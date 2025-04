¿Qué planes tienen para el tendido de fibra óptica este año? ¿En qué localidades se concentrarán?

Aún hay mucha densidad que cubrir en fibra óptica. En los 24 departamentos que estamos, tenemos mucho por hacer para continuar penetrando dentro de las mismas ciudades. Ahí nos enfocaremos este año.

¿Qué reto representa llevar esta tecnología a localidades con menor población?

En telefonía o Internet móvil siempre es un reto, y ahora también lo son el Internet fijo y la televisión, porque son lugares donde hay que poner mucha infraestructura. La cantidad de usuarios [que hay] en estas zonas no necesariamente pagan toda la inversión. Por eso, es importante densificar las ciudades más grandes para generar los flujos suficientes que permitan seguir invirtiendo y llevar los servicios a los lugares más pequeños. De esta manera, garantizamos que el negocio sea saludable y pueda haber continuidad. Si vamos directamente y no hay suficientes ingresos, no vamos a poder continuar.

De por sí la industria está muy deprimida, viene cayendo. Nosotros estamos creciendo, afortunadamente. Venimos ganando participación de mercado, porque trabajamos en nuestras eficiencias, pero no es ninguna novedad que hay problemas y algunos operadores tienen más problemas que otros.

¿Cuánta fibra óptica tienen pensado desplegar este año? ¿Se podrían realizar alianzas con el Estado?

Los mecanismos utilizados para la telefonía móvil podrían funcionar en los servicios fijos. El canon por cobertura, otros impuestos directos de intercambio por cobertura o la modernización de tecnologías son mecanismos que funcionan muy bien y se podrían utilizar para este tipo de servicios fijos, residenciales y de negocios.

En los últimos años, a partir de la pandemia, prácticamente hemos estado instalando cerca de un millón de nuevas casas pasadas (cantidad de hogares que se pueden alcanzar con Internet) . Estamos en 4 millones y medio de casas pasadas. A nivel de conexiones, estamos por arriba del millón. Y en servicios (Internet, televisión), ya estamos en 1,5 millones.

Así, el enfoque es seguir con la misma intensidad, no tanto en nuevos lugares, sino en casas que antes no estaban conectadas a la telefonía fija o los servicios de conectividad fija. La telefonía viene cayendo, pero el Internet y la televisión son los que predominan en los servicios residenciales.

¿Cómo va el trabajo de la fibra óptica para Iquitos?

Zonas como Iquitos siempre han sido un gran reto. Transportar los datos hasta allá implica el uso de ondas microondas. En su momento esto se daba por vías satelitales, pero es una tecnología con muy baja capacidad, que no permite dar el servicio a una ciudad tan grande. Ya hubo inversiones fuertes en microondas de altas capacidades y la tecnología también ha evolucionado. La idea es meter más fibra óptica en esa zona del país. Se tiene que hacer a través del lecho de los ríos hasta llegar al Amazonas. Lo hicimos en otros países y lo tenemos dentro de nuestros planes.

¿Se implementará este año?

Probablemente arranquemos este año, pero no creo que terminemos este 2025.

¿Cómo se encuentran los trabajos de modernización de las estaciones base que aún son de Internet 2G? Esta actualización pretende brindar Internet 4G.

Eso es un trabajo que se hace constantemente. En realidad, tenemos muy pocos lugares de solo 2G. Es una tecnología que ya está de salida, aunque hay muchos usuarios que aún la utilizan. Normalmente las tecnologías que instalamos son 4G o 5G con legado de 3G y 2G.

Nosotros hicimos planes de modernización mucho antes que los demás operadores. También invitamos al gobierno para que los programas de canon por cobertura y algunos otros impuestos sean también destinados a la modernización [de infraestructura]. A veces se habilita cobertura nueva con última tecnología en lugares remotos, donde hay menos población. Los lugares que ya se habían cubierto antes tienen tecnología de 2G o 3G.

El CEO de Claro Perú dijo sobre la fibra óptica que a partir de la pandemia, se ha estado instalando cerca de un millón de nuevas casas pasadas (cantidad de hogares que se pueden alcanzar con Internet) | Foto: Claro / anusorn nakdee

Lideran el mercado de Internet móvil a nivel nacional y son segundos en el mercado de Internet fijo. Con el anuncio de la venta de Telefónica del Perú, ¿ven que hay espacio para captar una mayor cuota de mercado?

La cantidad de ‘market share’ es difícil de predecir, pero venimos invirtiendo durante 20 años. Este 2025 celebramos nuestro 20 aniversario. Del 2021 al 2024 representamos casi la mitad del total de la inversión de la industria. En el 2024, las inversiones disminuyeron un poco en general, pero se sigue invirtiendo fuerte.

¿Por qué invertimos tanto? Estamos invirtiendo para los próximos 20 años. En esta industria no puedes dejar de invertir, porque, además de las coberturas, sí hubo algunas evoluciones tecnológicas. Ahora hay un cambio de paradigma en la industria donde los operadores de telecomunicaciones no solo conectamos casas, personas y negocios, también damos servicios y estamos impulsando fuertemente los temas de transformación digital.

¿Cómo van los avances en la tecnología 5G en el mercado residencial? ¿Esperan que haya un mayor impulso en el segundo semestre?

Desde hace años lo tenemos listo. Es muy importante para el 5G que haya fibra en todas las antenas y nodos. Todavía falta el espectro. Si se da la licitación (para la asignación de espectro), empezaremos a potenciar ese servicio muy pronto.

Por lo menos hasta ahora se han cumplido las etapas del calendario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El servicio ya se da, pero con más espectro, habrá mucha más velocidad y capacidad.

¿Se potenciará primero la costa?

Ya estamos en la costa. Hay que potenciarla, porque es donde está la mayor parte de la población y, por lo tanto, la mayor parte del tráfico. Si esto crece y genera flujos, se puede acelerar hacia el resto del país.

El 5G no solamente te da una mejor experiencia para los celulares, sino que te permite habilitar muchos temas de transformación digital y, sobre todo, de Internet de las Cosas. Participamos en la operación del Puerto de Chancay con la parte de red, comunicación y automatización de la operación. Es más, ya tenemos un segundo contrato que está en proceso de instalación en una de las mineras más importantes del país, también para hacer automatización al estilo del puerto, con redes dedicadas de 5G. Además, hay muchas otras industrias: agroindustria, manufactura, salud. Hay varias cosas que se pueden hacer ahí.

¿Han dialogado con Lima Airport Partners para implementar Internet en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez?

Sí, ya está operando.

Humberto Chávez, ceo de Claro Perú, asegura que es muy importante para el 5G que haya fibra en todas las antenas y nodos. | Foto: César Bueno

En paquetes de Internet fijo, ¿cómo ven las preferencias de los peruanos? En los dos últimos años, Perú pasó de los últimos lugares en velocidad promedio en Latinoamérica a ser el primero.

Las velocidades han crecido enormemente en todo el país. El problema ya no es un tema de velocidades. La capacidad para vender mucha más velocidad existe desde hace varios años. [Ahora el tema] tiene que ver con la capacidad adquisitiva y la competencia.

¿Qué opina sobre la presencia de nuevos jugadores en el mercado de fibra óptica residencial?

Lo que sucedió mucho en el mercado residencial, donde hay menos barreras de entrada, es que hubo tantos competidores que los precios se han ido muy abajo. Demasiado abajo diría yo, pero sobre todo de cara al usuario.

Hay riesgo en la capacidad de sostener el negocio a mediano y largo plazo, porque los ingresos promedio por cliente son muy bajos y la inversión que se requiere es alta. Si no existen esos flujos, ocurre que hay empresas de telecomunicaciones que tienen que cerrar sus operaciones. Es un problema que no hay que descuidar.

¿Cómo ven el consumo este 2025 y el año que viene?

Esperamos que al país le vaya muy bien. Estamos aportando nuestro grano de arena para que las telecomunicaciones sean un vehículo para mejorar la productividad y con eso mejorar la vida de los peruanos. Si el país va mejor, la demanda puede mejorar un poco.

En lo particular, venimos creciendo en participación de mercado y hasta la fecha todavía tenemos buena rentabilidad, lo que nos permite seguir invirtiendo. Tenemos una filosofía de reinvertir el dinero para mantenernos durante mucho tiempo. Llegamos a invertir en algunos años el 50% del total de la industria, cuando la industria no tiene [solo] cuatro jugadores, sino muchos más.

La infraestructura hace fuerte al país y lo que se requiere son competidores fuertes, no necesariamente una competencia fuerte. Cuando tienes muchos operadores chicos sin escalas suficiente, se mueren pronto. Eso hace que el mercado se desestabilice. No es bueno que un operador salga del mercado.

¿Cómo se encuentran en conexiones fijas?

Ya tenemos un millón de hogares conectados a nivel residencial con servicios de Internet. En servicios, porque los hogares a veces tienen dos o tres servicios (telefonía, Internet y televisión), son como casi 2 millones.

¿Esperan superar este año las 13 millones de líneas móviles?

Ojalá que sí. Seguimos creciendo y empujando fuerte. Los clientes están reconociendo no solo la cobertura, sino la calidad, la atención y el precio competitivo.

¿Cómo les va con Claro TV?

A pesar de que la industria de televisión paga viene en caída, nosotros estamos creciendo. Lo que hicimos fue integrar en una sola caja los servicios de televisión tradicional con los servicios de ‘streaming’. Ha sido muy bueno. A la gente le ha gustado mucho.

Humberto Chávez, ceo de Claro Perú dijo que en los dos últimos años, Perú pasó de los últimos lugares en velocidad promedio en Latinoamérica a ser el primero. | Foto: Freepik

En el 2024 sus ingresos aumentaron 5,6% frente al 2023. ¿Para este año esperan mantener ese nivel de crecimiento de ingresos?

Estamos apostando a que sea igual [que en el 2024], pero los ingresos promedio por cliente vienen cayendo muy fuerte por efecto de la competencia. Vemos dificultades, pero esperamos lograrlo.

Además, según el reporte, uno de los impulsos fueron los celulares, con servicios de telefonía móvil y equipos. ¿Cómo ven la demanda de celulares en este trimestre? ¿Cómo va la demanda de dispositivos de gama alta?

En realidad, la venta de dispositivos, del aparato mismo sin el servicio, ha disminuido en términos generales. Antes se subsidiaba mucho, los ingresos del servicio eran más altos y permitían que los precios de los aparatos se pudieran subsidiar. Ahora ya no se puede, es muy difícil.

Se tiene que vender el equipo con algo de margen, porque se tiene que mantener la rentabilidad en ambos negocios. La venta cae. Ahora tienes que cobrar un precio más alto y además los dispositivos por sí mismos están creciendo en precio. Cada vez un equipo de alta gama es mucho más caro que antes.

Es un insumo indispensable para poder mantener el servicio, que es a lo que nos dedicamos principalmente. Somos el operador que más dispositivos vende en el país.

¿La situación arancelaria en Estados Unidos puede afectar este precio? Esto debido a que la cadena de producción suele utilizar insumos de distintos países.

Creo que le va a afectar a todo el mundo en general. Los costos se van a elevar y al final el que termina pagando es el usuario. Si no hay rentabilidad, difícilmente podemos seguir invirtiendo para distribuirlos [los celulares]. Las fábricas tendrán que ser más eficientes para que sus costos bajen, porque los aranceles les van a generar un costo que no estaba previsto.

En agosto del 2024 comentó en Dia1 en el segmento ciberseguridad crecían el doble de lo que creía el mercado. ¿Cómo terminaron el año y cómo les va en el primer trimestre en esta línea de negocio?

Mencioné que estamos invirtiendo para los próximos 20 años y eso es parte de lo que hacemos: los ‘data centers’ y los centros de ciberseguridad instalados ya están dando frutos. Los servicios en la nube crecieron más de 80% en el último año y los de ciberseguridad, más de 70%.

Tenemos un doble rol en el mundo, en la transformación digital. Tenemos que transformar nuestra propia operación, pero además somos proveedores para la transformación de otras empresas. Ahí estamos creciendo mucho y sabemos que vamos a seguir creciendo más porque la conectividad, la transformación digital en servicios de nube, la ciberseguridad, las soluciones de integración, y el software, son sinergias naturales. El cliente en las empresas prefiere tener un solo proveedor que le responda por todo.

Humberto Chávez, ceo de Claro Perú, asegura que la infraestructura hace fuerte al país y lo que se requiere son competidores fuertes, no necesariamente una competencia fuerte. / Karen Guardia

También mencionó en agosto pasado que estos servicios estaban enfocados en la mediana y gran empresa. ¿Ahora también lo disponen para las pequeñas empresas?

Ya tenemos este servicio para las pequeñas empresas. Ahora tenemos un programa con el Ministerio de la Producción (Produce). Teníamos los servicios y ahora Produce los tomó como un modelo para impulsar la digitalización y la formalización de muchas microempresas, donde vendemos servicios de Internet base. Dentro de esos servicios viene incluido, por ejemplo, la factura electrónica, el ‘backup’ de su información en la nube, los antivirus, la capacidad de tener un dominio propio como negocio, el Office 365 y la posibilidad de crear páginas web. Eso ha estado empezando a crecer mucho, pero es nuevo. Formalizarse a veces es complicado.

¿Las inversiones para este año también son de US$360 millones, como el año pasado?

Rebasan los US$300 millones este año. Eso también puede ser variable en función de las oportunidades. Estamos a la expectativa de que haya más espectro para el 5G y así poder implementarlo y crecer en los servicios residenciales. En los servicios de grandes empresas, las inversiones base ya están hechas, pero cuando hay proyectos muy específicos también hay que reinvertir para conectar poblaciones muy lejanas de campamentos mineros, por ejemplo. Ahí hay que hacer más inversiones.