icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza Cofide y su Perú Business Fest . Foto: Difusión.
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza Cofide y su Perú Business Fest . Foto: Difusión.
Por Ximena Vega Amat y León

Suelo ser ‘speaker’ en congresos y foros. Tengo que reconocer que me encanta. La energía de la gente en el auditorio es incomparable. Además, como mis temas son sobre estrategia, marketing, negocios, tendencias y tecnología, crear el contenido desde cero es un reto apasionante para el lado más creativo de mi cerebro. Después de tantos años parada al frente en auditorios de todo calibre, tenía mi propia escala de valor. Los eventos internacionales, aquellos que mezclan varios ponentes de alto calibre desde diferentes continentes suelen ser los ‘gold standard’, tanto en contenido como en forma. La combinación de prestigio, temas, diversidad y experiencias, todas juntas en un mismo sitio es lo que hace realmente extraordinaria esta gama de eventos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?