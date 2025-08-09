Claudia Inga Martínez
CEO de Latam Perú: “El nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha abierto ya saturado porque aún está incompleto”
En conversación con El Comercio, Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, resalta que su nuevo Lounge y las otras inversiones que alista en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez reflejan el potencial de Lima como ‘hub’. Además, realiza un balance de estos más de dos meses de apertura del nuevo terminal, en los que sostiene que los clientes perciben un peor servicio en los vuelos nocturnos debido a la falta de mangas y salas de embarque pequeñas.

