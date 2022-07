En concreto, el ministro sostuvo que “(Sobre suspensión de fiestas) eso es lo que se está planteando, que esos (eventos en general) ya se debe suspender. Por ejemplo, los desfiles ya se han suspendido, no se realizarán desfiles por 28 de julio a nivel nacional. Evitemos las aglomeraciones de las personas y eso ya se está incentivando para que no volvamos a ello”, afirmó López a la prensa, sin dar más detalles de la posible medida.

Por supuesto, el anuncio no ha sido bien recibido desde el lado de la industria del entretenimiento, que ha sido uno de los últimos sectores en reactivarse y que viene mostrando una vertiginosa recuperación, de entre 30% y 40%, como comentó Luis ‘Hippie’ González, gerente general de Teleticket a este Diario, lo que se puede observar con los ‘sold out’ dobles que se dieron para los próximos conciertos de Coldplay, Bad Bunny y Daddy Yankee, que llenarán por partida doble el Estadio Nacional.

Eventos y conciertos programados en julio. (Elaboración: Apdayc para El Comercio)

De acuerdo a Jorge Fernández, presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta medida pone en riesgo la cancelación de alrededor de 40 conciertos programados, entre nacionales e internacionales, entre julio y agosto, que generará una grave afectación económica al país y la pérdida de 200 mil puestos de trabajo.

Es más, en base a data de Apdayc, recopilada por El Comercio, son exactamente 41 eventos programados entre julio y agosto: 22 este mes (cinco de los cuales ya se realizaron) y 19 en agosto, entre grandes conciertos, festivales, fiestas o ferias gastronómicas, no solo en Lima, también en ciudades como Cusco y Arequipa. Esto es que 36 conciertos correrían el riesgo de no realizarse. Y de septiembre en adelante, otros 41 eventos hasta finales de este año, programados hasta el momento. Esto es que se esperan al menos 82 grandes eventos en esta segunda mitad de año y llegar a los 100 que se realizaban (en todo el año) antes de la pandemia.

Louis Tomlinson en Perú: Así fue el concierto en Lima (Foto: Move concerts)

Eusebio Hurtado, director de Control Interno y Supervisión de gestoras de APDAYC, nos cuenta que, además de estos 22 grandes eventos, este mes hay 600 eventos bailables formales- en discotecas, ferias y espacios de menor tamaño- en el país. “El rubro de bailes y espectáculos para el presente año tiene un crecimiento del 30% aproximado con tendencia a seguir creciendo”, sostiene. A su juicio, el cierre del sector no es la solución en este momento de la pandemia, ya que de ser así se enviaría a la quiebra, por segunda vez, a los empresarios que están resurgiendo. “El Estado debe promover de manera mas agresiva el sistema de vacunación”, sugiere.

Fernández, de gremio de las empresas de espectáculos de la CCL, coincide con ello y considera que los eventos y los conciertos se pueden seguir desarrollando en la medida que se cumplan con las medidas sanitarias dictadas por el gobierno: uso de mascarillas y contar de manera obligatoria con las tres vacunas contra la COVID-19.

Nachi Vegas, organizador de las ferias gastronómicas FILO (que el 30 de julio tendrá la edición Pollito con papas), comenta que la suspensión no sería la solución, sino más bien un retroceso. En su opinión, lo que se puede hacer es reforzar protocolos, incentivar el uso de mascarillas y que se promueva la vacunación. Asegura tener la tranquilidad de que su evento se realizará en un espacio amplio y abierto. No obstante, menciona que “a veces se toman medidas sin analizarlas bien y por eso no funcionan. Ya nos hemos vuelto expertos en afrontar”.

El primer efecto a las declaraciones del ministro de salud sobre evaluar la suspensión de fiestas, eventos y atención en discotecas ya se han visto: la paralización de la venta de tickets, cuenta Fernández.

“El ministro no pensó en las consecuencias que iba a ocasionar este tipo de anuncios, cuya afectación no solo se ve en las pérdidas económicas, también significará para el Estado menores ingresos tributarios que se cobran por concepto de IGV (18%) e impuesto a la renta”, agrega.

De otro lado, la médica y asesora de políticas de salud para Médicos sin Fronteras (MSF), Angela Uyen, comentó en Twitter su posición respecto a esta posible decisión. Para la especialista, estas medidas no se basan en evidencia y el desgaste de su aplicación tiene consecuencias: 1) desvía la atención al foco en la vacunación en quienes no tienen esquemas completos, así como la mejora de capacidad de respuesta del sistema de salud; 2) la confianza y legitimidad se ven afectadas cada vez que se implementan medidas no amparadas en la evidencia y 3) no porque se tomen medidas más restrictivas habrá mejores resultados, ya que el virus es altamente transmisible. Sugiere identificar a no vacunados, personas en riesgo y enfocarse en ellos.

Hoy (miércoles) se decidirá si finalmente procederá o no la suspensión de estos de fiestas y eventos en bares y discotecas ante el incremento de casos COVID-19 durante la sesión de Consejo de Ministros.