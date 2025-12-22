Tres días atrás, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), lideró la última conferencia que la entidad da en el año, donde se esgrimieron las expectativas finales que el banco tiene sobre la economía para el cierre del 2025 y las proyecciones preliminares para el 2026. En ella, Velarde, a quien todos prestamos atención, dijo que, aunque no estamos vacunados contra los malos gobiernos, “ha sido sorprendente cómo algunos eventos no nos afectaron tanto”.

Y es que, de verdad, sorprende. ¿Qué país que ha tenido ocho presidentes y más de una quincena de ministros de Economía en los últimos 10 años ostenta tal estabilidad macro como la del Perú? No es que seamos un caso a seguir en la actualidad, y los problemas vigentes del país son innegables. Pero lo cierto es que, mal que bien, la economía sigue creciendo —y podría hacerlo aún más—.

Gran parte del crecimiento que anotaremos este año responde al ‘boom’ en el precio de las materias primas, impulsado por la transición energética a nivel global. Este mismo ‘boom’ está permitiendo que la recaudación aumente y la situación fiscal no se salga de control; pero es una circunstancia cíclica de la que no podemos depender.

El potencial de crecimiento que nuestro país tiene, que podría superar el 4%, no se alcanza, precisamente, por factores que sí dependen de nuestras autoridades, como el impulso de estabilidad a nivel político y reformas que permitan que las instituciones respondan a las necesidades de la población; cueste lo que cueste.

Con un pie en el 2026, aún es pronto para decir que lo electoral no tendrá mayor impacto económico. Lo que sí es evidente es que, pase lo que pase a nivel coyuntural, la economía no puede seguir dependiendo de causas y azares. Se necesitan medidas concretas que se ejecuten con seriedad y permitan materializar todo el potencial que el Perú tiene delante, y se deben impulsar cuanto antes.