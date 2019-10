El sector eléctrico aguarda con expectativa la primera propuesta de la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad (CRSE), que se dará a conocer en los próximos días.

Nos referimos a la iniciativa que busca solucionar el conflicto generado por el uso de la ‘declaración de precios del gas natural’ para generación eléctrica, mecanismo que los grandes generadores térmicos consideran necesario mantener, pero que sus competidores hidroeléctricos, eólicos, solares (y pequeños térmicos) urgen sincerar.

"A mediados de noviembre estará lista esta propuesta, para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tome una decisión mediante decreto supremo", explica Daniel Schmerler, presidente del Osinergmin.





PROS Y CONTRAS

Como se recuerda, la CRSE fue el recurso que el Gobierno encontró para bajar el voltaje a la guerra que los dos bandos en conflicto venían protagonizando, tanto en los medios de prensa como el Congreso de la República, hasta junio pasado.

Sin embargo, su creación no ha satisfecho a todos.

Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría, opina que la labor de la CRSE no tendrá mayor impacto, porque en su composición se ha obviado al Coes y a las empresas eléctricas.

“Mi lectura es que la reforma no se detendrá, pero estará mal hecha, porque no es posible que deje de incluir al Coes, que es el organismo que más conoce del sector. En cambio, incluye al MEF, que no sabe del tema”, señala .

Las empresas eléctricas tampoco están muy seguras del resultado.

“Napoleón decía: Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”, evoca Mario Gonzales, representante de Luz del Sur, una de las empresas que alienta el sinceramiento del mecanismo de declaración de precios del gas.

Rosa María Flores-Aráoz, CEO de Kallpa, concede el beneficio de la duda. Aunque se opone a modificar dicho mecanismo, considera que el Minem hará un mejor trabajo porque tiene ahora un ministro (Reynaldo Liu) que “entiende perfectamente cómo funciona el sistema eléctrico”.

Las empresas eléctricas ventilaron sus diferencias en el Día de la Energía 2019. En la foto: Carlos Mario Caro (Isa-REP), Mario Gonzales (Luz del Sur), Rosa María Flores-Araoz (Kallpa) y César Butrón (Coes) (Foto: Kallpa). ines menacho

CONTROVERSIA ELÉCTRICA

En un acalorado debate en el Día de la Energía 2019, las dos partes en conflicto sentaron bien sus posiciones.

De acuerdo con Gonzales, las generadoras térmicas aprovechan que el marco legal les permite declarar sus costos de gas natural a voluntad, para fijar precios (del gas) cercanos a cero. De esta manera, mantienen deprimido el mercado ‘spot’ (donde las generadoras transan energía), para comprar barato y revender más caro a sus clientes.

“Los grandes perjudicados son las centrales de generación más eficientes y los usuarios residenciales, que pagan una tarifa mayor que las de las empresas mineras”, señala.

Fores-Aráoz asevera, por el contario, que todo cuanto ocurre es el resultado de la libre competencia desplegada por empresas, como Kallpa, “acostumbradas a trabajar en beneficio del usuario residencial”.

“¿Qué va a pasar cuando cambien las reglas de juego y el precio ‘spot’ suba? Si eso sucede, la tarifa del cliente regulado va a subir, porque el componente generación (que representa el 45% de la tarifa) también subirá. Dejemos, por favor, de mentir al Perú”, exclamó durante el evento.