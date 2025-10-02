María Rosa Villalobos
María Rosa Villalobos

Escucha la noticia

00:0000:00
“Con la volatilidad macroeconómica, hay un apetito de los inversionistas por diversificarse”
Resumen de la noticia por IA
“Con la volatilidad macroeconómica, hay un apetito de los inversionistas por diversificarse”

“Con la volatilidad macroeconómica, hay un apetito de los inversionistas por diversificarse”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Comercio conversó con el ejecutivo en Londres, durante la gira de inversiones inPerú, realizada a inicio de setiembre.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC