Por Fiorella Gil Mena

La cervecería artesanal 7 Vidas, reconocida recientemente como la latinoamericana más premiada en la historia de la World Beer Cup, prepara una nueva etapa de expansión que incluye el lanzamiento de una botella retornable de 650 mililitros, el ingreso al formato lata en el 2027, la apertura de nuevos ‘tap rooms‘ y una ampliación de planta que más que duplicará su capacidad productiva.

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