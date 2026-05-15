Por Fiorella Gil Mena

Cartavio Rum Company busca reposicionarse en el segmento premium. La empresa peruana, que lidera el mercado de espirituosos con más del 44% de participación y supera el 60% en la categoría de rones, decidió conducir su estrategia hacia productos de mayor valor agregado, apoyándose en el ‘rebranding’ de sus líneas más emblemáticas y en la incorporación de nuevas categorías como mezcal y limoncello.

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