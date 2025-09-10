Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Chuck E. Cheese´s, Bodytech, Forever21 y otras seis marcas que se fueron del mercado peruano: las razones del adiós
Resumen de la noticia por IA
Chuck E. Cheese´s, Bodytech, Forever21 y otras seis marcas que se fueron del mercado peruano: las razones del adiós

Chuck E. Cheese´s, Bodytech, Forever21 y otras seis marcas que se fueron del mercado peruano: las razones del adiós

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

No todo dura para siempre. Y, quizá, menos en los negocios. Eso lo saben bien empresas que han llegado al Perú con gran expectativa pero que por diversos factores han tenido que tomar la decisión de despedirse del país que los vio crecer para centrarse en su ‘core’, priorizar su rentabilidad, reorientar su estrategia o porque simplemente no se llegó a tener una conexión fuerte con el mercado.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC