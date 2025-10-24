Aviva, la clínica de Intercorp: “Buscamos ser la clínica preferida para la clase media emergente”, ¿cuál es el plan?

¿Cuáles son las expectativas de Aviva con la inauguración de su segunda clínica, esta vez, en el Cercado de Lima?

Como la segunda clínica que estamos abriendo, de algunas más que vamos a implementar en el corto y mediano plazo, nuestras expectativas son bastante altas. Llegamos a una zona muy importante de la ciudad dónde hay una población con una altísima necesidad de servicios de salud y donde no existen muchas alternativas, sobre todo, con las características que tenemos nosotros. Nuestra expectativa es ganar la confianza y el respaldo de la población en Lima centro.

-¿Cuántos pacientes esperan atender este año?

Este año es nuestro primer año de apertura. Lo que buscamos es tener un volumen de 15 mil a 20 mil atenciones, que es un número tal vez no muy elevado, pero tenemos ganarnos la confianza de la población para, el próximo año, duplicar eso.

-¿Cómo les está yendo en la clínica de Los Olivos?

La primera sede que abrimos en el año 2019. Yo te diría que este año vamos a cerrar muy bien. Calculamos que vamos a estar creciendo entre 25 y 30%, lo cual es realmente enorme, ya que estamos llegando a niveles de maduración importantes. La ocupación está por encima del 70%, con todos los servicios: de emergencia, consulta y hospitalización, lo cual demuestra que nuestro formato es muy apreciado y que realmente está calando en la población como una clínica confiable con médicos muy capacitados y una oferta accesible.

-¿La tercera clínica que piensan abrir se encuentra en el sur de Lima?

Así es. Estamos, más o menos, al 30% de avance de la clínica que estamos construyendo en San Juan de Miraflores, casi a los inicios de la Av. Pedro Miotta, en una ubicación privilegiada y estratégica para la llegada fácil de los pacientes, los autos y las ambulancias. Es un establecimiento que va a marcar la diferencia en la zona sur de Lima porque viene con todas las características que nosotros ponemos en cada una de nuestras clínicas, qué son esa suerte de manejo de diseño adaptado a las necesidades de los pacientes.

-Es un diseño muy especial.

Son diseños que tú percibes que hay un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la infraestructura, lo cual les da un estándar distinto. Creemos que la población de las zonas periféricas, el segmento medio emergente, no se merece menos que la población de las zonas más residenciales. Nuestra clínica trae justamente eso: modernidad de primer nivel, obviamente, acompañado de calidad médica y una oferta más accesible.

-¿Cuándo entrará en funcionamiento la clínica de San Juan de Miraflores?

Calculamos que la clínica va a entrar en un período de marcha blanca hacia el segundo semestre del próximo año. Las aperturas en las clínicas son un poco más lentas porque tenemos que poner a prueba todos los servicios, pero apuntamos a que en el segundo semestre del 2026 vamos a empezar con la apertura gradual.

-¿A cuántos pacientes atenderán?

Nuestras clínicas tienen un formato muy similar. Tenemos un formato preestablecido de tamaño de clínica. A nivel de emergencia todas tienen entre 15 y 20 boxes. La de San Juan de Miraflores va a tener 18 boxes, la atención ambulatoria bordeará los 30 consultorios, y estamos hablando de 70 camas hospitalarias con siete camas UCI y tres salas de operaciones. Esto con todos los acompañamientos que se necesitan: farmacia, laboratorio, banco de sangre, banco de imágenes. Son clínicas completas desde el primer día con un formato similar.

-¿Todas las clínicas atienden la misma cantidad de pacientes?

Eso nos lleva que todas nuestras clínicas atiendan la misma capacidad de pacientes en la zona geográficas en las que nos posicionamos. Calculamos que vamos a tener 200 mil pacientes por atención ambulatoria anual, entre 35 mil y 40 mil emergencias anuales y por encima de los 5 mil pacientes hospitalizados con una capacidad de 5 mil cirugías al año. Esos son los formatos que nosotros manejamos. Son bastante estandarizados y nos permiten agilidad, velocidad y administrar mejor nuestros costos.

-¿Cuál ha sido el criterio para ubicar las clínicas? ¿Se trata de zonas donde hay poca competencia?

Ese es justamente lo que hemos identificado. Estamos entrando en zonas poco competidas, pero antes que eso nos fijamos es en la necesidad del servicio de salud en el corto, mediano y largo plazo, porque nuestras clínicas se ubican en zonas con un crecimiento demográfico importante, donde hay índices de natalidad ligeramente mayores y donde las familias y la población van a seguir creciendo (…) Creo que nuestro trabajo es ofrecer un servicio de salud diferente, de calidad, accesible, con altísimos estándares para una población que vemos que no tiene muchas opciones.

-¿Por accesible se refiere a una tarifa más baja?

Son dos componentes. Uno es el que mencionas: ser competitivos a nivel de condiciones tarifarias y precio. Pero también nos fijamos en la accesibilidad geográfica. Nuestras clínicas son medianas, no son clínicas de dimensiones muy grandes, lo que nos permite construir más de un establecimiento.

PLAN DE CRECIMIENTO

-¿Qué esperan a mediano plazo con estas tres clínicas y el medi-centro de San Martín de Porres?

Lo que buscamos en el mediano plazo es seguir impulsando nuestro plan de expansión. No descartamos opciones en las zonas periféricas dónde queremos estar. Lo que buscamos es seguir creciendo y seguir avanzando en nuestro plan de expansión. Yo te diría qué lanzamiento de la clínica en Lima Centro y la construcción de la clínica en Lima Sur son pasos adicionales, pero vienen cosas hacia delante. Creemos en nuestro plan ambicioso de seguir creciendo y buscamos ser la clínica preferida para la clase media y la clase media emergente.

-¿Y en el largo plazo?

Lo que nosotros buscamos convertirse en la principal red de salud privada en Lima en el segmento en el que estamos trabajando, que es la clase media. Nosotros queremos posicionarnos allí en los próximos tres años y luego de eso consolidarnos en Lima para aplicar el modelo fuera de la capital.

-¿Cuándo piensan aventurarse fuera de Lima?

Nuestro principal esfuerzo hoy es consolidarnos en Lima. No descartamos salir de Lima, pero hoy no está en el mapa. Aviva es una marca nueva y poco conocida, muy joven en salud, con solo seis años de edad. Lo que necesitamos hacer es salir a provincias cuando nos hayamos consolidado bien, sabiendo que el formato funciona. Necesitamos estar muy bien armados en Lima con un plan avanzado, de diseño comprobado. para pensar después en salir hacia afuera.

-¿Estas tres clínicas son modulares? ¿Se pueden ampliar en el futuro?

Siempre hay campo de expansión. Una de las cosas que tenemos muy claras es que las clínicas son sedes que deben tener su propia ampliación. Eso significa que, el día de mañana, tanto Los Olivos como Lima podrían tener su propia ampliación. La clínica que estamos construyendo en San Juan de Miraflores Podría tener una ampliación natural. Es más, nuestros terrenos nos lo permiten. En un futuro nos encantaría anunciar una clínica en Lima Este y en otros lugares, pero, luego de eso, lo que vamos a ver es cómo hacerlas crecer. Fuera de eso una de las cosas que estamos mirando es el formato ambulatorio.

-¿Con más medi-centros?

Hoy tenemos dos clínicas y un centro ambulatorio que es nuestro medi-centro. Lo que vamos a buscar es seguir replicando ese formato. Ese plan está todavía en revisión. Estamos explorando cómo nos funciona y cuál es el modelo para poder, a partir de esto, apalancar un formato de centros de primer nivel de atención en este formato de medi-centro Aviva.

-¿Qué capacidad tendrían estos medi-centros?

Los centros ambulatorios que tenemos no tienen emergencia ni hospitalización, pero su capacidad es de 20 a 25 consultorios. El de San Martín de Porres tiene 25 consultorios con todos los servicios de apoyo: farmacia, laboratorio, diagnóstico de imágenes, medicina física y odontología. Nosotros ofrecemos todas las especialidades. Nuestro centro ambulatorio debería resolver todas tus necesidades.

-¿Cuánto han invertido hasta la fecha en todas las sedes?

En salud se suele hablar de millones de dólares, pero no hablamos de cómo eso se transmite al paciente. Por eso, más que decir todo lo que estamos invirtiendo, es importante decir los beneficios que obtienen los pacientes. Lo que a mí me gusta referir es que cada clínica Aviva tiene una capacidad seria y firme para atender un máximo de 200 mil pacientes de consulta ambulatoria al año, 40 mil emergencias, más de 5 mil cirugías y cerca de 7.500 a 8 mil pacientes hospitalizados al año. Podemos atenderlos con todas las necesidades de farmacia, imágenes, laboratorios, patología clínica, medicina física y rehabilitación. Todos los servicios complementarios que uno requiere están a disposición con tecnología de punta.

"En tecnología, no solo tenemos equipamiento. Una cosa de la que puedo hablar y que nos llenan de orgullo es que somos una de las pocas instituciones que tiene todos sus sistemas con una plataforma digital", apunta Pedro Chávez-Cabello, CEO de Aviva.

-¿Qué tipo de tecnología?

Por ejemplo, nuestro resonador magnético viene con Inteligencia Artificial (IA), lo cual ayuda a tener imágenes más precisas. Pero no se trata solo de equipamiento. Una cosa que nos llena de orgullo es que somos una de las pocas instituciones que tiene todos sus sistemas en una plataforma digital. La historia electrónica que tenemos funciona en todas nuestras clínicas y en todos nuestros centros médicos. Cada clínica nace desde cero, con un formato digital, y eso nos permite tener la historia clínica en línea y que nuestros médicos manejen en el momento la información del paciente para poder darle la mejor atención médica que se merece.

-Finalmente, ¿qué dicen los pacientes sobre la atención de Aviva?

Nosotros tenemos niveles de NPS (satisfacción del cliente) bastante buenos. Nuestro promedio está por encima del 65%, y en algunos casos en 80%. Buscamos seguir subiendo y teniendo niveles de satisfacción muy altos. Creo que el servicio que Aviva ofrece es bien reconocido y tenemos altísimos niveles de retención de los pacientes qué vienen por primera vez, por segunda y por tercera.