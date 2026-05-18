Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza el club Atletico River Plate, BID y CAF (Foto: Club Atlético River Plate)
Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza el club Atletico River Plate, BID y CAF (Foto: Club Atlético River Plate)
Por Juan Andrés Matute Quiroga

Lo ocurrido con Club Atlético River Plate no es una historia deportiva. Es una señal estratégica. Un club sin fines de lucro ha logrado acceder a financiamiento de largo plazo por US$100 millones de organismos multilaterales como BID Invest y CAF, utilizando estructuras propias del mercado de capitales global.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.