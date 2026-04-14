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Los gremios más representativos de la industria minera piden al nuevo mandatario que no adopte medidas que desluzcan el atractivo del Perú como destino para las inversiones.
Los gremios más representativos de la industria minera piden al nuevo mandatario que no adopte medidas que desluzcan el atractivo del Perú como destino para las inversiones.
Por Juan Saldarriaga

El Perú se adentra en la segunda fase de los comicios electorales y la minería alista sus propuestas para el próximo Gobierno en medio de la expectativa generalizada por conocer quién lo liderará.

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