Por Claudia Inga Martínez

El dinamismo de la compañía ha cambiado. Francisco Irarrazával, CEO regional de Falabella Retail, analiza la nueva estrategia de la compañía, que hoy se define como una multiespecialista omnicanal. Su marca de belleza Glow Bar podrá crecer fuera de sus tiendas con locales propios en Perú y destaca los nuevos bríos de la competencia en e-commerce, donde hoy se mide con tres tipos de jugadores en distintos frentes. También remarca que la guerra de Medio Oriente genera efectos en el retail, tanto en el aumento de fletes como en el proceso de producción.

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Entrevista