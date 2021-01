Faltan pocos días para que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (Coes) dé a conocer su propuesta de modificación normativa del sistema eléctrico, en acatamiento de un histórico fallo de la Corte Suprema (en favor de Luz del Sur) que ordena reformular la regulación del sector.

Y mientras la expectativa crece, la polémica también.

Información desclasificada por el Coes devela lo que serian presiones ejercidas por Luz del Sur para obligarlo a adoptar su postura legal en la propuesta técnica que prepara, so pena de incurrir en “responsabilidades penales, civiles y administrativas”,

En sendas cartas enviadas a los directores del Coes (5 y 12 de enero) Luz del Sur advierte que estos están obligados a precisar que el take or pay y ship or pay son costos variables (y no fijos), y que ambos deben ser incluidos en la información que deben presentar las termoeléctricas en adelante.

Añade que omitir esta precisión configurará delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (la Corte Suprema), tipificado en el artículo 368 del Código Penal, y sancionado con “una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

En respuesta a estas advertencias, el Coes, apunta que no corresponde a Luz del Sur determinar la legalidad de la actuación de sus directores ni adelantar la forma en que la autoridad administrativa o el Poder Judicial se pronunciarán.

Y remarca que es consciente de sus responsabilidades en el desempeño de sus funciones, las cuales seguirá cumpliendo con imparcialidad, independencia y total autonomía, respetando la normatividad vigente.

“En consecuencia, la advertencia mencionada en las referidas cartas deviene en innecesaria, impertinente y fuera de lugar y puede ser considerada como una amenaza, práctica inaceptable en el entorno empresarial de nuestro país”, señala la entidad en una misiva dirigida a Mile Cacic, director general ejecutivo de Luz del Sur.

Preguntado sobre el particular, la empresa señaló que le parece curioso lo que dice el COES porque” ya hay una sentencia de la Corte Suprema, no es opinión de Luz del Sur”.

Carta del Coes a Luz del Sur, en la que denuncian interferencia y presiones. Está suscrita por César Butrón, presidente del Coes, y por los miembros del Directorio: Jesús Tamayo, Alberto Pérez, Mariana Cazorla y César Tengan.

TRANSPARENCIA INFORMATIVA

César Butrón aclaró a Día1 que las misivas cursadas con Luz del Sur fueron publicadas a solicitud del Subcomité de Usuarios Libres del Coes y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por motivos de transparencia (oficios del 15 de enero de 2021).

El portal web de Coes también ha puesto a disposición del público las cartas que ha intercambiado con otros actores eléctricos, como Termochilca, Celepsa, Statkraft y Fénix Power, quienes también solicitan la inclusión del take or pay y ship or pay como costos variables, pero en un tono más conciliador que el de Luz del Sur.

El Coes tiene hasta el 4 de febrero de 2021 para presentar su propuesta técnica regulatoria al Osinergmin.

Toda la información puede ser consultada en el siguiente link, en el ícono “Conoce más”: https://www.coes.org.pe/portal/

