La oferta de delivery ha crecido mucho durante la pandemia y las propuestas gastronómicas hoy tienen que seguirle el paso. Foodology, el grupo colombiano que opera cocinas ocultas y desarrolla restaurantes virtuales, anuncia su expansión al mercado peruano, con la apertura de seis cocinas ocultas en Lima durante el primer trimestre de este año.

Si bien el lanzamiento oficial de la compañía en el país será desde el primer día de marzo, la empresa lleva operando desde diciembre, comenta Juan Guillermo Azuero, cofundador de la foodtech. En cuanto a las marcas que han traído al país están Brunch and Munch- Desayunos, Avocalia- Ensaladas, The Crunch- Pizza, Mex & Co- mexicana. Y adquirieron en el Perú dos marcas locales: Yopo y Burger Box.

“La oportunidad que vimos en Lima es que el número de restaurantes que hay para el delivery en comparación al total de la población todavía es muy bajo cuando se compara contra otras ciudades de Latinoamérica. Esto nos llevó a pensar que hay una oportunidad enorme de crear conceptos innovadores en categorías con poca competencia”, explica Azuero. Además, agrega que vieron una clara oportunidad de mejorar la experiencia de delivery del usuario final en cuanto a tiempos de entrega, calidad de empaques y relación de precio-calidad.

Daniela Izquierdo y Juan Azuero, cofundadores de Foodology en el 2019, detallan los planes de la operadora de cocinas ocultas y restaurantes virtuales en el Perú.

Dado que la implementación de cocinas ocultas o ‘dark kitchen’ es menos costoso que montar un restaurante en una ubicación física. la empresa colombiana ha logrado tener cerca de 50 cocinas en los mercados donde se encuentra actualmente: Colombia, México, Brasil y Perú, desde su nacimiento, en el 2019. Asimismo, anuncian que invertirán US$2 millones en los próximos seis meses para posicionar sus marcas en la capital peruana y abrir nuevas cocinas a medida que las que hayan abierto empiecen a dar una rentabilidad positiva, sostiene Daniela Izquierdo, CEO de Foodology.

Aparte de las marcas mencionadas que operará Foodology en el Perú, los ejecutivos de la startup colombiana comentan que lanzarán entre tres y cuatro nuevos conceptos de comida este año.

En esta primera etapa, se concentrarán en su expansión en Lima y en temporada tener cobertura también en zona de playas.

Inversión y objetivos

El año pasado, la foodtech logró levantar US$15 millones en una ronda de inversión en serie A liderada por las firmas de capital de riesgo Andreessen Horowitz (A16Z) y Base Partners, con lo que suma ya US$20 millones de levantamiento de capital. Una gran parte de esta inversión se enfocará en mercadeo para que los peruanos se animen a probar sus conceptos y su experiencia de delivery. “El resto del dinero ira a fortalecer nuestra presencia en Brasil y México”, agrega Azuero.

A nivel de las expectativas depositadas en el mercado peruano, Foodology confía en conquistar a los usuarios con su propuesta diferenciada en rango de precios y conceptos gastronómicos apuntando a cubrir la mayor parte de Lima en la primera mitad de este año. “Esperamos estar haciendo 40.000 y 50.000 pedidos mensuales para mediados de año”, proyectan los ejecutivos. A nivel de toda su operación en la región latinoamericana, desde el 2019, ya acumula 1,3 millones de pedidos entre Colombia, México y Perú.

Foodology ha iniciado la operación en el Perú con seis cocinas ocultas.

¿Comprarán más marcas de restaurantes virtuales? Aunque en este momento no hay nada cerrado, la startup indica que siempre están analizando oportunidades de agregar nuevas marcas al portafolio.

