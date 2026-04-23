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Resumen

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En la esquina de las avenidas Salaverry con Mariátegui, en Jesús María, se levanta una de las pocas casonas tradicionales que aún sobreviven en esa zona de Lima, la histórica vivienda de la familia Graña, también conocida como la casa “Mocha Graña”. Con años de historia y valor arquitectónico, el inmueble ha sido testigo de los cambios urbanos del distrito y, más recientemente, de debates en torno a su preservación y uso.

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