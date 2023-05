—¿Cuáles son los proyectos de inversión de Armando Paredes y cómo se han desempeñado sus ventas en los últimos años?

Tenemos actualmente 10 proyectos residenciales dentro de nuestro portafolio ubicados en San Isidro, Miraflores, Barranco y, próximamente, en Surco. Nuestros montos de inversión se encuentran entre US$ 10 millones y US$ 25 millones y, de esos 10, dos ya están terminados (San Isidro y Barranco), tres se encuentran en construcción (San Isidro), 3 en preventa (Miraflores y San Isidro) y dos en lanzamiento (San Isidro) para este 2023 con los que esperamos acercarnos a los US$ 50 millones en ventas.

En los últimos años, entre 2019 y 2022, facturamos aproximadamente US$ 30 millones anuales y hemos invertido en los últimos cinco años US$ 90 millones: US$ 25 millones en renta inmobiliaria -oficinas, hoteles y uso mixto- y US$ 65 millones en proyectos residenciales. Asimismo, tenemos el compromiso de invertir US$ 70 millones adicionales en los próximos tres años en el desarrollo de los 10 proyectos que tenemos en nuestro portafolio.

Contamos, además, con un stock disponible por US$ 120 millones en departamentos en construcción y terminados.

—¿Cómo afrontó Armando Paredes la pandemia?

Claramente no veíamos venir una pandemia, pero ya nos estábamos preparando para algo que se aceleró con ella y era que el segmento A iba a empezar a exigir áreas más pequeñas de departamentos y para ello ya habíamos comprado terrenos para poder lanzar estos productos adaptados a lo que veíamos que nuestros clientes demandarían.

Durante estos tres años hemos mantenido una velocidad de venta en nuestros proyectos bastante saludable para las circunstancias y para el segmento al que estamos dirigidos.

"Estamos concentrados en el segmento A y, en donde antes compraban departamentos de 200 m2, ahora buscan más pequeños de 150 m2 y no es porque tengan menos ingresos"

—¿Cómo se ha comportado la demanda después de la pandemia? ¿Han cambiado las exigencias de sus clientes?

En los últimos tres años hemos visto que el comportamiento de nuestros clientes, y el mercado en general, ha cambiado bastante. Nosotros veíamos venir ciertos cambios en los hábitos y decisiones de compra. Estamos concentrados en el segmento A y, en donde antes compraban departamentos de 200 m2, ahora buscan más pequeños de 150 m2 y no es porque tengan menos ingresos, sino porque ya no quieren tener todo (su inversión) en su casa. Pueden invertir en otro departamento más pequeño para alquilar, en una oficina o cualquier otro tipo de inversión a futuro. También destinan buena parte de sus ingresos en su estilo de vida y eso es algo que hace 20 años no pasaba.

Hoy hacen una compra más inteligente y cuando toman la decisión de comprar un departamento, luego de la locación, toman mucho en cuenta la calidad, el diseño, la eficiencia y el estilo de vida. Nuestros proyectos históricamente se han ubicado en Miraflores, San Isidro, Barranco, pero Armando Paredes no es que se centre en Lima Top, sino que el concepto va más a lo que es diseño y calidad trasversal al producto y al segmento. Si mañana entráramos a un proyecto de otro segmento, aplicaríamos las mismas premisas: diseño, calidad, eficiencia.

—¿Qué tan importantes son las áreas comunes y espacios en los proyectos hoy en día?

Pareciese muy importante porque es lo que dice la oferta, pero finalmente lo que se demanda son pocas áreas comunes. En nuestros proyectos tratamos de ser muy eficientes en ello y realizamos las que realmente son aprovechadas por la mayoría del edificio que básicamente son espacios de parrilla para reuniones sociales, una pequeña sala multiusos y/o espacios para juegos para niños, dependiendo de si el proyecto es familiar.

—En el 2018 habían anunciado que apostarían por el desarrollo de hoteles, ¿cuándo retomarán este proyecto?

Tenemos dos líneas de negocio, una de ellas es el desarrollo de edificios residenciales para venta y tenemos un portafolio de inversión de activos para renta inmobiliaria. Dentro de este portafolio tenemos tres terrenos comprados para desarrollar hoteles en Miraflores, Barranco y Cusco.

A raíz de la pandemia, nuestra estrategia de renta inmobiliaria se vio afectada y tuvimos que dejar en “stand by” los planes de desarrollo, pero ahora nuestro plan es poder empezar la construcción de los tres proyectos en el transcurso de este año para tenerlos operativos en dos años.

Actualmente no trabajamos con fondos de inversión, antes lo hemos hecho; sin embargo, sí estamos buscando inversionistas para el desarrollo de nuestro portafolio de renta inmobiliaria, que en parte son nuestros hoteles.