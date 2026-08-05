Tras un primer semestre con resultados similares a los del 2025, el chifa Titi prepara una nueva estrategia para acelerar el crecimiento de su segundo local, ubicado en La Molina. La empresa ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede.

La apuesta llega luego de un semestre en el que la cadena optó por absorber el incremento de sus costos sin trasladarlos al consumidor. Gracias a una mejor negociación con proveedores —facilitada por operar ya con dos locales—, el restaurante logró mantener sus precios pese al alza de los insumos.

“Hace dos años que no aumentamos los precios. El aumento de precios te da un crecimiento ficticio, pero crecimiento al fin. Preferimos ajustar la producción, controlar mejor los insumos y seguir siendo competitivos”, explica Beverly Chan, gerente de Titi a Día1.

Titi ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede.

El restaurante registró un desempeño estable tanto en San Isidro como en La Molina. Sin embargo, la ejecutiva reconoce que el consumo aún muestra señales de cautela.

“La gente mantiene su frecuencia de visitas, pero disminuye su consumo. Si antes pedía un aperitivo, ahora ya no lo hace”, señala.

Actualmente, el ticket promedio del restaurante se ubica en S/127, pero la meta es elevarlo hasta S/150, un incremento cercano al 10%, nivel que consideran necesario para mejorar la rentabilidad del negocio.

El ingreso al B2B para elevar el ticket

Con ese objetivo, Titi pondrá en marcha durante agosto una estrategia inédita para la empresa: ingresar al mercado corporativo mediante convenios con compañías que incentiven a sus colaboradores a almorzar en el local de La Molina.

La iniciativa responde a una característica particular del distrito, aunque concentra una importante población residencial. Buena parte de sus habitantes trabaja fuera de la zona, lo que reduce la demanda durante los almuerzos de lunes a viernes.

“Estamos haciendo contratos corporativos con diferentes empresas para ofrecerles un descuento. No es una política que acostumbramos manejar, pero queremos incentivar que las grandes corporaciones envíen a sus trabajadores a nuestro local. Estaríamos ingresando al mundo del B2B”, afirma Chan.

Titi ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede.

La estrategia apunta a elevar la ocupación en los horarios de menor afluencia, ya que durante los fines de semana el restaurante suele operar con alta ocupación. “Los fines de semana trabajamos full, pero durante la semana todavía tenemos espacios para crecer. Ahí es donde estamos enfocando nuestros proyectos”, añade.

La empresa descarta, por ahora, abrir nuevos establecimientos. Su prioridad es consolidar la operación de La Molina, inaugurada en septiembre del 2025 tras una inversión cercana a los S/6,5 millones. “Queremos afianzar este segundo proyecto antes de pensar en otra cosa. Es una inversión importante y preferimos caminar paso a paso para no cometer errores”, sostiene.

Crecimiento dependerá de una recuperación del consumo

Pese a que el desempeño del primer semestre fue positivo en términos financieros, Chan considera que el verdadero desafío sigue siendo la recuperación del consumo.

El local de San Isidro continúa creciendo de forma orgánica, mientras que La Molina todavía atraviesa una etapa de consolidación. “San Isidro ya trabaja prácticamente con el aforo completo. La única manera de seguir creciendo allí es que aumente el ticket promedio. En La Molina todavía tenemos espacio para captar más clientes y consolidar la operación”, comenta.

Titi ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede.

Si el contexto económico mejora, la expectativa es que San Isidro cierre el año con un crecimiento cercano al 10%, mientras que el local de La Molina alcanzaría alrededor de 20%, impulsado por su proceso natural de maduración.

Actualmente, el crecimiento consolidado de ambos locales es prácticamente plano, debido a que el mayor avance de La Molina aún no compensa completamente la etapa de inversión. “El primer objetivo de La Molina es devolver todo lo que San Isidro tuvo que prestarle para poner en marcha el proyecto. Esa es nuestra prioridad este año”, explica.

El Niño obligaría a revisar los precios

Aunque Titi ha logrado contener el incremento de costos mediante eficiencias operativas y mejores negociaciones con proveedores, la empresa reconoce que un eventual fenómeno de El Niño podría cambiar ese escenario.

Chan señala que las primeras afectadas serían las proteínas marinas, aunque el impacto también podría trasladarse al pollo y otros insumos.

Titi ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede. / YURI

“Las primeras que van a sufrir son las cevicherías. Nosotros trabajamos con otras proteínas, pero también vendemos pescados, mariscos y langosta, así que inevitablemente nos afectará”, afirma.

Por ahora, el restaurante mantiene su política de no aumentar precios, aunque reconoce que esa decisión dependerá de la evolución de los costos.

“Si los costos siguen subiendo llegará un momento en que tendremos que ajustar los precios. Nadie puede trabajar a pérdida”, señala.

Además del fenómeno climático, la ejecutiva considera que la capacidad de respuesta de las autoridades será determinante para reducir el impacto sobre el abastecimiento y la cadena logística.

Titi ingresará al segmento corporativo (B2B) mediante convenios con empresas, con el objetivo de atraer más clientes durante los días de semana, elevar el ticket promedio y consolidar la inversión realizada en su nueva sede. / YURI

Optimismo moderado para el cierre del 2026

De cara al segundo semestre, Titi mantiene una visión prudente. La empresa espera que el cambio de gobierno contribuya a recuperar la confianza de consumidores y empresarios, condición que considera indispensable para reactivar el gasto en restaurantes.

“A lo que aspiro es que la gente recobre la confianza y se reactive la economía. Lo que hay que recuperar es el nivel de consumo de todos los sectores, porque el país funciona como una máquina”, sostiene Chan.

La ejecutiva añade que la empresa seguirá elaborando sus proyecciones con cautela, ya que la evolución del consumo, la seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño serán variables decisivas durante los próximos meses.

“Estamos confiando, como todos los empresarios, en que la nueva gestión sea mejor. Si el país logra mayor estabilidad y el ticket promedio aumenta ese 10% que esperamos, estaremos muy satisfechos con el resultado”, concluye.