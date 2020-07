Hace unas semanas, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un predictamen para reprogramar las deudas bancarias. Este proyecto de ley, que trata de resumir nada menos que 19 proyectos presentados por nuestros parlamentarios sobre el particular, está ahora a la espera de ser debatido en el Pleno para su aprobación.

LEA TAMBIÉN :

* Economista advierte que dictamen de deudas bancarias es confuso y afectaría la economía

* SBS: 6 millones de ahorristas podrían verse afectados si se aprueba proyecto que suspende deudas

* ¿Cómo salir de Infocorp?

Por calles y plazas la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y demás especialistas, hemos coincidido que una ley de este corte, además de innecesaria, es peligrosa para la estabilidad de la banca local. Innecesaria porque ya los bancos vienen otorgando –voluntaria o involuntariamente- facilidades a los clientes que, debido a la pandemia, han incumplido sus pagos. Peligrosa porque genera incentivos perversos en el comportamiento de todos los deudores bancarios.

Como cualquier negocio hoy en el Perú, los bancos, cajas y financieras también han sido y vienen siendo afectados por la pandemia. Las últimas cifras oficiales a mayo, publicadas por la SBS, muestran un sistema financiero que ya comienza a mostrar signos de estrés. Ello, a pesar de que el tratamiento contable de la SBS para capear esta crisis permite a las entidades financieras, acertadamente, ir reconociendo las pérdidas generadas por el COVID-19 de manera gradual.

Según la mencionada fuente, en comparación a los niveles pre pandemia de febrero, las provisiones voluntarias para deudas incobrables a mayo hechas por bancos y cajas subieron en 17%, o unos S/3 mil millones. En esta misma línea, durante el periodo febrero-mayo se han elevado súbitamente (al doble en el caso de las financieras y el triple en el caso de las cajas municipales) la cuenta de Rendimientos por Cobrar. Esta cuenta refleja los ingresos por intereses que las entidades financieras reconocen contablemente como “ventas” pero que al final no han podido “cobrar”. Haciendo la analogía con una empresa cualquiera, los bancos siguen “vendiendo” pero no los clientes no les “pagan la cuenta”.

Con la propuesta congresal para reprogramar deudas, incluso aquellos consumidores con capacidad de pago a los bancos, financieras y cajas, podrían verse tentados a dejar de hacerlo, según Enrique Castellanos. (Foto: GEC).

MÁS ESTRÉS AL ESTRÉS

Viendo las mismas cifras que yo veo, hace algunos días la clasificadora de riesgo Standard & Poors cambió la perspectiva de estable a negativa a varios bancos del país. Según su nota de prensa “las pérdidas crediticias son mayores a lo esperado y podrían afectar la rentabilidad y capitalización de los bancos”.

Una nueva ley de reprogramación de deudas pondría aún más estrés a un sistema financiero que ya está siendo afectado por la crisis económica. Esto último, no tanto por el efecto directo de menores ingresos para los bancos, sino porque incita o motiva a los deudores a no pagar sus deudas (lo mismo que está pasando con las deudas a los servicios públicos). Personas que con algún sacrificio podían cumplir con sus acreencias, ahora podrían decidir no hacerlo, a la espera de que el Congreso decrete más concesiones, moratorias, amnistías o similares.

Para nadie es secreto que la base de cualquier negocio bancario en el mundo es la confianza de las personas. Y la confianza es algo que demora años en ganarse, pero corto tiempo en perderse. Yo no estoy diciendo que el proyecto de ley en cuestión ponga en riesgo todo el sistema, pero sí digo que deberíamos cuidar con mucho esmero todo lo conseguido durante largos años.

El astrofísico Stephen Hawking decía que “el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento”. Sinceramente, en este caso, no sé si los afanes de nuestros congresistas se deban a esta ilusión de conocimiento o a un cálculo político populista (o a las dos cosas). Sea como fuese, si solo uno de ellos leyera este artículo y repiensa lo que está por aprobar, me daría por bien servido.

(Enrique Castellanos es es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico).

TE PUEDE INTERESAR :

* Proinversión planea adjudicar ferrocarril Huancayo–Huancavelica este cuarto trimestre

* Anuncian nuevo bono y pensión de orfandad: ¿Cómo lograr que ambos programas sean exitosos?

* Retail: Incertidumbre y expectativas de marcas en Perú para el segundo semestre

* Proponen que velocidad mínima de Internet suba de 40% a 90% de lo contratado

* Cerca de 5.000 colegios cerrarían en el 2020: ¿Qué factores los han puesto en jaque?