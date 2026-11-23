- Tras los buenos resultados que registraron en el 2025, ¿Cómo está la utilidad neta del banco en el panorama actual?

Los resultados del banco vienen muy bien. Hemos visto mucha estabilidad en las carteras de crédito del sistema y una morosidad muy baja, particularmente en Interbank. Hemos tenido un buen crecimiento, sobre todo en la segunda mitad del año. Interanualmente hemos crecido alrededor de 10%; en banca de negocios, cerca de 30%, y en consumo, 18%, con ratios de mora muy controlados. Los resultados vienen bien.

Por otro lado, estamos muy contentos con el crecimiento. Uno de nuestros logros es habernos consolidado como el tercer banco prácticamente en todas las principales medidas: colocaciones, depósitos, activos y utilidad. No trabajamos para alcanzar una posición en un ranking, pero demuestra que estamos logrando principalidad, contacto y conocimiento de nuestros clientes. Queremos seguir creciendo.

- Han concretado provisiones importantes a raíz del FEN.

Hemos considerado episodios anteriores y el 11% de nuestra cartera está expuesta al FEN de alguna forma: créditos a empresas pesqueras o agrícolas, o préstamos de consumo y pequeña empresa en Piura, Tumbes y otras zonas que históricamente han sido afectadas. Estamos bastante tranquilos respecto a las grandes empresas de agricultura y pesca. Son sólidas; les hemos dado préstamos para que cubran sus gastos fijos para el próximo año.

Torre interbank.

- También existen facilidades del Estado en materia tributaria y financiera.

Sí. Veo poco riesgo en ese segmento. Obviamente, ganarán menos dinero, pero estas empresas sobrevivirán. Además, cuando estructuramos esos préstamos incluimos lo que llamamos la “cláusula de El Niño”, que les permite reprogramar el capital sin provisiones adicionales, porque esa posibilidad ya forma parte de la estructura del crédito. Si el próximo año tienen problemas de caja, pueden recurrir a ella.

- ¿Cómo está compuesto ese 11% de su cartera que está expuesta al FEN?

De ese 11%, ocho puntos porcentuales corresponden a clientes grandes de los segmentos que comentaba (agricultura y pesca), lo que nos deja bastante tranquilos. Los otros tres puntos porcentuales sí corresponden a zonas o perfiles de clientes que han sido muy afectados en el pasado. Hemos calculado cuánto podría impactarnos y son alrededor de S/230 millones. El efecto final de esto sobre la utilidad neta es de aproximadamente S/185 millones. Excluyendo este impacto que estimamos, la utilidad está creciendo alrededor de 20% frente al 2025.

El 2025 fue un muy buen año de recuperación, crecimiento, transformación y construcción de las bases para el futuro. Este 2026 es un año de crecimiento tanto para nosotros como para nuestros clientes.

- Pensando en lo que queda del último trimestre y en 2027, ¿esperan un momento de impacto negativo?

Aunque estimamos que este FEN será mucho más fuerte que episodios anteriores, estos eventos coincidieron con otros problemas. En el 2023 teníamos una inflación elevada, salíamos del COVID-19 y las expectativas económicas eran más débiles. Además, después de una etapa en la que se había inyectado mucha liquidez al sistema, esa liquidez empezó a retirarse. A todo eso se sumó El Niño. Ya veníamos con una acumulación de dificultades.

Hoy la situación es muy distinta: aunque el FEN va a ser más fuerte, el sistema financiero está mucho más saludable También son distintas las expectativas económicas. Hoy se espera que el PBI crezca alrededor de 3%, incluso considerando El Niño. Antes, 3% era prácticamente el escenario más favorable y, con El Niño, podías terminar en recesión.

Debemos considerar que El Niño será duro y nos afectará, pero es un episodio finito. Sí espero una recuperación mucho mayor.

- En líneas generales, se espera que el impacto de este FEN sobre el sistema financiero sea, de todas formas, menor que el del 2023.

Esperaría que sí. [Pero] hay dos formas de analizar El Niño. Una es la macroeconómica. Luego, como bancos, también debemos pensar en cada cliente: el transportista que no podrá mover su camión o la bodeguera que no podrá abrir su negocio. Tenemos que entender su situación y apoyarlos para que el impacto también sea temporal para ellos. Si debemos darles dos meses de gracia o extender un pago, tenemos que estar ahí para hacerlo y evitar que este episodio los saque del sistema financiero.

- ¿Ven un escenario en el que deban seguir aumentando las provisiones, o especialmente durante el primer trimestre del 2027?

Hemos hecho el mejor estimado con la información disponible hoy: un FEN extraordinario, que empieza un poco antes y se extiende algo más. En un escenario extremo, con un fenómeno que dure nueve o 10 meses, [el impacto] podría ser mayor.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realiza labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

- ¿La posibilidad de que este FEN se complique los está llevando, en algún escenario, a restringir el crédito o a realizar evaluaciones -más rigurosas?

No lo veo. A partir del 2022 y 2023 hemos puesto mucho foco en mejorar nuestros modelos de predicción de probabilidad de incumplimiento, la analítica y las herramientas de evaluación. Usamos inteligencia artificial -no generativa- desde hace 10 años y hemos invertido mucho en ese ámbito. Eso nos da una buena capacidad para estimar a qué sectores prestar, cómo y cuánto. No hemos frenado: seguimos prestando. Octubre fue un buen mes y noviembre seguirá siéndolo. Entramos con un portafolio muy saludable y no veo que vayamos a detenernos. Es el momento de acompañar a los clientes, ayudarlos a superar este período y continuar creciendo.

- Los créditos de Interbank a pequeñas empresas han crecido de manera importante en lo que va del año, y en tarjetas y otros préstamos el crecimiento está alrededor del 18%. ¿Cómo evitar que esa expansión se traduzca en incumplimientos en medio de una coyuntura compleja?

Tenemos cientos de modelos de predicción de pérdidas crediticias. Consideramos que los créditos otorgados en los últimos meses corresponden a buenos clientes y con buenas perspectivas. Es una cartera grande y habrá quienes enfrenten problemas, pero estamos entrando con un perfil bastante saludable. [...] También hay empresas de materiales de construcción, constructoras y negocios de maquinaria que necesitarán capital de trabajo para atender las necesidades derivadas de El Niño. Seguimos acompañándolos y creciendo.

- Según sus últimos resultados, los clientes que eligen a Interbank como su banco principal han aumentado alrededor de 16%. ¿Cómo se traduce eso en la cantidad o variedad de productos contratados por cliente?

--Nuestro norte es conocer bien a los clientes y atender sus necesidades de la mejor manera, ofreciéndoles herramientas útiles. Por ejemplo, el año pasado lanzamos Plin por WhatsApp porque sabemos que los peruanos pasan mucho tiempo en esa aplicación y queremos facilitarles las transferencias. Otra de sus mayores preocupaciones es el robo del celular; se habla de unos 4.000 celulares que roban a diario. Para ayudarlos a sentirse más seguros, lanzamos Modo Calle. Con esa función puedes salir y establecer un límite de consumo durante una determinada cantidad de horas. [...] Buscamos innovar y desarrollar soluciones para que los clientes nos prefieran y sientan que estamos ahí para ellos. Esa es nuestra finalidad. Al final, se da esa principalidad y termina reflejándose en que los clientes tienen más productos con nosotros o permanecen más tiempo.

- Con Plin, las transacciones han crecido más de 40% interanual al tercer trimestre. ¿Cómo convierten ese uso en un negocio rentable para Interbank?

Plin es casi una medición de principalidad: cuando crecen las transacciones, los clientes están haciendo más con nosotros. También tenemos más clientes y muchos se vinculan con Interbank para poder pagar. Plin y las billeteras en general han logrado una bancarización importante en el Perú, al conseguir que más personas abran cuentas. El reto ahora es que no solo tengan una cuenta, sino acceso a financiamiento. Por eso lanzamos nuestra versión de microcréditos, que no son créditos para microempresarios, sino préstamos pequeños mediante Plin con tarjeta de crédito. Puedes ‘plinear’ y cargarlo a tu tarjeta, incluso financiándolo en cuotas. Buscamos dar acceso al crédito a quienes se han incorporado al sistema financiero, apoyándonos en sus transacciones. Así, se da financiamiento y de cierta forma nos da la posibilidad de rentabilizar con esos clientes. No cobramos por Plin, aunque mantenerlo requiere inversión en sistemas, seguridad y soporte operativo. Es una puerta de entrada para conocer al cliente, prestarle y lograr que también nos confíe sus ahorros.

- ¿Cómo ha avanzado la demanda de estos microcréditos?

Ha sido muy buena. Hemos visto que se comportan mejor que nuestra cartera tradicional de créditos.

- El ticket promedio también es menor.

Mucho menor y a plazos más cortos, para necesidades del día a día. Como el comportamiento es bueno, podemos ampliar la oferta a más personas. Está creciendo más de lo que esperábamos, lo que es positivo. Continuaremos extendiendo la oferta a más clientes.

- En torno a la interoperabilidad es importante, también, mencionar a Tapp, la infraestructura de pagos minoristas del BCR. ¿Qué participación tendrán en esta plataforma y qué oportunidades ven en la iniciación de pagos? ¿Interbank buscará ser un iniciador?

Sí, absolutamente. Trabajamos muy de cerca con el Banco Central de Reserva (BCR) desde hace unos dos años. El proyecto ha ido tomando forma en sus reglas y en la parte tecnológica. Desarrollar un sistema de pagos es muy complejo y el BCR viene avanzando bien. Empezaremos en el primer trimestre del 2027 con el piloto en varios frentes. Primero, democratiza el acceso a los pagos inmediatos y uniformiza la experiencia de uso de las aplicaciones. Debería ampliar mucho el acceso y ser más eficiente en costos para los bancos, además de ofrecer rapidez y transparencia.

También abre la puerta al Open Banking, y eso me parece excelente porque democratiza y uniformiza. Los estándares mínimos de seguridad y los requerimientos de capital y liquidez deben ser iguales para todos. Es positivo que entren instituciones más pequeñas, siempre que cumplan los mismos estándares que quienes ya operamos. Tiene que haber una cancha equilibrada.

- Tapp podría ser disruptivo para los pagos digitales por las oportunidades y los casos de uso que abrirá. En lo que es la iniciación de pagos, ¿cómo se preparan para que los clientes elijan la aplicación de Interbank y no la de otro banco?

Hay dos características de Interbank que juegan a favor. La primera es que la innovación forma parte de nuestro ADN desde hace 30 años. Lo hemos demostrado con la transformación de nuestras tiendas, Global Net y, en su momento, Tunki, entre otras iniciativas. Construir una aplicación simple y rápida es algo que hacemos bien. La segunda, clave para tu pregunta, es que somos un banco muy centrado en el cliente. Desarrollamos para los peruanos; no tomamos algo que funciona en otro país y lo adaptamos, sino que diseñamos a partir de lo que quieren nuestros clientes. Es una gran oportunidad para Interbank y tenemos la responsabilidad de brindarles la mejor experiencia posible, tanto a quienes ya nos eligen como a los futuros clientes.

- Sobre Open Banking, ¿qué desafíos ven? Hay, además, nuevos actores digitales, como Revolut, que ya anunció su ingreso al país. ¿Qué retos identifican?

Para el sistema, lo primero es definir reglas iguales para todos y garantizar que los clientes y las transacciones mantengan el nivel óptimo de seguridad actual. No podemos bajar el estándar: si hay un eslabón débil, se vulnera todo el sistema. Los reguladores lo tienen muy claro. Una vez establecido ese marco, dependerá mucho de la propuesta de valor de cada institución. Interbank se diferenciará por la simplicidad, la cercanía y el conocimiento de sus clientes. Hace cinco o seis años decidimos convertirnos en un banco digital. Hoy, prácticamente el 90% de nuestros clientes opera con nosotros únicamente de manera digital. Hemos desarrollado esa capacidad: nuestro NPS está por encima de 60 y acercándose a 70, y tenemos metas para seguir mejorando.

Hemos entrado en una dinámica de innovación y mejora continua. Me siento bastante seguro de que podremos seguir desarrollando esa experiencia para competir con quienes lleguen.

Tecnología e inversiones

- El sector avanza con el uso y desarrollo de la IA generativa, con sus oportunidades y riesgos. Hace poco anunciaron una alianza con Claude. ¿Para qué les está sirviendo?

Fuimos el primer cliente en Sudamérica de Anthropic. Juntos elaboramos nuestra política de uso responsable de IA, que es pública. Eso nos permitió construir las bases: hoy tenemos unas ochocientas licencias de Claude y también Copilot para muchos colaboradores. Hemos organizado el uso de la IA generativa en tres niveles. El primero es la productividad individual. Yo uso Claude prácticamente todos los días y muchos colaboradores también, con mejoras en productividad. Ese acceso nos lleva al segundo nivel: cambiar procesos o la manera en que trabajamos, con iniciativas lideradas por los propios equipos. Además del uso en las áreas grandes, los equipos pequeños, que a veces tienen menos prioridad o acceso a recursos tecnológicos, han aprovechado Claude para dar saltos enormes.

Identificamos esos casos y los llevamos al segundo nivel, con apoyo de Anthropic y del equipo de tecnología para formalizarlos, robustecerlos y monitorearlos. También controlamos el gasto, verificando que se utilicen el modelo y el proceso adecuados. Eso nos ha generado mucha productividad y, al final, un mejor servicio al cliente. Además, tenemos tres grandes procesos del banco que queremos transformar por completo con IA. Dos están muy enfocados en mejorar la experiencia del cliente: atenderlo más rápido, mejor y con mayor claridad. Habrá eficiencia y productividad, pero ese es el objetivo principal. Son iniciativas que revisamos desde el comité de gerencia. El tercero es el desarrollo de tecnología mediante IA, es decir, la programación. Ya hemos logrado desarrollar un 30% más rápido. Puedes verlo como capacidad para desarrollar más, hacerlo más barato o en menos tiempo; esa mejora ya es un hecho.

Día1: Entrevista a Carlos Tori, CEO de Interbank. Foto: Julio Reaño/El Comercio / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿Cuál es el potencial para continuar con estos desarrollos?

Estimamos que apenas estamos aprovechando entre un 10% y 15% del potencial de la tecnología, así que esto se acelerará. El código también es más seguro porque pasa por los filtros de IA. Podemos lanzar productos más rápido, mejores y de manera más eficiente. Este 2026 hemos logrado sacar más desarrollos con menos gasto.

- ¿A cuánto asciende su inversión en tecnología?

El gasto en tecnología ha aumentado un 50% desde el 2024 y hemos duplicado la inversión en ciberseguridad y fraude.

- Sobre los desarrollos para mejorar la experiencia del cliente, ¿cuándo estarán listos?

Ya los estamos probando y desplegando progresivamente. Ambos están funcionando como pilotos; uno corresponde a banca de personas. Los resultados son muy positivos: clientes más contentos, mayor uso y tiempos de respuesta más cortos. A veces pensamos que no queremos interactuar con la IA, sino con una persona, hasta que comprobamos que la IA puede dar más información, más rápido y de forma más clara. Siempre ofreceremos la opción de hablar con una persona, pero creo que ocurrirá algo parecido a lo que pasó con los pedidos de pizza. [...] La IA va a elevar los estándares de servicio muy rápidamente y los clientes estarán satisfechos con eso.

- ¿Cómo se complementa con el mundo físico, que sigue siendo importante para algunos sectores? ¿Habrá una reducción?

En los últimos seis años hemos reducido aproximadamente a la mitad nuestra red de sucursales, a las que llamamos tiendas, y en ese mismo período hemos duplicado los clientes y mejorado la satisfacción. No veo un escenario en el que sigamos cerrando tiendas; estamos en el nivel adecuado. Ahora debemos definir qué transacciones o atenciones se realizan presencialmente y cuáles no.

- La Autoridad de Protección de Datos Personales avanzó con el caso de la filtración de datos del 2024 que los involucra y, en primera instancia, decidió una sanción de aproximadamente S/86.000 contra ustedes. En este contexto global de constantes ciberataques, ¿qué han hecho para evitar que algo así les vuelva a ocurrir?

Lo que hemos visto, especialmente en las últimas semanas, afecta a todas las industrias y países. Los delincuentes tienen herramientas muy eficientes. Durante el primer semestre del 2025 se registraron 748 millones de intentos de ciberataque en el Perú, según Fortinet.

Como Interbank, desde el 2024 hemos reforzado nuestros sistemas y el monitoreo, y desarrollamos constantemente nuevas capacidades. Hemos fortalecido ese equipo con profesionales locales y externos, y contamos con asesores de primer nivel que nos acompañan permanentemente. Hemos invertido muchísimo. Es una carrera y la amenaza afecta a todos. A nuestros clientes les aseguramos que sus depósitos y transacciones están seguros; esa es nuestra responsabilidad.

- ¿Van a apelar ante la decisión de la autoridad?

No. Hemos trabajado con la autoridad y le hemos mostrado todas las mejoras realizadas desde el 2024, y las ha reconocido. Hemos recorrido un camino importante y somos una empresa mucho más consciente de los riesgos.

- A fines de julio también tuvieron una caída de sistemas. ¿Qué han hecho para fortalecer su infraestructura y evitar otra situación similar, ya sea por mantenimiento u otra razón operativa?

Con la digitalización, el número de transacciones que procesamos es aproximadamente 10 veces el de hace cinco años. Hemos invertido para ampliar nuestra capacidad y resiliencia. Pero, especialmente en pagos, el banco no es una isla: interactúa con la Cámara de Compensación Electrónica, Visa, YellowPepper y otras instituciones. Cuando uno de esos participantes falla, el volumen aumenta inmediatamente en los demás. Una falla externa puede provocar un incremento extraordinario en la capacidad. Por eso estamos dimensionando nuestros sistemas con márgenes cada vez mayores y haciendo mucho seguimiento.

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Segmento hipotecario

- ¿Cómo viene el desempeño de los créditos hipotecarios para Interbank?

Muy bien. Este debería ser un año récord en [créditos] hipotecarios. Seguramente habrá una pequeña desaceleración durante El Niño, pero esperamos que los próximos dos años sean muy buenos para este segmento.

- En 2025 ya venían creciendo en el rubro.

Sí. Llevamos alrededor de 10 años ganando participación de mercado en el segmento hipotecario. Somos los terceros en créditos hipotecarios, con 15,7% de participación. Cuando llegué al banco teníamos menos de 8%, así que hemos venido creciendo. El rubro hipotecario, por su parte, ha crecido 8,5% este año.

- ¿A qué se debe su crecimiento en el rubro hipotecario? ¿A mejores ofertas o tasas, o también a una mayor demanda de vivienda y financiamiento?

Hay una enorme demanda insatisfecha en el Perú. Me entusiasma ver la cantidad de grúas y proyectos en construcción. Mivivienda ha tenido un impacto importante porque permite acceder a una vivienda segura con financiamiento. Acceder a créditos a 20 o 25 años, con tasas de alrededor de 8% en soles, era impensable hace 15 años. Hoy tenemos tasas en moneda local competitivas frente a las de mercados desarrollados. [...] Es el producto que hemos visto crecer de manera más estable y creo que se acelerará mucho a partir del próximo año.

De los ocho millones de viviendas que existen en el país solo 3.3% (alrededor de 300,000) están protegidas con un seguro. De ese número, el 80% es porque están pagando un crédito hipotecario y es una exigencia de la entidad financiera contar con este. / elenaleonova

- Intercorp e IFS tienen un foco importante en el país. ¿La internacionalización es algo que podrían considerar para Interbank?

El grupo ya tiene negocios fuera del Perú. En el caso específico del banco, siempre evaluamos las oportunidades, pero no estamos desesperados por poner una bandera en otro país. Si aparece una buena oportunidad, actuaremos; estamos atentos. Al mismo tiempo, vemos muchísimo espacio para crecer en el Perú, tanto en participación de mercado como por el propio crecimiento del país y lo que queda por bancarizar. Vamos a mirar las oportunidades, pero nuestra prioridad siempre será el Perú.