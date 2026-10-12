icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La construcción se prepara para cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 10%, según Macroconsult, pero la consultora anticipa un primer semestre de 2027 marcado por las interrupciones que podría provocar el fenómeno de El Niño (FEN). Las empresas consultadas mantienen planes de inversión y desarrollo de proyectos, mientras la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) considera que la recuperación del ritmo de ejecución podría comenzar entre mayo y junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.