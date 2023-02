Los mayores precios en algunas categorías y la menor venta ante el retorno a la presencialidad, sin duda, influyeron en esta contracción. Jean Vargas, retail manager de GFK Perú, recuerda también que el 2021 fue un año pico de ventas para el sector, en el que estas alcanzaron los S/8.094millones, por lo que la base comparativa es mayor . En el 2022, las ventas fueron S/7.249 millones.

Infografía: Dalia Eccona.

La crisis social y política que vive el país y que inició en diciembre del año pasado, impactó en este resultado. “Las primeras dos semanas de diciembre no fueron buenas para las ventas electro. Eran semanas de precampaña de Navidad, en las que hubo retroceso de venta”, explica a Día1.

Canales y categorías

En cuanto a los canales en los que más compra el consumidor, han habido algunos cambios a lo largo de los últimos años. De acuerdo al estudio de GFK Perú, los supermercados e hipermercados representan hoy el 28% de las ventas, pero se registra una caída de cinco puntos en su ‘market share’ frente al año anterior. Mientras que el canal especialista ha ganado cuatro puntos y ya concentra el 32% de las ventas. A su vez, las tiendas por departamento alcanzaron el 40% del total, al crecer un punto en su ‘share’.

En vista de que el sector cayó 10%, todos los canales retrocedieron en ventas, a excepción de las tiendas especialistas –como La Curacao, Carsa, Hiraoka y similares–, que crecieron 1%.

Las categorías que más ventas generaron para todo el sector fueron televisores, con un 28% de las ventas, y laptops, con un 15%. En el caso de los televisores, el consumidor ha optado por productos de mayores prestaciones. Al igual que en laptops; no obstante, el año pasado sus ventas se contrajeron en13%.

Los artículos que más han crecido en ventas durante el 2022 son los mini parlantes o speakers. (GFK Perú)

En tanto, el canal e-commerce se sigue fortaleciendo en el sector electro al subir un punto porcentual el año pasado. Como se recuerda, antes de la pandemia representaba el 13% de las ventas y hoy pesa el 33%.

Y para este 2023,¿que se espera? Vargas estima que habrá contracción en algunas categorías. Enero, en particular, no ha sido un mes importante para las ventas, debido a la coyuntura y a las restricciones logísticas por los bloqueos. “Esto ha hecho que no haya fluidez en la reposición de los inventarios y, además, hubo puntos de ventas que cerraron por temor. Hubo cierto desabastecimiento de algunos productos por la coyuntura que vive el país”, comenta.

Aunque Vargas considera que es un poco pronto para tener una proyección para el final del año, hasta el momento estima un retroceso mínimo del sector este año, a causa de los factores internos y externos.