La misma lista se repite cuando el estudio mide mayor frecuencia y marcas preferida, salvo que en este último aparece Plaza Norte en la quinta posición.

Rubiños explica que parte de la fortaleza de Real Plaza es su presencia con varios centros comerciales en provincias. Y también, menciona que más allá del trágico incidente en Trujillo hace un año, la marca tiene una fuerte cobertura y lo sucedido no ha impactado en el desempeño de sus otras plazas. A su vez, resalta que Mallplaza ha aumentado en recordación, preferencia y frecuencia.

Angelica Vásquez García, gerente de Marketing de Real Plaza, considera que su recordación responde a la relación cercana que han construido con los peruanos. “Cada mes recibimos más de 18 millones de visitantes en el país”, cuenta. Hoy la marca tiene presencia en 12 ciudades con 22 centros comerciales. “Cada Real Plaza busca integrarse a la dinámica de cada ciudad”, anota.

Real Plaza Salaverry.

La cadena, con 27% de ‘market share‘, indica que por eso además de fortalecer su propuesta comercial y de entretenimiento, están convencidos de seguir impulsando espacios, actividades y experiencias pensadas para conectar con distintas audiencias y ciudades del país. Dentro del estudio también se observa una fuerte presencia en norte y sur, fundamentales en el crecimiento de la marca. “En muchos casos, fuimos de las primeras cadenas en apostar por regiones”, dijo el ejecutivo.

También, por su lado, Mall Aventura comenta que durante el 2025 ha realizado grandes cambios en la mayoría de sus malls para llevarle a los visitantes nuevas experiencias. Sergio Collarte, CEO de Mall Aventura, destaca que están escuchando a sus clientes para hacer cambios de manera dinámica. “Nos hemos enfocado en llevar marcas que las personas pedían en los diferentes rubros. Hemos repotenciado la manera como entregábamos entretenimiento a través de eventos de primer nivel y poniendo nuestros espacios al servicio de la comunidad para que se celebren matrimonios, campañas de salud y realicen trámites”, detalla. De hecho, Mall Aventura es la primera marca que el consumidor menciona al ser consultado si le afectaría que la marca desapareciera, seguida de Mallplaza y Megaplaza.

Mallplaza, la tercera del ‘top of mind’, considera que la evolución de su modelo de negocio y su comunicación ha sido importante ante un cliente que hoy tiene una nueva necesidad de consumo. “Hace algunos años la relación estaba muy asociada a un espacio de compra; hoy las personas buscan resolver distintas necesidades en un mismo lugar: compras, gastronomía, entretenimiento, servicios y experiencias”, analiza Claudia Aller, directora de marketing de Mallplaza. Desde su lado, están trabajando en convertir sus activos en centros urbanos integrados, con propuestas adaptadas a cada ciudad y consumidor. Eato significa renovar el mix comercial, y traer nuevas marcas y servicios.

De hecho, la cadena transita un proceso de reconversión de algunos activos de Open Plaza a Mallplaza. El crecimiento, asegura, no responde únicamente a sumar metros cuadrados o aumentar presencia, sino en hacer más relevantes los espacios que ya tienen. “Hoy estamos desarrollando un proceso de transformación en Perú que incluye ampliaciones y reconversiones de activos estratégicos. Venimos migrando hacia formatos donde ganan espacio la gastronomía, el entretenimiento y nuevas categorías con mayor capacidad de generar tráfico y permanencia”, anota.

El operador aparece como la segunda marca que más afectaría a los peruanos si desapareciera. Ante ello, Aller comenta que cuando un lugar logra convertirse en un punto habitual de encuentro, la relación pasa de ser transaccional a más cercana. Así también, esta marca resalta entre los malls que más recomendaría el consumidor, y es la tercera más confiables, indicador en el que destaca Plaza San Miguel. “La recomendación suele estar asociada a experiencia: qué tan bien la pasó una persona. Nos emociona estar en las preferencias. La confianza requiere consistencia en el tiempo, para lo que seguimos trabajando en variables como ser cada vez más relevantes en la vida de las personas”, nos explica. Así, agrega que aún hay mucho espacio para optimizar aún más su oferta y comunicación.

Sobre ese punto, Rubiños resalta que el nivel de confianza en general de la categoría es alta, ya que son espacios de confiabilidad tanto para el consumidor como para los locatarios. Agrega que entre los atributos más valorados está la variedad, dado que un mall maneja diferentes consumidores.

Planes a futuro

Mallplaza señala que el Perú es uno de los mercados prioritarios en su estrategia regional. Como parte del plan 2025–2028 prevén invertir unos US$200 millones hasta el 2028 para incorporar cerca de 54.000 m² adicionales mediante ampliaciones y transformaciones de activos estratégicos. Entre los principales proyectos se encuentra la ampliación de Mallplaza Angamos, Trujillo y Piura, la transformación de Mallplaza Huancayo y la reconversión de Atocongo hacia el formato Premium Outlets. En tanto, continuarán fortaleciendo la propuesta comercial con más gastronomía, entretenimiento y servicios.

Mall Aventura, en tanto, asegura estar reinventando espacios dentro de los malls, realizando ampliaciones y desarrollando alianzas con referentes del entretenimiento mundial para traer experiencias al Perú. Además de incorporar la IA para sus canales de servicio al cliente.

En tanto, Real Plaza este año se enfocará en reforzar su propuesta de entretenimiento, gastronomía, comercial y de servicios. Asimismo, este 2026 continuarán con las ampliaciones y remodelaciones iniciadas en nuestros centros comerciales de Chiclayo, Piura y Primavera.