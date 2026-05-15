Cartavio Rum Company busca reposicionarse en el segmento premium. La empresa peruana, que lidera el mercado de espirituosos con más del 44% de participación y supera el 60% en la categoría de rones, decidió conducir su estrategia hacia productos de mayor valor agregado, apoyándose en el ‘rebranding’ de sus líneas más emblemáticas y en la incorporación de nuevas categorías como mezcal y limoncello.

“El objetivo es atacar de manera más agresiva los segmentos upstream, premium y super premium”, explica Rafael Cisneros, director Comercial de Cartavio Rum Company. Agrega también que el Perú tiene uno de los mejores rones del mundo, pero el consumidor todavía considera que lo importado es mejor. “Queremos que redescubran lo que tiene Cartavio”, comenta.

La apuesta llega en un momento favorable para la compañía. Según Cisneros, el primer trimestre del 2026 mostró un crecimiento a doble dígito frente al mismo periodo del año anterior, superando el desempeño de 2025, cuando la firma registró un crecimiento de un solo dígito.

“El 2026 comenzó mejor. Venimos creciendo a doble dígito versus el 2025 y eso nos da una señal positiva para el resto del año”, señala.

“El objetivo es atacar de manera más agresiva los segmentos upstream, premium y super premium”, explica Rafael Cisneros, director Comercial de Cartavio Rum Company.

‘Rebranding’ para competir en la alta gama

El eje principal de esta nueva etapa es el relanzamiento de Ron Cartavio Selecto 5 años, cuya imagen no era renovada desde hace más de una década. El cambio busca reforzar la percepción de valor de un producto que, según la compañía, compite directamente con etiquetas importadas.

“Nosotros siempre innovamos, pero Selecto ya necesitaba un relanzamiento como debe ser. No solo tienes que hacerlo, sino parecerlo”, comenta Cisneros.

La compañía también prepara el relanzamiento de Reserva 8 años y adelanta nuevos productos dentro de su portafolio premium. El objetivo en los próximos tres años es ganar 10 puntos de participación en los segmentos upstream y premium.

La estrategia apunta a consumidores de niveles socioeconómicos A,B y C, mayores de 25 años, interesados en productos vinculados al reconocimiento, la experiencia y la autoexpresión. “Hay una parte del consumidor que sí está buscando productos más sofisticados y está dispuesto a pagar por calidad y experiencia. Ahí queremos crecer”, afirma el ejecutivo.

Un mercado que cambia: menos alcohol y más conveniencia

El ‘rebranding’ ocurre en paralelo a una transformación global en los hábitos de consumo. Mientras crece el interés por bebidas premium, también avanza una tendencia hacia productos de menor graduación alcohólica y formatos más prácticos. “Los ‘ready to drink’ vienen creciendo”, explica Cisneros.

Estas bebidas listas para consumir ya representan una cuarta gran categoría dentro del mercado de licores y han ganado peso dentro del portafolio de la compañía desde su ingreso en 2017.

El eje principal de esta nueva etapa es el relanzamiento de Ron Cartavio Selecto 5 años, cuya imagen no era renovada desde hace más de una década. El cambio busca reforzar la percepción de valor de un producto que, según la compañía, compite directamente con etiquetas importadas.

Aunque el ticket promedio de venta de la empresa cayó alrededor de 2% frente al año pasado, Cisneros aclara que esto responde más a una preferencia por productos de menor valor que a una desaceleración del consumo. “Se sigue consumiendo, pero la demanda se está moviendo a productos más económicos y de menor graduación alcohólica”, sostiene.

Pese a ello, el ejecutivo considera que el ron mantiene ventajas competitivas frente a los ‘ready to drink’, principalmente por su flexibilidad de consumo y costo final.

Nuevas categorías y expansión internacional

Como parte de esta diversificación, Cartavio incorporó recientemente el mezcal 400 Conejos Joven Espadín a su portafolio, además de reforzar la comercialización del limoncello italiano Pallini. “Queremos ofrecer experiencias premium alineadas a las tendencias globales de consumo”, afirma Cisneros.

La empresa también evalúa ampliar su presencia internacional. Actualmente exporta a Colombia y Ecuador, donde comercializa rones y vodkas, pero ya analiza nuevos mercados, incluso fuera de la región.

Como parte de esta diversificación, Cartavio incorporó recientemente el mezcal 400 Conejos Joven Espadín a su portafolio, además de reforzar la comercialización del limoncello italiano Pallini.

“Estamos viendo la posibilidad de comenzar a construir marca en otros países y no necesariamente solo en Sudamérica; Europa también es una posibilidad”, adelanta.

Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo fortalecer el mercado local y consolidar la percepción de Cartavio como una marca capaz de competir de igual a igual con etiquetas internacionales. “Queremos que el consumidor descubra lo inesperado. Que entienda que el ron peruano no tiene nada que envidiarle a ningún ron del mundo”, concluye Cisneros.