Conforme a los criterios de Saber más

En un año más que duro para el sector entretenimiento, Coney Park– con The Carlyle Group como su nuevo dueño desde el 2019– vuelve a abrir sus puertas en la nueva normalidad. Carlos Palomino, gerente general de la empresa de juegos y atracciones, cuenta a Día1 de qué manera pudieron mantenerse a flote pese a estar ocho meses cerrados y cómo avanza el proceso de reabrir sus 61 posiciones en el país (entre Coney Park y Yukids).

- ¿Cómo han sido estos meses sin operar para Coney Park?

Trabajamos duro para mantener la empresa a flote. Los meses se dividieron entre garantizar su liquidez, asegurar su trayectoria a largo plazo y mantener la marca activa, en redes sociales, con cumpleaños virtuales. La buena noticia es que ya abrimos en Plaza San Miguel hace dos semanas, de acuerdo al decreto que permitía la apertura de parques temáticos ( a fines de septiembre). Y si bien pudimos abrir antes, decidimos esperar un poco para tener el protocolo bien sólido.

- En todo ese proceso, ¿tuvieron que renegociar alquileres o prescindir de locales?

Tuvimos varias estrategias para mantener a la compañía: aplicar a Reactiva Perú, renegociar pagos pendientes con proveedores, renegociar las rentas con los operadores de los ‘malls’ y aplicar la suspensión perfecta, en aras de superar esta ola.

- ¿En algún momento vieron que corría peligro la subsistencia de la empresa?

No, siempre es un riesgo, pero no lo vimos porque el equipo financiero es muy sólido. Además, tenemos el respaldo de The Carlyle Group. Hemos visto un bache, pero creemos mucho en el negocio y sabemos que somos un pilar importante de tráfico para los ‘malls’.

- ¿Lograron renegociar con todos los operadores de los centros comerciales?

Es un proceso que arrancó temprano, así que ya cerramos varios acuerdos y con algunos estamos a puertas de hacerlo.

Tras el anuncio de que los niños menores de 12 años ya podrán ingresar nuevamente a los centros comerciales, Coney Park está ajustando sus protocolos para recibirlos. Esperan tenerlos listos para la semana que viene.

- Luego de Plaza San Miguel, ¿cuáles siguen en la lista?

Tenemos un cronograma fuerte de reaperturas, implementando los protocolos. Apuntamos a que la mayoría de locales esté funcionando otra vez en enero.

- ¿Van a abrir todos los locales o van a priorizar los más espaciosos?

Parte de la agenda de apertura que tenemos es arrancar primero con los parques más grandes, en los cuales uno pueda controlar un poco más el aforo. Pero es importante recalcar que nosotros estamos en la capacidad de garantizar el protocolo en todos nuestros parques, sean pequeños, grandes o medianos.

- ¿Cómo mantener el cuidado para evitar contagios en juegos donde hay rotación de personas?

Primero se promueve el cuidado. Al entrar pasarán por el control de temperatura, lavado de manos, alcohol en gel, luego ya pueden jugar. Hemos adaptado nuestros parques para que tengan la distancia necesaria. Si hay juegos que son para dos personas una al lado de la otra, se permitirá solo a una salvo que sean familia. Una vez que se termina de jugar, se procede a desinfectar el juego. Hay una desinfección constante. Y ,obviamente, motivando a que la gente use mascarilla, vaya a las estaciones de desinfección, Esto es un trabajo en conjunto.

- Los niños menores de 12 años ya tienen permitido el ingreso a los ‘malls’, ¿también podrán ingresar a Coney Park?

Estamos actualizando nuestros protocolos para cumplir estrictamente las nuevas medidas. Esperamos tenerlos esta semana.

- Antes de este anuncio, ¿habían adaptado el mix de juegos para un público mayor de 12 años?

Sí, cuando abrimos no se permitía el ingreso a niños menores de 12 años a ninguna tienda comercial, por lo que toda nuestra oferta para niños pequeños (kiddies o nuestra marca Yukids) no estuvo habilitada. Nos estuvimos enfocando más en realidad virtual, simuladores, gamificación, ya que por ahí iba a venir nuestra demanda.

- ¿Cuál es la demanda que esperan en esta primera etapa de reapertura?

Nos estamos guiando mucho de la reapertura de nuestra operación en Colombia, donde hubo ventas entre el 40% y 45% de lo registrado el mismo mes del 2019. Pensamos que nuestro arranque estará en esos niveles.

- Tuvieron iniciativas como cumpleaños virtuales, ¿el aporte fue significativo?

No, los esfuerzos que hicimos generaron cierto nivel de ingresos, pero el enfoque fue sobre todo mantener la marca y nuestra relación con los clientes.

- ¿Las aperturas programadas para el 2021 mantendrán el calendario?

Estamos analizando cuáles se pueden reactivar el 2021 pero, definitivamente, seguiremos invirtiendo en la categoría.

- El sector entretenimiento ha sido de los más golpeados por la pandemia, ¿habrá recuperación en el 2021?

Yo creo que va a ser muy paulatina en el primer semestre del 2021. Pero vislumbro que la recuperación va a ser más acelerada con la llegada de la vacuna en el tercer a cuarto trimestre. Nuestro trabajo será tener los ahorros pertinentes para garantizar la mejor rentabilidad.

- ¿Qué lineamientos han recibido de The Carlyle Group con miras al cierre de año?

Nosotros trabajamos muy de cerca con ellos, nos aportan mucho en las decisiones estratégicas. Nuestro enfoque ha estado en mantener la empresa y ahora está en reabrir con todos los protocolos. Si bien venimos de ocho meses sin ventas, tenemos mucha fe en el segundo semestre del 2021.

DATOS

1_ La firma global de inversiones, The Carlyle Group, que compró el año pasado el 100%de las acciones de Coney Park, tiene inversiones en Hermes, Liderman, Inca Rail, entre otras.

2_ Si bien son cautos, desde Coney Park confían que este mes será un poco más dinámico frente a lo que se esperaba en un inicio.