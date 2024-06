—¿Cuál es la relevancia del mercado peruano para la operación regional de Citi?

Muy relevante, porque más allá del tamaño de la franquicia, es una parte neurálgica de nuestra estrategia. Nuestra estrategia justamente es ser una red global de presencia en 95 países y Perú es un componente muy importante. Nosotros servimos a clientes multinacionales no solo en un país, sino en todos en los que operan. En ese contexto, Perú es una parte fundamental de toda esta estrategia de red global que tenemos de bancos. Además es un negocio muy buen negocio y muy importante para Latinoamérica.

—¿Y con oportunidades de crecimiento? Teniendo en cuenta que el crecimiento de Perú será acotado este año y ello limita el negocio.

Nosotros estamos acá en Perú hace 104 años, así que miramos a través de los ciclos. La oportunidad de crecimiento en Perú es muy grande y nuestra ambición también lo es. Queremos seguir creciendo. Creemos que el país tiene muy buenos fundamentos para seguir creciendo como lo ha hecho en los últimos 30 años.

—En el 2023, ¿cuál ha sido el resultado de utilidades que registró la operación de Perú?

Fue un súper buen año para nosotros. En en Perú crecimos las utilidades como en 68%. Fue el crecimiento más alto de utilidades en todo el mercado peruano. Nosotros tenemos un modelo de negocios por ahí que no necesariamente refleja la morosidad que puede tener el sistema porque estamos muy enfocados en corporativos, en subsidiarias multinacionales, en bancos grandes, en inversores del exterior. Entonces no hemos tenido problemas de morosidad.

—¿Y el dinamismo en la colocación no se ha visto afectada? El 2023 de menor crecimiento y de recesión.

El el año pasado Perú no creció. Este año está creciendo, pero los proyectos siguen. Hay proyectos de infraestructura que el Gobierno está impulsando que siguen, así que estamos confiando en que esa demanda de crédito está y que vamos a seguir creciendo. La ambición está, así que seguiremos acompañando a nuestros clientes en este en este crecimiento.

Julio Figueroa, Citi Cluster and Banking Head for Latin America. (Foto: Alessandro Currarino)

—Por su cercanía con los clientes, ¿cuál es la impresión que perciben ellos del entorno de inversiones en el país?

Muy buenas, la verdad. Yo creo que los clientes miran a Perú a través de los últimos 30 años. Más allá de algo de volatilidad o inestabilidad política del país, ha seguido muy ordenado. Macroeconómicamente ha seguido creciendo y los clientes siguen invirtiendo. Hay sectores en donde Perú es súper competitivo y los inversores exteriores van a seguir viniendo a invertir.

—¿Cuál es la previsión de crecimiento de la región según el banco?

En líneas generales, bien. No con altos crecimientos, pero va a crecer en alrededor del 2%. En líneas generales, son situaciones económicas estables. Los tipos de cambio de monedas están estables. Las tasas a la baja de la inflación y los bancos centrales bajando tasas. Yo diría que que económicamente la región está estable. En algunos puede haber un poco más de ruido político que otro, pero nosotros después de más de 100 años en muchos países, incluido Perú, miramos más hacia el largo plazo.

El dato Inversión estratégica en Rextie Rextie sumó en agosto del 2023 al banco Citi como socio estratégico e inversionista, con lo cual la casa de cambio digital se alista para fortalecer su propuesta de servicios y añadir otros nuevos este 2024. Uno de ellos es el envío de remesas y transferencias internacionales, según comentó a Día1 el CEO y Co- founder, Mateu Batle, en entrevista a inicios de este año.

—¿Sigue siendo la inflación un riesgo para las economías? ¿O dejará de ser un problema?

La inflación está bajando en todos los países. La tendencia de baja de tasas creo que va a seguir.

—Vimos cierta volatilidad en el precio del petróleo en la primera mitad del año. ¿No representa un riesgo para el escenario inflacionario?

Depende de la situación particular de cada país. Pero yo diría que a estos precios del petróleo, no creo que afecte dramáticamente el escenario de bajas de tasas. Podrá ir un poco más lento, pero me parece que la dirección es la misma.

—Para el caso peruano, hay una mayor claridad sobre las decisiones que tomará el BCR con la tasa de interés debido a la situación de inflación. Pero sobre la FED todavía no está claro y el mercado está muy atento a ello. ¿Cuáles la previsión de Citi sobre la reducción de dicha tasa?

La economía de Estados Unidos está mostrando una mayor fortaleza de lo que todo el mercado suponía. Lo que hace que la Reserva Federal sea posiblemente un poco más lenta en la baja de tasas. La expectativa de Citi es que haya una reducción de tasas a partir del mes de junio. Pero bueno, hay muchas discusiones sobre ello.

—Respecto a la economía estadounidense, como tú bien dices, se ve fortaleza. ¿Cuáles son sus previsiones?

El crecimiento de Estados Unidos será menor al año pasado, pero sigue siendo un buen nivel de crecimiento. Puede que haya un poco más de volatilidad cercano a las elecciones, pero no creemos que eso vaya a cambiar la tendencia de crecimiento.

—Sobre el banco, ¿qué transformaciones están aplicando para la operación Perú?

Perú es parte integral de una presencia en 95 países. Lo que estamos haciendo en Perú es bastante parecida a la que estamos haciendo en muchos países donde tenemos presencia. Dentro de nuestra estrategia global, la digital es muy fuerte. Estamos viendo, por ejemplo, en muchos países cada vez menos uso efectivo. Lo cual nos ha llevado, salvo en EE.UU. donde tenemos un banco universal, casi ya no tenemos sucursales. Creemos que toda la digitalización, de cobranza y de pagos encaja en nuestro modelo de negocio. En algunos casos, en el negocio nuestro, casi ya no se maneja efectivo. Todo digital o todo electrónico.

—Citi ha invertido estratégica en Rextie, ¿cuál es el trabajo con este aplicativo?

El negocio de cambio es uno de los pilares de nuestra estrategia. Somos líderes en casi todos los mercados y Rextie nos trae más volumen en un negocio en el que nosotros queremos crecer.

—¿Están mirando una inversión similar en el mediano plazo en alguna fintech en Perú en la región?

Nada en particular. Pero siempre estamos mirando. Hay un equipo en Nueva York que se llama Citi Ventures que mira este tipo de inversiones. Son inversiones que tienen que estar muy conectadas con nuestro ecosistema. Rextie está dentro de ese ecosistema nuestro.

—En el 2024, ¿en qué segmentos dentro del corporativo hay mayores oportunidades de negocio?

Hay algo de nuevos clientes, pero el corazón de nuestra estrategia no es captar nuevos, sino crecer con los existentes. Acompañarlos en su desarrollo. En ese sentido, vemos sectores muy dinámicos, energía en particular. Minería e infraestructura. Estaba revisando los proyectos que están impulsando y vemos en infraestructura algunos que son bueno con montos altísimos. He visto proyectos por entre US$ 6.000 y US$8.000 millones por año para los próximos 3 años y de todo tipo.

—¿Y confían en que esos proyectos irán saliendo?

Sí. Son proyectos largos, pero que van a ir saliendo. No salen todos los que están, pero muchos salen.

—Con todo ello, ¿cuál es la previsión de crecimiento en colocaciones u operaciones para Perú este año?

No hacemos público nuestra previsión, pero sí tenemos expectativas de crecer el negocio.

—¿A la par del crecimiento de Perú?

O incluso más. Nosotros siempre tratamos de crecer más de lo que crece la economía.