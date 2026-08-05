Por Fiorella Gil Mena

Tras un primer semestre con resultados similares a los del 2025, el chifa Titi prepara una nueva estrategia para acelerar el crecimiento de su segundo local, ubicado en La Molina. La empresa ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede.

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