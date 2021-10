Conforme a los criterios de Saber más

El sector aéreo ha atravesado su peor turbulencia por la pandemia y sentirá las secuelas por algunos años más. Es más, hasta el 2022 se estima que reportará pérdidas por US$201 mil millones en todo el globo, según proyectó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), durante la 77° IATA Annual General Meeting, realizada en Boston. Solo en Latinoamérica, el perjuicio será de US$5,6 mil millones hacia finales de este 2021.

Y si bien la industria en Latinoamérica muestra cada vez mayor movimiento de pasajeros, el panorama difiere mucho país por país. Según Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, los pasajeros de vuelos internos en el Perú –hasta julio–fueron un 56% menos que el número de viajeros que solía volar antes de la pandemia, mientras que en los vuelos internacionales, la caída es aún mayor: 68% por debajo de los números habituales.

Para la recuperación del sector, desde IATA refieren que será importante homogenizar los protocolos sanitarios entre países y reducir las tasas aeroportuarias.

De acuerdo a Cerdá, el Perú “suele estar un paso atrás frente a los países vecinos” en relación a los protocolos. Primero con los protectores faciales que se exigieron durante los vuelos y ahora con las pruebas COVID-19 admitidas para ingresar al país. “Estamos solicitando que se permita nuevamente la prueba antígeno para ingresar al Perú y no solo la PCR (molecular)”, comenta. Como se recuerda, según la última normativa Decreto Supremo N° 159-2021-PCM, solo se admite esta prueba (con un resultado negativo con fecha de resultado no más de 72 horas antes de abordar el vuelo) para entrar al Perú.

Asimismo, sugiere reducir costes aeroportuarios, que es un pedido que se está haciendo para toda la región. Para Cerdá, este es el momento de rebajar las tasas aeroportuarias para estimular que más gente viaje y no sea un obstáculo en el camino a la recuperación. “No es momento de incrementar ni de mantener las tasas como están ahora”, anota.

En el caso del Perú, actualmente, la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) es de US$28,6 para vuelos al exterior y US$11,5 para vuelos internos, y ya viene incluido en el costo del pasaje aéreo.

Según IATA, hubo un incremento de US$2,3 mil millones en cargos aeroportuarios y servicios de navegación aérea durante el 2020 en el mundo . “Poner un peso financiero en el bolsillo de tus consumidores, sólo porque puedes, es una estrategia comercial que sólo pueden soñar los monopolios. Lo mínimo que podríamos esperar es que la reducción de costos sean la prioridad de las agendas de cada aeropuerto y proveedor de servicio aéreo”, complementó Willie Walsh, director general de la IATA sobre el tema durante el evento.

Desde el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), indicaron que no hubo incrementos en todos los aeropuertos- solo en aquellos donde la regulación lo dictaba- y que la mayoría sí brindó apoyo a las aerolíneas. “Luego de que vimos un período de colaboración y unidad sin precedentes entre aeropuertos y aerolíneas para sobrevivir esta crisis y reconstruir la confianza del pasajero, es decepcionante escuchar este tipo de declaraciones por parte de la IATA”, dijeron desde el gremio.

Gremios de aerolíneas y aeropuertos a nivel internacional exhortan que el nuevo gobierno priorice las obras de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.

De otro lado, Cerdá también dijo a este Diario que el desarrollo de la infraestructura del aeropuerto del Perú es un tema que le preocupa mucho y que debe ser considerado una prioridad para el gobierno actual. La expectativa, comenta, es que Lima vuelva a ser un hub importante dentro de la región, agrega Luis De Oliveira, director general del Consejo de Internacional de Aeropuertos (ACI) y precisa que los países deben prepararse para la demanda que vendrá.

“Los países en desarrollo van a tener un repunte de la aviación más rápido que los desarrollados porque no cuentan con un transporte alternativo. En el Perú, si no llega el avión, no hay otras opciones rápidas de viaje. La otra opción son muchas horas de bus”, indica De Oliveira. Agrega que en el caso de nuestro país también será relevante pensar en el desarrollo y mejoras de los aeropuertos de las ciudades secundarias para reforzar la conectividad.

Asimismo, IATA exhorta a que se eliminen las cuarentenas en el caso de algunos países que aún las mantienen y se dé más libertad para viajar a aquellas personas que estén completamente vacunadas, a fin de no frenar la recuperación del turismo.

Ambos especialistas coindicen en que la recuperación de la región se estima para el 2024. Y la del Perú, por supuesto, va en esa línea.

