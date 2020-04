El coronavirus ha llegado para poner verdaderos desafíos al país y, por supuesto, también a las empresas de actividades esenciales como consumo masivo. Pasadas las primeras cuatro semanas de aislamiento social obligatorio, Claudio Rodríguez, director ejecutivo del grupo Gloria, analiza –en diálogo con Día1– los efectos del coronavirus en la demanda nacional, el replanteamiento para abastecer a los mercados con productos de primera necesidad pese a las restricciones y la relevancia de la cadena de pagos. También detalla cómo la empresa avizora su futuro próximo en este contexto.

- ¿Cuál es su visión respecto a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus?

La propagación del COVID-19 es una situación sin precedentes, pero en Gloria la vemos como una circunstancia en la que ponemos a prueba nuestra capacidad para contribuir con la estabilidad del país. Y lo hacemos desde lo económico, contribuyendo con la continuidad operacional; y desde lo social, con la relación que tenemos con nuestros trabajadores y la comunidad.

- ¿Qué medidas han tomado como organización, tanto a nivel laboral con sus trabajadores como en lo que se refiere a la operación?

Estamos garantizando la estabilidad laboral a nuestro personal, así como su bienestar integral. Esta coyuntura nos obliga a ser aun más estrictos en las medidas sanitarias para evitar contagios y asegurar la salud de nuestros trabajadores y de sus familias, por lo que aplicamos fuertes medidas de prevención e higiene en todas las plantas de producción.

- ¿Cuál es la situación a nivel de producción?

Hemos realizado un reordenamiento de los turnos y de la carga de trabajo en la compañía. Nos estamos focalizando en las labores esenciales que hay en la planta, mientras que otros trabajadores, cuya labor pueda realizarse a través del teletrabajo, lo hacen desde sus hogares. También hemos pedido que el personal de riesgo vaya a casa, sea por edad o por antecedentes de salud.

Al ser una actividad esencial, la producción de Gloria continúa pero con algunos cambios. Actualmente, el 90% de los trabajadores labora en la planta en dos turnos.

- ¿Se ha reducido entonces la cantidad de trabajadores en planta?

En suma, cerca del 90% de nuestros colaboradores de planta están trabajando en dos turnos.

- ¿Esta pandemia impactará en los resultados de la compañía?

Aunque es pronto para saber el resultado que traerá esta situación, podemos prever que, al igual que muchas otras compañías, se tendrá un ajuste en los estimados de crecimiento para este año. El impacto en nuestro país aún es complejo, dado que también estará determinado por la capacidad de articulación que tenga tanto el Gobierno como la industria de alimentos.

- En base a lo visto hasta el momento, ¿se puede determinar cuál será el efecto para los meses de marzo y abril?

Aún estamos evaluando los resultados de este primer período. Hasta el momento, en nuestro país el consumo de alimentos no ha disminuido como para prever una afectación en el primer trimestre, incluso con la aplicación de ciertas restricciones en el suministro. Los mercados, en la medida de lo posible, estarán abiertos al público.

- ¿El impacto que se prevé que causará el coronavirus en la economía nacional obliga a que revisen sus planes de lanzamientos o inversiones para este año?

Gloria, como muchas otras empresas, está revisando y haciendo ajustes no solo a las inversiones, sino a los lanzamientos para este año. Confiamos en que nuestro país, con la fortaleza macroeconómica que hoy tiene, pueda hacer llevadera esta contingencia, mientras nos preparamos para la transformación global que se nos avecina, no solo del mercado, sino en la salud y el estilo de vida.

De acuerdo a la compañía, además de la leche, otros de los productos del portafolio que han tenido mayor demanda en estos días de cuarentena obligatoria son conservas de atún y azúcar a granel y en bolsa. (Foto: Alessandro Currarino)

- ¿Cómo se ha comportado la demanda, tanto en el mercado peruano como en los otros países donde tienen presencia?

Durante el mes de marzo (y estimamos que continúe así ahora en abril) la demanda de alimentos no se ha paralizado, pero sí se ha transformado; y es por esto que estamos concentrados en asegurar el abastecimiento a los mercados.

. Tienen un amplio portafolio, además de la leche, ¿qué otras categorías han sido las más demandadas?

La leche se sigue consumiendo como alimento primordial, se trata del producto más demandado por nuestros consumidores. Después del consumo de leche, encontramos estabilidad en la demanda de otras categorías como atún y otras conservas de pescado, seguido por el azúcar a granel y en bolsa. En este contexto, las personas están buscando alimentos no perecederos con empaques inocuos y durables que puedan almacenar por varios días.

- ¿Cómo garantizan el abastecimiento de todos sus productos en los puntos de venta durante la emergencia nacional?

Gloria forma parte de la alimentación básica de las familias peruanas, por lo tanto, tenemos que trabajar para mantener nuestros volúmenes de producción para suministrar a todos los puntos. No obstante, eso no quiere decir que no hayamos tenido que hacer cambios en nuestra planificación.

Para garantizar el abastecimiento, el grupo ha tenido que hacer ajustes en cambiar los turnos de trabajo, agilizar los tiempos de entrega y aplicar mejora de procesos. Todo ello para cumplir con los tiempos que la normatividad de emergencia permite.

- ¿Qué tipo de cambios?

En la presente situación era de esperar que existiera una mayor demanda por los productos enlatados como la leche evaporada y el atún, lo que nos llevó a realizar ajustes para satisfacer dicha demanda que, en nuestro caso, fue un 1,6% más que el año pasado. Donde hemos tenido que hacer mayores esfuerzos ha sido en cambiar los turnos de trabajo, agilizar los tiempos de entrega y aplicar mejora de procesos. Todo ello con el fin de mantener abastecidos los mercados y cumplir con los tiempos que la normatividad de emergencia permite.

- Gloria ha mencionado que llega a 200 mil puntos de venta en el país en un escenario normal, ¿pueden atender a todos ahora en tiempos de cuarentena?

Estamos abocados a continuar los cambios que sean necesarios para que nuestra cadena de distribución no se vea afectada y podamos abastecer a todos nuestros puntos de venta habitual a nivel nacional.

- ¿Tuvieron dificultades para el abastecimiento de insumos?

No. La compañía acopia diariamente dos millones de litros de leche y la cadena de abastecimiento no se ha roto. La leche es un producto que se produce en el Perú y gracias al esfuerzo de miles de ganaderos es el arma fundamental para luchar contra el principal flagelo: la especulación y la consecuente alza de precios.

- ¿Cuáles son los riesgos que observa en la cadena de pagos?

En todas las situaciones complejas que afectan a las economías de los países siempre existe ese riesgo, es por ello que estamos atentos a las medidas del Gobierno para acelerar la recuperación de todos los sectores. Es indudable que algunos negocios vienen siendo seriamente afectados en sus ventas y, en tal sentido, en sus posibilidades de pago.

- ¿Qué hace Gloria para no romperla?

Tendremos que analizar caso por caso la manera de acompañar a nuestros distribuidores y clientes en estos momentos de crisis, para no constituirnos en un problema adicional para ellos.

- ¿Siguen realizando exportaciones a sus mercados destino o estos se abastecen a través de otras operaciones del grupo?

Tenemos la política de que el abastecimiento al mercado local es prioritario con la producción de nuestras plantas de Arequipa, Huachipa, Cajamarca y Trujillo. Posteriormente evaluaremos, si las condiciones lo permiten, abastecer nuevamente al exterior desde el Perú.

- En el caso de los países donde tienen plantas de producción, ¿estas han sido paralizadas?

En cuanto a los países donde tenemos unidades productivas, cada una de ellas está atendiendo principalmente a sus mercados locales, adaptándose a la situación sanitaria y las medidas aplicadas por sus autoridades. Si bien Puerto Rico, Uruguay, Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia iniciaron sus medidas más tarde que el Perú, al final en todos los mercados hemos tenido que adecuarnos a las condiciones que nos permitan garantizar la continuidad operacional.

- ¿Qué acciones toman para que el impacto de la crisis sea menor para la compañía y en poscuarentena se regularice la operación?

El grupo está preparado para enfrentar situaciones complejas. Hemos adaptado nuestras operaciones a las condiciones que la emergencia ha marcado. Somos conscientes de que la manera cómo afrontemos este período de aislamiento social determinará las posibilidades de hacer definiciones para sortear las medidas que en poscuarentena el Gobierno determine en favor de la seguridad y salud de los peruanos.

- ¿Qué desafíos tiene la economía a nivel global y, en particular, en el Perú para salir adelante luego de la pandemia?

La economía global, sin duda, se verá afectada, pero el reto está en que cada país pueda generar medidas creativas, hechas a sus posibilidades. Esto evitará que se reaccione generando un pánico que congele o paralice algunos segmentos del mercado.

- La familia Rodríguez Rodríguez, a lo largo de su historia al frente de Gloria, ha pasado por distintas crisis económicas y sociales por diversas causas, ¿podemos decir que esta pandemia es una de las más difíciles que han visto en el Perú?

La llegada del COVID-19 representa una calamidad pública, es una situación que, a hoy, no tenemos con qué compararla. Pero sí tenemos claro que este virus ha transformado la manera cómo concebimos nuestros espacios más íntimos, nuestro quehacer empresarial y la dinámica de la vida misma. Para nosotros como empresa familiar, y así se lo hemos transmitido a nuestros colaboradores, esta es una oportunidad para fortalecer nuestra trascendencia y contribución al país.