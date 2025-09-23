“Se habla mucho de logros y premios, pero poco de los fracasos y lecciones aprendidas”

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Aunque suelo rendir mejor en horarios nocturnos, mis gatos me despiertan a las 6 a.m. para alimentarlos. Igual, aprovecho para descansar un poco más antes de iniciar mi día.

¿Qué libro está leyendo?

“Sapiens: De animales a dioses” de Yuval Noah Harari.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi laptop.

¿Cine o teatro?

Cine, voy al menos 1 vez al mes.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Spotify, Insight times (meditación), WhatsApp y mi correo de Outlook.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Apple y Netflix.

¿El auto de sus sueños?

Porsche Cayenne.

¿Destino favorito en vacaciones?

Vacaciones con mi esposo en Aruba.

¿Qué deporte practica?

Pilates.

¿Cocktail o trago favorito?

Algarrobina.

¿Cuál es su restaurante favorito?

La Cuadra de Salvador.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

La playa.

Descríbase en 3 palabras

Vehemente, sensible y ambiciosa.

¿Tiene algún talento oculto?

Soy muy buena jugando póker.

Una frase que lo/la defina

“Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo”.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Cálidda destaca porque muestra que el éxito financiero puede ir de la mano con un impacto social y ambiental positivo.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Manuel van Oordt, CEO de Latam Airlines, por liderar el impacto climático y contrarrestar la baja presencia de mujeres pilotas.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Uno, mi padre que me dijo “ trabaja en lo que te gusta pero siempre busca ser la mejor”. Y mi esposo, “lo bueno es que los problemas no desaparecen, así que no hay que preocuparse tanto hoy”.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Invertir desde el inicio en una oficina grande que generó costos innecesarios.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Puedes contarme sobre una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil que involucraba un dilema ético o un impacto ambiental/social, y cómo manejaste ese reto?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Lograr que mi empresa haya cumplido 11 años en el mercado.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Se habla mucho de logros y premios, pero poco de los fracasos y lecciones aprendidas. En esos desafíos donde está el verdadero motor del cambio.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su resiliencia y capacidad de trabajo. Frente a la adversidad, siempre encontramos la forma de salir adelante, adaptarnos y seguir creciendo.

¿Y su principal defecto?

A veces, lo que nos limita como sociedad es la falta de ambición. Tenemos talento y oportunidades, pero nos conformamos.