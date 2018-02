Chiclayo: ¿Cuál es la situación de su sector inmobiliario?

Después de Lima, Arequipa y Trujillo, Chiclayo es la cuarta ciudad más grande del país y, como bien señala Cecilia Cotrina, gerenta general de Chiclayo Inmobiliaria, el desarrollo comercial de la ciudad norteña se ha convertido en un importante aliado para el crecimiento inmobiliario que hoy experimenta la “Capital de la Amistad”.

Precisamente, un reciente reporte de Colliers International Perú revela que en el mercado residencial se observan proyectos de urbanizaciones que ofertan tanto lotes como casas.

El avance de esta modalidad residencial se observa hacia las afueras de la ciudad, en dirección al distrito de Pimentel, sostiene Sandro Vidal, gerente de investigación de la consultora. En este crecimiento inmobiliario hacia la periferia, Chiclayo guarda similitudes con Piura.

Así, a los lados de la carretera hacia Pimentel, después de cruzar la zona industrial (al final de las avenidas Pacífico y Bolognesi), se ubican las casetas de ventas de importantes proyectos de lotes y casas promovidos por inmobiliarias como El Pino (Urb. El Santuario), Centenario (Urb. Los Nogales y Urb. Villa Los Sauces) y Los Portales (Urb. Villas de la Ensenada).

A ello se suma la oferta de algunos complejos habitacionales grandes y de las urbanizaciones que ofertan lotes hacia las salidas de la ciudad (Pimentel, Panamericana Norte, Monsefú y Ferreñafe).

Sin embargo, para Chiclayo Inmobiliaria, también existe una potencial demanda para un formato diametralmente opuesto: los departamentos en zonas céntricas y de fácil acceso.

En ese sentido, a las propuestas de Cissac Inmobiliaria y Construcción (Condominio Del Parque y Condominio Colibrí), se suman las de Ingeniería Civil Montajes – ICM (Edificio Alameda Los Inkas), Clasem (Condominio Los Parques de San Gabriel) y Ciudaris (Condominio Santa Elvira).

Todavía resultan escasos los condominios cerrados de alto valor agregado, pero, atendiendo ese déficit, a finales del próximo año Lappsa Organización Inmobiliaria lanzará un proyecto inmobiliario dirigido al sector A–B, adelanta a Día1 su gerente general, Héctor Patroni.

En el balance, los proyectos de casas y lotes continuarán siendo los formatos con mayor oferta. “Serán una constante en la zona norte del país. La demanda es atractiva para los desarrolladores y va a mejorar en cuanto se reactive la velocidad en la venta”, afirma Sandro Vidal de Colliers.

CUESTIÓN DE PRECIOS

Sobre el comportamiento de los precios, Cecilia Cotrina señala que la ubicación ha sido fundamental para su determinación, por lo que en las llamadas zonas exclusivas de la ciudad (como las urbanizaciones Santa Victoria o Monterrico), los departamentos que se ofertan sobrepasan los US$100.000.

“Para los segmento A y B es muy difícil encontrar ofertas de departamentos por debajo de los US$60.000”, añade.

Y si de incrementos se trata, la ejecutiva destaca que los mayores saltos se han producido –en su mayoría– en los proyectos que ofertan urbanizaciones cerradas, sobre todo en los que se ubican en las zonas cercanas al perímetro urbano de la ciudad.

Con relación a lo que podría suceder a futuro con un indicador tan importante como los precios, Sandro Vidal considera que para este año, en particular, se espera que estos se mantengan sin cambios significativos, siempre y cuando no se produzcan incrementos en los materiales y la demanda por los productos no sea muy alta.

A pesar de que la oferta residencial seguirá siendo una constante y de que en el corto plazo no se observa el desarrollo de nuevos proyectos que puedan marcar el inicio de la configuración de zonas corporativas, tanto Colliers como Chiclayo Inmobiliaria coinciden en la necesidad de promover el desarrollo de estas, para absorber la demanda insatisfecha que existe de parte de las empresas para rentar oficinas y locales comerciales.

AL DETALLE

En el sector ‘retail’ se ofertan locales comerciales para venta de entre 12 m2 y 956 m2 (US$1.854 por m2 en promedio, y para renta de 120 m2 hasta 200 m2 (US$14,3 por m2 en promedio).

En el caso del sector industrial, el área de los locales que se ofertan para venta oscila entre 1.313 m2 y 8.000 m2.

Según información del Ministerio de Economía, el déficit habitacional en esta región norteña es de 50.434 viviendas, mientras que el déficit de suelo urbano ha sido calculado en 325 hectáreas.

Aunque todo depende de la inmobiliaria, el tamaño mínimo de un terreno es de 90 m2, pero también se ofrecen de 150 m2 y 300 m2.

 En el caso de los departamentos, los tamaños oscilan entre 59 m2 y 86 m2.

