“Con la volatilidad macroeconómica, hay un apetito de los inversionistas por diversificarse”

“Europa se está despertando”, explica Javier Vargas, Managing Director – Head de Banca de Inversion para Latinoamerica en Deutsche Bank (DB). Esto significa, indica, que podrían abrirse oportunidades de inversión en dicha plaza en un momento en el que Estados Unidos atraviesa una situación volátil y de incertidumbre. Conversamos con el ejecutivo del DB -entidad que en América Latina y la región Andina está enfocada en fusiones y adquisiciones, mercado de capital de deuda, financiamiento de adquisiciones, entre otros- durante el inPerú, ‘roadshow’ inversiones, en Londres.

-¿Cómo ha visto la evolución del mercado de capitales? Hablemos de Perú, Chile y Colombia.

Cuando piensas en el mercado de capitales tienes que distinguir el mercado de acciones del mercado de renta fija. Creo que en el mercado de acciones la tendencia es muy parecida en los tres países. Hay muy poca liquidez. Obviamente Chile siempre será un mercado más desarrollado porque tiene más inversionistas y es un mercado más grande, a pesar de ser el país más pequeño de los tres. Pero, con diferentes situaciones que han sucedido en los países -retiros (de fondos de pensiones, por ejemplo), tanto en Perú como en Chile después de la pandemia y una serie de otros factores-, en general hay un pobre desempeño de las acciones en los mercados. El mercado de acciones ha tendido a una disminución en su liquidez y rentabilidad para los inversionistas. Esto ha jugado en favor del mercado de renta fija. Creo que los mercados son bastante activos, cada uno en forma diferente y tienen una cierta profundidad para emisores de deuda. Los fondos de pensiones en todos los países siguen creciendo su base de activos, han venido creciendo en forma significativa. Entonces, están necesitados de opciones de inversión, pero creo más y más que (la tendencia va) hacia la renta fija.

-¿Cómo ha visto los flujos de capital desde mercados emergentes o hacia América Latina?

De nuevo, los inversionistas de portafolio que compran acciones y los que compran deuda son dos mercados diferentes. Hay bastante apetito por deuda, en general, en todos los países de la región. Eso ha sido demostrado a lo largo de este año y más recientemente, con mucha actividad de emisores de América Latina y no solo los soberanos. Las compañías donde el Estado es accionista han emitido montos significativos y el tamaño de las transacciones y la demanda ha sido alta.

-¿Puede mencionar una operación en Perú?

Recientemente, hicimos la transacción de Kallpa. Fue una transacción de US$700 millones. Fue impresionante porque tuvo el ‘spread’ más bajo de toda la historia de un corporativo sobre el soberano.

-¿De toda la historia?

De toda la historia. Es impresionante la reacción o la demanda, como decíamos antes. Ese apetito permitió que se comprimiera la tasa a la cual salieron los bonos.

-¿A qué se debe tanto apetito?

Creo que al ánimo de diversificación en general de los inversionistas. La situación macroeconómica sí ha generado que los inversionistas quieran diversificar sus portafolios.

-¿Por ser más cautos?

Por diversificarse, porque creo que hasta hace pocos años -hasta el año pasado quizá- había mucho énfasis en concentrarse en Estados Unidos, un mercado grande, de crecimiento y también con mucha profundidad. Con toda la volatilidad macro -las tarifas, cierta incertidumbre respecto a la independencia de las instituciones en Estados Unidos- hay definitivamente un apetito de los inversionistas por diversificarse. Los mercados emergentes son una alternativa interesante, y dentro de los mercados emergentes, obviamente los países como Perú, que tienen calificación de grado de inversión, son muy atractivos. Dentro de Perú, una compañía como Kallpa - el generador más grande del país, una compañía muy estable, bien manejada-, atrae este tipo de interés y por eso se pueden comprimir los ‘spreads’. Hemos anunciado una segunda transacción: Orazul. Es una refinanciación. Es un bono de US$380 millones.

“El mercado de acciones ha tendido a una disminución en su liquidez y rentabilidad para los inversionistas”, comenta Javier Vargas, Managing Director – Head de Banca de Inversion para Latinoamerica en Deutsche Bank



-Ha mencionado el grado de inversión que tiene el Perú. Una de las preocupaciones que existen localmente es nuestro nivel de deuda y nuestro déficit fiscal. ¿Cómo se ve el Perú en ese sentido? ¿Hay una preocupación por una potencial pérdida del grado de inversión?

Por ahora no. Más allá de que lo diga yo, puedes mirar cómo se transan los bonos del gobierno peruano. Si los comparas con los de otros países de Latinoamérica, incluyendo algunos con calificación parecida, ves que tienen niveles bastante atractivos desde el punto de vista del emisor. Es decir, los ‘spreads’ son bajos, lo cual te indica que no hay una preocupación significativa de parte de los inversionistas sobre la posibilidad de que se pierda el grado de inversión. Colombia, por ejemplo, está en otra situación, ahí sí hay una preocupación real; allí se transa por arriba de los niveles a los que debería transarse su calificación. En Perú sucede lo contrario, se transa mejor de lo que indica su calificación. Por eso te decía que no veo una preocupación manifiesta de los inversionistas con respecto a que se pierda el grado de inversión. En el futuro cercano eso puede cambiar. Obviamente hay expectativas de ver qué hace el próximo gobierno, cuáles son las medidas macro (que se tomen).

-Colombia tiene elecciones el próximo año, Chile también. ¿Qué debería mantenerse en Perú, más allá del tema político, para sostener este buen panorama?

Mira, creo que se está demostrando cada vez más con lo que está pasando en Estados Unidos que una de las variables más importantes son la institucionalidad del país, la independencia del Banco Central, la independencia del Poder Judicial y que haya reglas de juego claras. Te pongo el contraejemplo; uno de los países que está sufriendo muchísimo porque ha generado desconfianza con la reforma del sistema judicial es México. Te diría que debe mantenerse un banco central independiente, un sistema judicial con buen nivel de credibilidad que ha permitido que, a pesar de la volatilidad política y a de lo que pasa en el país, los inversionistas se mantengan cómodos y con confianza en el país. Eso se refleja no solo en los ‘spreads’ en el Perú, sino también de cierta manera en el comportamiento de la tasa de cambio, que si la miras en términos comparativos con otros países de la región, la situación es muy estable.

Javier Vargas, Managing Director – Head de Banca de Inversion para Latinoamerica en Deutsche Bank: "Hay bastante apetito por deuda, en general, en todos los países de la región" | Photographer: Alex Kraus/Bloomberg / Alex Kraus

-¿Lo que está sucediendo con la Fed preocupa a los inversionistas? Hay una discusión alrededor de su independencia.

Se habla mucho de eso. Los analistas, los periodistas, toda la gente que cubre el sector económico habla de esa preocupación. Ahora, cuando miras el desempeño del mercado accionario y algunos indicadores de inversión de crecimiento, todavía (esta preocupación) no se refleja. Entonces, en cierto sentido, es más una preocupación de mediano plazo que una preocupación de corto plazo. Uno podría atribuir el nivel donde se encuentran las tasas de los bonos del tesoro americano a cierta incertidumbre o a las preguntas que se hace la gente sobre si se va a mantener la independencia de la Reserva Federal. En mi opinión, está la pregunta pero todavía no se materializa hoy por hoy en los indicadores que ves en el mercado.

-Pero, ¿ha absorbido el mercado algo de esa preocupación?

Es probable.

-¿Esto generaría que el oro continúe subiendo?

Cuando la gente piensa en oro, tradicionalmente, ve un panorama inflacionario. El oro es un activo refugio. Los efectos de las tarifas y (la decisión de EE.UU.) de evitar o disminuir la inmigración, son medidas que tienen efectos inflacionarios en el corto plazo, porque hay restricción de la mano de obra, y hay encarecimiento de muchas materias primas y de productos finales al consumidor. Se quiera o no, las tarifas se van a reflejar en un incremento de precios. Eso hace que haya expectativa de inflación y eso hace que la gente demande oro, porque el dólar pierde.

-¿Hay expectativa de que siga subiendo (el oro)?

Claro, por ahora.

“Nadie está pensando que el mercado de Estados Unidos se va a desinflar”, dice Javier Vargas, Managing Director – Head de Banca de Inversion para Latinoamerica en Deutsche Bank



-¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre las inversiones en Estados Unidos?

Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo, la más atractiva. Y no solo por la economía, sino porque es el mercado más líquido y de mayor profundidad; eso no es una variable menor. Nadie está pensando que el mercado de Estados Unidos se va a desinflar. Si miras lo que pasa en el mercado de ‘equity’ o el mercado de bonos, sigue siendo muy profundo. Creo que, en general, los recientes acontecimientos y el hecho de que Europa está despertando un poco y dándose cuenta que tiene que invertir en infraestructura, en defensa, está generando conciencia en los gobiernos y eso va a tener un efecto. Probablemente este mercado se va a dinamizar y van a haber oportunidades de inversión en Europa. Eso quizá va a permitirle a los inversionistas diversificarse de Estados Unidos y enfocarse más en Europa.

-¿En el corto plazo o en el mediano?

En el mediano plazo, porque obviamente todas estas medidas toman tiempo. Pero, el mercado siempre está tratando de anticipar. Si miras ciertos sectores como defensa, por ejemplo, defensa -donde hay muchas compañías enfocadas en Europa- están atrayendo bastante atención.

-En América Latina no es un segmento resaltante. La oferta es más variada en infraestructura.

América Latina y mercados emergentes siempre van a ser un elemento de diversificación. No es un ‘asset class’ poco significativo, es importante. Pero, el principal destino de inversión siempre van a ser las economías más grandes y desarrolladas.

-Mirando América Latina, ¿más allá de la volatilidad, hay algun riesgo?

Más allá de la volatilidad política y elecciones, creo la preocupación más grande es la seguridad, el tema del crimen organizado, las organizaciones criminales y cómo están permeando la sociedad , cómo están afectando la capacidad de operar de los negocios y la calidad de vida de la gente. Quizá en Perú en menor medida, pero hay países donde es una preocupación más constante. En mi opinión, en toda esta ola de procesos electorales, va a pasar a ser el factor número uno de decisión. La gente va a votar por candidatos que le ofrezcan mejoras en la seguridad. Si la gente no percibe un cierto nivel de seguridad, no se invierte, y así no se genera empleo.