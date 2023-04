La exportación de cítricos alcanzará las 270.000 toneladas este año, lo que representaría un crecimiento de casi 2% en volumen, estima Sergio del Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus).

Agregó que en el 2021 los envíos al exterior de este tipo de productos agrícolas crecieron en un 1% mientras que en el 2022 disminuyeron en 1% en volumen. Sin embargo, sostuvo que en años previos las cifras eran mayores, aspecto que se vio afectado por un estancamiento en las inversiones debido a la derogación de la Ley de Promoción del Sector Agrario.

“A partir del 2020 todo lo que era inversión en cítricos se aguantó y hasta ahora no se ve una decisión de sembrar más. Hemos visitado los principales viveros que tienen las plantas para cualquier nueva plantación de cítricos -al menos para el de exportación- y todos nos indican que no les están pidiendo hacer plantas de cítricos”, indica.

Con esa realidad, apunta a que aún se podría registrar crecimiento o se mantendría para el 2024 y el 2025, como resultado de los cultivos sembrados hasta el 2020. Después del 2025, el especialista sostiene que la producción podría verse afectada.

MIRA | Minería impulsaría el crecimiento del segundo trimestre y de todo el 2023

Del Castillo considera que esto podría ocurrir con el estancamiento en las inversiones de este tipo de productos agrícolas, y con el escenario de altos precios para la logística de exportación y los costos de producción. Con ello se ha encarecido que la mano de obra, que representa más del 50% de costo de producción a raíz de la derogación de la Ley de promoción agraria.

Cabe recordar que, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones de cítricos registraron US$372 millones en 2022, US$346 millones en 2021, US$350 millones en 2020, y US$240 millones en 2019.

Un escenario que espera Del Castillo es la optimización en la producción de cítricos en el futuro, para que ayude a hacer más eficiente su proceso de cosecha en el campo. Sin embargo, precisa que esto no aumentaría las áreas sembradas de cítricos, sino que ayudaría a mecanizar más los procesos y a reducir la carga laboral.

“Toma su tiempo, pero a eso vamos a llegar, porque lamentablemente si no, no hay forma de que el cítrico de exportación sobreviva a largo plazo en el Perú si no nos tecnificamos, nos mecanizamos y hacemos más eficiente el proceso”, indica.

Crecimiento del limón

La situación sería distinta para la exportación del limón verdadero y la lima tahití, señala Del Castillo. Ambos productos ayudarán al crecimiento de esta categoría de productos, agrega.

El presidente de ProCitrus explica que en el caso del limón verdadero -de color amarillo- las plantaciones en el norte vienen creciendo. Además, desde el 2022 alcanzaron exportaciones por 4.000 toneladas, cuando en el 2019 no había registro para este producto.

“Los que han sembrado el limón verdadero en el norte, en Olmos, tienen la expectativa de sembrar más, pero también necesitan que les abramos más mercados, porque es un producto nuevo. Ahorita solamente tiene [como destino] Europa, pero necesitamos que llegue a Estados Unidos y Brasil, por ejemplo”, señala.

Asimismo, sostiene que en Junín, Huánuco y en la selva central vienen aumentando las áreas de siembra de la naranja de jugo, así como del kión, siendo productos alternativos para las zonas en las que se cultiva la hoja de coca.