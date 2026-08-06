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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El mercado de centros logísticos de Lima se prepara para incorporar una amplia cartera de nuevos proyectos en un contexto de mayor demanda por almacenes modernos y centros de distribución de alto estándar. Durante el primer semestre del 2026, la absorción neta alcanza los 110.235 m2, un incremento de 61% frente a los 68.486 m2 registrados en la segunda mitad del año pasado, mientras la vacancia baja a 5,7%.

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