Beto Ortiz fue víctima de su propio incendio cuando declaró recientemente en la señal de Willax TV “¿Por qué no comparto la celebración del supuesto regreso de la democracia y la legalidad? Porque, una vez más, en esta democracia a la peruana, no son los Bruce ni los Cisneros ni los De Belaunde los que mueren reventados; son los Bryans que en el Perú son la carne de cañón de todas las guerras”.

Beto quiso mostrar su “calle” al mencionar la nueva versión de choleo en nuestro país, encubierto en nombres como los Bryan, las Brittany o el Kevin. Pero esta misma calle se le vino encima cuando no fue capaz de medir que su frase no hace más que abrir brechas, meter un clavo en la herida abierta de nuestra sociedad que se une por una causa común.

Estas encendidas frases [sumadas a la seguidilla de opiniones sobre las marchas de la semana pasada] fueron la causa de manifestaciones en la puerta de su casa, seguidas por la huida masiva y deslinde de marcas que tenían publicidad en su programa o en el mismo canal. Sumado a esto, el programa de Rey con Barba, también transmitido por Willax TV, compartió información falsa acerca de supuestas armas de fuego utilizadas por personas que se manifestaron durante la Marcha Nacional en contra de Manuel Merino.

La indignación de personas, empresas y marcas, se alzó nuevamente en voz de protesta.

En el caso de las marcas, claro, no podía ser distinto. La única manera de comunicar de manera correcta como marca, es teniendo una posición clara en situaciones difíciles. Las marcas no son entes volátiles, detrás hay seres humanos que deben establecer un punto de vista. Los comunicados de Agua Loa y gelatina Universal hablan muy bien de dar la cara y explicar posiciones. Cuando un país alza la voz, las marcas no pueden quedarse calladas y ajenas a la realidad.

En esa línea, en un país que viene encerrado por meses, desafiando la pandemia, la cuarentena, una economía comparable a la recesión posguerra mundial y crisis política crónica, los medios tienen la enorme responsabilidad de informar con propiedad, coherencia y honestidad. No suma la burla, la sorna, el chiste cruel, que para mal de males, golpea directamente sobre la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo, y el dolor de todos los padres y madres cuyos hijos marcharon por un Perú mejor y que pudieron sufrir esas mismas consecuencias. Nunca más deben existir los Bruce contra los Kevin. Hoy existe un país que defender y debemos poner el hombro para salir del hoyo juntos.

Por Ximena Vega Amat y León – CEO de Claridad Coaching Estratégico