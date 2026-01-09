Caravelí: De la minería informal a Pampa de Pongo y otros grandes proyectos minero-energéticos, ¿cuáles más llegarán a la provincia del sur?

“Ya depende del sector privado, que tiene la pelota en su cancha”, puntualiza.

Es el caso de la empresa minera Jinzhao Mining, que desarrolla el proyecto de hierro, cobre y oro, Pampa de Pongo, una de las tres grandes inversiones mineras (junto con Tía María y Zafranal) voceadas para iniciar construcción en el 2026.

Se trata de una inversión de US$1.781 millones, cuya decisión de ejecución “está en manos de la empresa china”, refiere Soto.

El funcionario precisa que Jinzhao ya ha pasado todos los filtros sociales en su área de influencia, los distritos de Lomas y Villa Unión, con los que se ha comprometido a construir una planta desaladora para no utilizar el agua de la quebrada Kawai, que abastece el agua potable a la población.

“Son preocupaciones que se han discutido y zanjado, y reiteradas veces hemos dicho a los funcionarios de la empresa china que ya empiecen ahora mismo con su inversión porque la situación está relativamente en calma y es propicia debido a los altos precios del hierro, el cobre, el oro, la plata e, inclusive, el renio y el cobalto, que son los metales fundamentales del proyecto”, agrega Soto.

Foto 4 | Minería. Jinzhao Minning, en el inicio del proyecto Pampa del Pongo. (Foto: mineriasostenible)

Jinzhao se ha comprometido a contratar hasta un 60% de mano de obra calificada y no calificada para Pampa de Pongo y a implementar, también, un fondo social con más de US$30 millones.

El proyecto va asociado, asimismo, a la construcción de un puerto multimodal en San Juan de Marcona (Ica) y un mineroducto para el transporte del concentrado.

MINERÍA Y ENERGÍA

Pampa de Pongo es el proyecto minero más avanzado en Caravelí, pero hay otros que también generan expectativa como Los Chapitos, de Camino Minerals (Canadá); Cangallo, de AusQuest (Australia) y Atico, de Southern Copper (México), todos ellos en etapa inicial de exploración.

Se sabe que también minera Caravelí, la compañía minera formal más grande de la provincia, planea invertir alrededor de U$430 millones para ampliar sus operaciones de extracción de oro hasta el 2049.

A esto se suma el boom de la energía eólica en la provincia, alentado por su potencial de vientos. De allí el desarrollo del que será el parque eólico más grande del país: Caravelí, a cargo de la colombiana Celaris, que está destinando US$240 millones a su construcción.

“Se trata de un proyecto importante para la provincia, y los ciudadanos de Lomas [zona en la cual está ubicado] ya están plegándose para poder trabajar allí“, apunta Soto.

Celsia desarrolla, a través de Celaris, la planta de energía eólica más grande de Arequipa, en la provincia de Caravelí. (Foto: Celsia)

Y lo mismo ocurrirá con otros proyectos eólicos, como Torocco, de Cobra (España), Tres Hermanas, de Luz del Sur (China) y Tanaka, de Kallpa Generación.

OTROS PROYECTOS

Por si fuera poco, la provincia también alberga la esperanza de ver el desarrollo de un ambicioso proyecto hidro-energético: Pampas Verdes, iniciativa de e US$6.500 millones, que busca transformar las tierras eriazas de Caravelí en zonas agrícolas mediante el trasvase de agua (y la generación hidroeléctrica, dicho sea de paso).

Y, como ‘cereza de la torta’, se sabe que la provincia arequipeña ha sido elegida para albergar el que será el proyecto de hidrógeno verde más grande del Perú, a cargo de la sudafricana Phelan Green Energy.

Esto, con una inversión estimada en US$11 mil millones.

“Ya es momento de que estos territorios desérticos se dediquen al sector formal y contribuyan con canon minero y otras inversiones sociales a la provincia de Caravelí”, anota Soto.

El funcionario urgió a los inversionistas a acelerar la ingeniería de detalle de sus proyectos y empezar a construir porque “Caravelí no va a esperar 50 o 100 años porque de las falsas esperanzas vienen los conflictos sociales”, alertó.