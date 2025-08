Cinco tareas para un cierre amigable

Las poco más de 4 horas del discurso de la presidenta Boluarte dejaron cinco temas político-económicos que urgen discutirse en los siguientes meses. Sabrá disculpar el lector que no incluya la seguridad ciudadana; siendo agosto, asumo que es una urgencia evidente. A continuación, el detalle de los cinco pendientes que nos permitirían tener un cierre amigable con la gestión de la mandataria:

1.La extinción del Reinfo y la no aprobación de la Ley MAPE. El texto de esta última, tal y como se encuentra en este momento en el Congreso, debe recuperar su orientación original. Es fundamental continuar la lucha contra la minería ilegal a pesar de la campaña electoral.

2.El pedido de facultades que anunció el Gobierno en El Comercio en junio pasado. Según dijo el ministro Raúl Pérez Reyes, se trata de 13-14 temas entre los que se encuentran medidas tributarias -para mejorar la recaudación, particularmente en los temas digitales (IGV digital y el pago de impuestos por parte de las plataformas de streaming)-, desregulatorias y en pro de la inversión privada (mega obras).

3. La reglamentación de la Ley de la Reforma del Sistema Previsional que, según los plazos de ley, debió ser publicada hace varias semanas. Esto será vital para intentar frenar al menos las distintas -e irresponsables- fórmulas que ya circulan en el Legislativo para volver a permitir retiros de fondos.

4. El conjunto de normas que reglamentarán el quehacer de la Cámara de Diputados y de Senadores.

5. La Ley de Presupuesto 2026 cuyo Anexo 5 (una bolsa de partidas presupuestales) observaremos con cuidado.

Si la actual gestión Boluarte no lograse cerrar su tiempo en Palacio con estos 5 pendientes, lo mínimo que sí debemos exigirle es que, junto al Congreso, asuma mayor responsabilidad fiscal y presupuestal en un año en el que los vientos internacionales soplan a nuestro favor, pero no tenemos espacio ni recursos para gastar. Porque en el cierre de cualquier relación (comercial, personal o política) no debería quedar margen para sorpresas indeseables o narrativas creativas por demás.