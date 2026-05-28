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Resumen

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Los centros comerciales se van transformando junto al consumidor, siendo una de las categorías que sigue consolidándose en consumo y se ha convertido en el centro de entretenimiento más relevante, sostiene Jorge Rubiños, director comercial de Arellano Consultoría. Pero, ¿cuáles son hoy los ‘malls’ más recordados y relevantes para el consumidor? De acuerdo al Estudio de Marcas 2026, en la categoría Malls -que facturó en conjunto alrededor de S/40.000 millones el 2025- el ‘top of mind’ es liderado por Real Plaza, seguido de Megaplaza, Mallplaza, Mall Aventura y Mall del Sur. “Los malls son espacios de socialización; el consumidor va a distraerse, a buscar variedad, comodidad, seguridad. Para el peruano divertirse es salir a comer, así que la presencia de gastronomía en el mix es muy fuerte”, anota Rubiños.

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