general es una posibilidad totalmente abierta, pero no hay ni ha habido nada concreto los últimos años.

- ¿Evaluarían si llega la propuesta formal?

Claro, escuchar pero evaluar, pero lo que yo te puedo decir es que hoy en día la familia Favre, accionista de Redondos, está muy contenta con su compañía. Está apostando por seguir haciendo crecer la empresa, hoy celebran 50 años y están pensando en los próximos 50. Hoy nosotros no hablamos de escuchar propuestas sino de fortalecernos.