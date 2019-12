Por Ana Reátegui

[Ana Reátegui es Directora de Educación Ejecutiva de ESAN]

Los resultados de la última prueba PISA presentan datos interesantes. Destaca la mejor ubicación de los alumnos peruanos en matemáticas y ciencias. Esta buena noticia, que debe motivarnos a perseverar, a continuar por la senda, se ha visto un poco opacada por la brecha que se nota, en la propia prueba, entre los resultados de los alumnos de la educación pública y privada.

De otro lado, también se ha conocido la baja ejecución presupuestal en el sector educación. Esta situación debe mejorar con urgencia, precisamente para poder acortar las brechas entre nuestros alumnos. Esperamos que los problemas políticos de los últimos meses sean superados, y que los gestores de la educación tengan la calma y concentración para apuntalar la inversión, tanto en infraestructura, como en capital humano.

Podemos poner como ejemplo que, en un estudio realizado por ESAN en el 2015/2016, entre los directores de colegios nacionales de Arequipa, Moquegua y Tacna, el acceso a Internet era todavía un problema, no solo por la falta de cierta infraestructura, sino porque, teniendo el acceso, había poco uso por parte de dichos docentes, porque ellos mismos no lo dominaban. Este es un ejemplo de la imperiosa necesidad de invertir en infraestructura, pero debemos recordar a quienes la usarán, ya que corremos el riesgo de tener el auto, pero no al conductor, y la inversión, lamentablemente, se perderá.

CARGA ADMINISTRATIVA

Otro elemento que se identificó en el estudio señalado es la carga administrativa de los directores. Señalaron que cumplir con la reglamentación del Estado era estresante y los obligaba a dedicarle horas valiosas. En las tres regiones señaladas, más del 70% de los encuestados consideraron que este era uno de sus principales problemas. La modernización de la gestión es, por lo tanto, también un elemento clave.

Es verdad que los indicadores no son perfectos, y la prueba PISA tampoco lo es. Sin embargo, ayuda a focalizar mejor los objetivos y las políticas públicas en educación.

Los últimos resultados no nos ubican donde quisiéramos estar, pero es verdad que hemos avanzado. Evitemos descuidar el fortalecimiento de las habilidades blandas de nuestros estudiantes y maestros, tan necesarias para afrontar la vida. Aquí, la academia, el Gobierno, el empresariado, y la ciudadanía en general, podemos trabajar conjuntamente en la recuperación de nuestro sistema educativo.